Am Freitagabend kam es in der 25. Runde ADMIRAL 2. Liga zum Duell zwischen Aufsteiger First Vienna FC 1894 und dem SV Horn. Im Herbst gelang der Vienna in Horn noch ein 3:0-Auswärtssieg, der damals ersten Heim-Niederlage für die Niederösterreicher. Auch diesmal stand bei den Zellhofer-Schützlingen "hinten die Null", allerdings auch vorne: 0:0-Endstand vor 1.400 Zuschauern in der Naturarena Hohe Warte.

SV Horn 8 Spiele bzw. fast 2 Monate ohne Sieg

Nach 3 Niederlagen in Folge, darunter zuletzt zwei Mal mit 0:3, wollte die Vienna eine Antwort liefern. Was auch für den SV Horn galt, der Doch auch Horn hat zuletzt Federn ließ und 7 Spiele ohne Dreier blieb (4U, 3N).

Der letzte Sieg des SV Horn datiert vom 3. März. Dort gelang den Niederösterreichern ein 2:0-Auswärtserfolg im Derby bei Aufstiegs-Aspirant SKN St. Pölten.

Die Partie auf der Hohen Warten beginnt mit einer Chance für die Horner, doch das Leder geht nach einem Schuss knapp vorbei. Dann finden die Gastgeber besser ins Spiel und erspielen sich gleich mehrere Möglichkeiten hintereinander, doch sowohl Edelhofer als auch Bumbic scheitern.

Nach knapp einer halben Stunde taucht Horns Mulahalilovic vor dem gegnerischen Tor auf, doch es bleibt weiter beim 0:0, zugleich der Pausenstand.

Aggressiveres Spiel

Im 2. Durchgang ist das Spiel ruppiger geführt. Schiedsrichter Thomas Fröhlacher muss in dieser Phase auch mehrmals eingreifen. Torchancen blieben in dieser Phase aber aus. In der 70. Minute dann erst wieder eine Chance für die Vienna, doch wieder will der Ball nicht ins Tor.

Beide Trainer versuchen es in der Folge mit Einwechslungen, doch es will kein LuckyPunch gelingen, sodass es bei der Nullnummer am Ende bleibt.