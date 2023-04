TOP-Spiel der Admiral-2. Liga! Der GAK 1902 (47 Punkte) forderte in Runde 25 den FC Blau-Weiß Linz zum Duell der Verfolger. Die Grazer lagen auf Rang 3 der Tabelle und waren dem Spitzenreiter SKN St. Pölten (49) dicht auf den Fersen. Mit dem 3:2-Auswärtssieg beim SV Lafnitz war der GAK 1902 seit 7 Ligaspielen ungeschlagen und wollte das auch bleiben. Blau-Weiß dagegen war mit 48 Punkten auf Platz 2 und nur einen Punkt hinter dem SKN. Auch die Linzer agierten in guter Form und konnten zuletzt gegen Dornbirn 1:0 gewinnen. Und siegten auch beim bis dato zu Hause unbesiegten GAK 1902: Endstand 0:3 (0:3).

Blau-Weiß beginnt dynamisch und geht früh in Führung

Die Gäste aus Linz erwischten einen guten Start in die Partie und konnten den GAK früh unter Druck setzen. Nach einem weiten Einwurf wurde Schösswendter in der elften Minute von GAK-Kapitän Perchtold zu Boden gerissen und der Kapitän der Linzer, Michi Brandner, ließ sich die Chance vom Punkt nicht nehmen und stellte früh auf 1:0.

Auch im weiteren Verlauf die Blau-Weißen das aktivere Team. Nach herrlicher Vorarbeit von Ronivaldo wurde ein Schuss von Windhager wenig später nur knapp vereitelt. Die Linzer bleiben aber am Drücker und erhöhten in der 26. Minute auf 2:0. Nach tollem Zusammenspiel zwischen Ronivaldo und Mayulu traf der Linzer-Brasilianer eiskalt und untermauerte seine bestechende Form.

Unterbrechnung und die Vorentscheidung vor der Pause

Kurze Aufregung in der Merkur-Arena, als Schiri Talic nach gut einer halben Stunde die Partie wegen einiger Böller aus dem Auswärtssektor für gut fünf Minuten unterbrach. Die Gemüter beruhigten sich zwar schnell, allerdings war der Spielfaden etwas eingerissen - Leerlauf auf beiden Seiten war die Folge, doch im Finish der langen Nachspielzeit konnten die Linzer dann die Vorentscheidung in diesem Spiel fixieren.

Nach einem schweren Abwehrfehler von Lang war wieder Ronivaldo zur Stelle und freute sich mit den zahlreich mitgereisten Fans über das 3:0, was auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Matchwinner Ronivaldo! Der 34-jährige Brasilianer trifft im Frühjahr nach Belieben, schnürte im Spitzenspiel für den FC Blau-Weiß Linz beim bis dato daheim unbesiegten GAK 1902 den Doppelpack (sein bereits dritter in dieser Saison) und führt nun allein mit 16 Treffern die Torschützenliste an, allein 11 Tore im Frühjahr!

Blau-Weiß ließ im 2. Durchgang nichts mehr anbrennen

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Linzer das aktivere Team. Die Elf von Trainer Gerald Scheiblehner hatte Ball und Gegner fest im Griff und mit den wenigen Gegenstößen der Grazer keine Probleme. Die Minuten für den GAK verrannen und auch die vielen Wechsel brachten nicht den gewünschten Umschwung.

In der 67. Minute sahen die rund 5.000 Besucher eine kleine Unsicherheit von Schlussmann Schmid, mit beinahe fatalen Folgen - aber auch in dieser Situation fehlte den Grazern das Glück. Am Ende blieb es dabei! Der FC Blau-Weiß Linz untermauert mit einem deutlichen 3:0-Erfolg jegliche Titelambitionen und legt St. Pölten vor. Die Niederösterreicher spielen am Samstag beim FC Dornbirn (14:30 Uhr, Stadion Birkenwiese).

Und das war's hier in Liebenau! Wir besiegen den @grazerak in diesem wichtigen Duell deutlich mit 3:0! #gakBWL — FC Blau-Weiß Linz (@BlauWeissLinz) April 28, 2023

GAK 1902 - FC Blau-Weiß Linz 0:3 (0:3)

Freitag, 28.04.2023, 20:30 Uhr, Merkur Arena, Graz, Z: : 5.000; SR: Arnes Talic

GAK 1902: Meierhofer; Gantschnig, Jovicic, Lang, Schriebl, Rosenberger (Somnitz, 86.), Perchtold (Gabbichler, 80.), Rusek (Köchl, 60.), Liendl, Viunnyk (Peham, 60.), Jastremski (Kalajdzic, 60.). Trainer: Gernot Messner.

FC Blau-Weiß Linz: Schmid; Strauss, Schösswendter, Maranda (Mitrovic, 86.), Windhager (Gölles, 86.), Koch (Krainz, 86.), Brandner, Seidl (S. Seidl, 80.), Pirkl, Ronivaldo, Mayulu (Mensah 55.). Trainer: Gerald Scheiblehner.

Torfolge: 0:1 Brandner (13.), 0:2 Ronivaldo (27.), 0:3 Ronivaldo (45+5)

Gelbe Karte: Perchtold (64.), Schriebl (76.), Peham (76.)

Spielfilm im LIGAPORTAL-LIVETICKER

Fotocredit: Harald Dostal/wwws.sport-bilder.at