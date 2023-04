Auch im 7. Spiel en suite bleibt die Kapfenberger SV in der ADMIRAL 2. Liga unbesiegt (4S, 3U), hatte sich beim SK Rapid II in Runde 25 im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf allerdings mit einem 2:2 zu begnügen. Damit wahrten die jungen Hütteldorfer (Platz 11) den 2-Punkte-Vorsprung auf die derzeit auf Rang 13 befindlichen Steirer, die mit dem 15. Punkt aus den jüngsten 7 Partien weiter auf einem Nichtabstiegsplatz bleiben. Furkan Demir rettete im Regen-Match per Lucky-Punch mit seinem Premieren-Treffer den Grün-Weißen noch das Remis.

Furkun Dursan (l.) brachte im Regen-Match im Allianz Stadion die SK Rapid Amateure gegen David Heindl und die Kapfenberger Falken mit 1:0 in Führung, die jedoch Nemanja Zikic fast postwendend ausglich zum 1:1-Pausenstand.

Junge Grün-Weiße zu Beginn tonangebend

Die Kulovits-Burschen wollten den Schwung vom 2:1-Heimsieg über Vorwärts Steyr mitnehmen und gegen Kapfenberg in Punkte umsetzen! Das war die Devise vor der Partie gegen formstarke Falken aus der Steiermark. Am Ende sicherte Furkan Demir mit seinem Premierentreffer das 2:2 im Allianz Stadion. Damit konnten die jungen Grün-Weißen den 11. Tabellenplatz behalten.

Der SK Rapid II hatte von Beginn an Ball und Gegner unter Kontrolle und wurde nach 15 Minuten erstmals gefährlich. Nico Bajlicz, zurück nach Sperre, prüfte mit einem Flatterball Tormann Giuliani, der erst im Nachfassen das Spielgerät sichern konnte (15.). Aber auch Kapfenberg zeigte offensive Akzente. Rapid-Goalie Laurenz Orgler musste gegen Zikic (26.) und Grosse (35.) zwei Mal sein Können unter Beweis stellen.

Vor dem Seitenwechsel schlugen dann noch beide Teams zu: Eine Maßflanke von Philipp Wydra verwertete Furkan Dursun per Kopfball zum 1:0 für Rapid II (42.). Doch postenwendend glichen die Falken aus. Ein haarsträubender Abwehrfehler und Nemanja Zikic markierte das 1:1 (43.).

Wieder Mal bewiesen die Kapfenberger Falken Comebacker-Qualitäten. Nach 1:0-Führung für Rapid II folgte sogleich der 1:1-Ausgleich durch Nemanja Zikic, der hier sein Tor bejubelt, kippten durch Walchhütter gar die Partie. Doch auch die Kulovits-Schützlinge mit Moral und dem späten Tor zum 2:2-Endstand.

Walchhütters Wende - Hajdari mit Verdacht auf Gehirnerschütterung raus

In einer ereignisarmen 2. Hälfte drehte Walchhütter per Kopfball nach einer Ecke das Spiel für die Falken (59.). Rapid II steckte jedoch nicht auf. Zwar verpasste es Furkan Demir, der nach 24 Minuten für den mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ausgewechselten Adrian Hajdari in die Partie kam, im Zentrum den Ball nach einer Oda-Vorlage über die Linie zu drücken (70.), doch der Youngster macht es in der Schlussphase besser.

Kurz vor dem Ablauf der regulären Spielzeit schob Furkan Demir (nachfolgendes Foto) zum vielumjubelten 2:2 für Rapid II nach Vorarbeit von Dragoljub Savic ein und stellte so den Endstand her (89.).

"Wir hatten viel Spielkontrolle, haben aber wenige zwingende Chance"

SK Rapid II-Cheftrainer Stefan Kulovits: "Wenn du den Spielverlauf siehst und in der Schlussphase noch das 2:2 gegen so eine kompakt verteidigende Mannschaft machst, musst du zufrieden sein. Wir hatten viel Spielkontrolle, haben aber wenige zwingende Chance gegen so einen tiefstehenden Defensivblock kreieren können, gleichzeitig aber auch kaum etwas zugelassen."

ADMIRAL 2. Liga, 25. Runde:



Freitag, 28. April 2023, 18:10 Uhr, Allianz Stadion, Z: 321, SR: Oliver Fluch.

SK Rapid II – KSV 1919 2:2 (1:1)

SK Rapid II: Orgler – Hajdari (23. Demir), Eggenfellner, Dijakovic, Holzhacker – Bosnjak (86. Hedl), Sattlberger ©, Bajlicz (60. Oda) – Wydra (86. Lang), Dursun, Schwarz (60. Savic).

KSV 1919: Christopher Giuliani; Lucho Vasquez (42. Niklas Szerencsi), David Heindl, Christoph Pichorner – Matthias Puschl, Mario Grgic, Lukas Walchhütter, Nemanja Zikic (63. Meletios Miskovic), Tobias Mandler – Winfred Amoah (86. Sanel Bajrektarevic), Mark Grosse (86. Mohamed Kone)

Torfolge: 1:0 Dursun (42.), 1:1 Zikic (43.), 1:2 Walchhütter (59.), 2:2 Demir (89.).

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL