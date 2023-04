Am Sonntagvormittag kam es in der 25. Runde der ADMIRAL 2. Liga zum Duell zwischen dem SK Vorwärts Steyr und dem FC Liefering. Für den Traditionsklub aus Oberösterreich ging es darum, den Turnaround zu schaffen und mit einem Sieg die Rote Laterne abzugeben. Und das gelang auch - das Spiel endete mit einem 2:0-Erfolg für Vorwärts. Der Grundstein für den Dreier wurdet bereits in der 1. Halbzeit gelegt.

Elias Havel & und Dijon Kameri, der ja auch schon bei Kooperationspartner FC Red Bull Salzburg Bundesliga-Luft schnupperte, gerieten bei Vorwärts Steyr ins Straucheln.

Jungbullen mit ersten Torchancen

Die Gäste finden besser ins Spiel. Nach wenigen Minuten die erste Möglichkeit für die Lieferinger durch Oumar Diakite, doch der Ball streicht knapp am rechten Pfosten vorbei. In der 8. Minute wieder die Lieferinger. Elias Havel wird gut in Szene gesetzt, doch SKV-Torhüter Nikolas Polster kann ihm den Ball vom Fuß nehmen. In der 23. Minute wieder die Ingolitsch-Elf: Nach Flanke durch Lukas Ibertsberger von der linken Seite und Kopfballverlängerung, setzt Oumar Diakite seinen Schuss knapp neben den linken Pfosten.

Dann schalten sich auch die Steyrer ins Offensivspiel ein und erspielen sich die eine oder andere gute Gelegenheit. Gerhard Dombaxi mit einem Schuss aus 20 Metern, doch Torhüter Jonas Krumrey ist auf dem Posten. Kurz darauf wieder die Gastgeber: Nach einem Eckball von der linken Seite kann die Lieferinger Hintermannschaft nicht konsequent klären, doch Alberto Prada kann den Abpraller nicht über die Linie drücken.

Dann Sven Sprangler mit der flachen Hereingabe von der rechten Seite, Murat Satin zieht direkt ab, doch zu zentral und Keeper Jonas Krumrey kann festhalten. In der 33. Minute ist es schließlich doch so weit: Ein hoher Ball kann von der Lieferinger Defensive nicht ordentlich geklärt werden und Dombaxi zieht aus der zweiten Linie ab.

Noch vor der Pause gelingt den Gastgebern auch noch das 2:0. Nach einem Eckball ist Sven Sprangler per Kopfball mit dem 2:0 zur Stelle.

Bumberger und Vorwärts legten sich gegen Diakite und die Jungbullen mächtig ins Zeug.

Ausschluss beim FC Liefering

Im 2. Durchgang ist das Spiel über weite Strecken zerfahren. Weder die Gastgeber noch die Salzburger kommen wirklich gut ins Spiel. Beide Trainer versuchen es in der Folge mit Einwechslungen, um neuen Schwung ins Spiel zu bringen, woraus aber nicht wirklich etwas wird.

In der 67. Minute machen es sich die Lieferinger selbst schwer. Moussa Kounfolo Yeo sieht nämlich Gelb-Rot wegen Foulspiel und muss frühzeitig unter die Dusche. In Unterzahl wird es jetzt richtig schwer für die Gäste. Die Steyrer verwalten die Führung und bringen die 3 Punkte über die Zeit.

"Bereitschaft und absoluter Wille haben uns heute gefehlt"

FC Liefering-Trainer Fabio Ingolitsch: „Nach einer starken Anfangsphase mit zwei Großchancen haben wir durch Standardsituationen komplett den Faden verloren. Wir sind durch zwei Eckball-Gegentreffer in Rückstand geraten. Insgesamt haben uns heute die Bereitschaft und der absolute Wille, dieses Spiel gewinnen zu wollen, gefehlt. Für uns heißt es jetzt, als Mannschaft zusammenzurücken und die Grundtugenden auf den Platz bringen, die es braucht, um sich durchsetzen zu können.“

Zwei Standards entscheiden diese Sonntagsmatinee. ❌https://t.co/2amSnz69xE — FC Liefering (@FCLiefering) April 30, 2023