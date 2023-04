Am Samstagnachmittag kam es in der 25. Runde der ADMIRAL 2. Liga zum Duell zwischen dem FC Dornbirn 1913 und dem SKN St. Pölten. Der Spitzenreiter aus der niederösterreichischen Landeshauptstadt ging als Favorit ins Spiel und stand auch unter Zugzwang, nachdem am Freitag der eiserne Verfolger FC Blau-Weiß Linz beim Dritten GAK 1902 gewinnen konnte und mit dem 3:0-Statement zwischenzeitlich die Tabellenführung übernahm. Die sich die Wölfe tags darauf jedoch wieder zurückholten und keine Blöße gaben beim souveränen 3:0-Sieg im Ländle.

Luis Hartwig (re.) und Spitzenreiter SKN St. Pölten waren für Marte und die Dornbirner "eine Nummer zu groß". Verdienter 3:0-Auswärtssieg für die Wölfe.

Blitzstart der Gäste

Das Spiel beginnt mit zwei nach vorne agierenden Teams. Sowohl die St. Pöltner als auch die Dornbirner im Offensiv-Modus. Mit einem Auftakt nach Maß für die Niederösterreicher, die in der 5. Minute in Führung gehen. Schnelles Angriffsspiel über die linke Seite durch Luis Hartwig - der 20-jährige Leihstürmer vom deutschen Bundesligisten VfL Bochum legt zurück auf Scharner, dieser leitet sofort weiter mit einem gefühlvollen Pass auf Julian Keiblinger, der einschiebt.

Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen. Kurz darauf ein sehr starkes Passspiel, am Ende ist es Din Barlov über die rechte Seite - seine Hereingabe soll Hartwig unmittelbar vor dem Tor erreichen, doch der Deutsche fährt über die Kugel, so geht diese ohne Berührung vorbei und diese brandgefährliche Situation ist beendet.

Doch auch die Dornbirner spielen munter mit und finden die eine oder andere Halb-Chance vor, wirklich gefährlich wird man aber nicht. Kurz vor der Halbzeit dann doch Annäherung der Dornbirner an das Gäste-Gehäuse Über halbrechts kommen die Vorarlberger zum Abschluss, wird schlussendlich Felix Mandl gut angespielt und sucht auch den Abschluss, die Kugel geht jedoch völlig ungefährlich weit über das Tor von Franz Valentin Stolz.

Kurz darauf beendet Schiedsrichter Florian Jäger die 1. Halbzeit.

Wie in Halbzeit 1 SKN auch in Halbzeit 2 mit Blitzstart

Im 2. Durchgang startet der SKN St. Pölten wieder blitzartig und erzielt schnell das 2:0. Jaden Sean Montnor mit der guten Balleroberung, der Angreifer der Niederösterreicher geht völlig unbedrängt über den halben Platz, legt auf den eingewechselten Ulysses Llanez jr. quer - dieser sieht den völlig freistehenden Luis Hartwig, mit einem flachen Lochpass bietet sich die große Chance auf das 0:2 und hier lässt sich der deutsche Torjäger nicht zwei Mal bitten und erzielt eiskalt mit seinem 11. Saisontor das 0:2. Damit ist für klare Fronten gesorgt.

Die Dornbirner geben aber weiter nicht auf, versuchen alles was möglich ist, um irgendwie in die Nähe eines Anschlusstreffers kommen zu können. Während die St. Pöltner auf Konter lauern. Mit Erfolg! Schneller Angriff der Niederösterreicher über den soeben eingewechselten Rio Nitta, der weiter leitet auf Daniel Schütz, der ebenfalls vor wenigen Augenblicken frisch aufs Feld kam - am Ende kommt über Umwege dann Julian Keiblinger ans Leder auf der rechten Seite und schließt ab zu seinem Doppelpack und 3:0-Endstand.

