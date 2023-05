Der FC Liefering empfing am Freitagabend in der ADMIRAL 2. Liga den GAK 1902. Der Tabellendritte aus der Steiermark wollte eine Reaktion zeigen auf die jüngste 0:3-Heimniederlage gegen den FC Blau-Weiß Linz. Da die Linzer zuvor 1:1 gegen den FAC spielten, bestand für die Grazer die Chance, den Abstand auf den Tabellenzweiten im Falle eines Sieges auf 2 Zähler zu verkürzen. Was gelang, denn das Spiel in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim endete mit einem 2:0-Sieg für die Murstädter. Die Gäste entschieden die Partie im 2. Durchgang und geben im Rennen um den Aufstieg weiter nicht auf.

Packende Partie im späten Freitagabend-Flutlichtmatch zwischen Mario Pejazic und dem FC Liefering gegen Thorsten Schriebl und dem GAK 1902.

Jungbullen finden in Meierhofer ihren Meister

Die Partie ist von Beginn an munter geführt. Der FC Liefering agierte im Premierenabschnitt federführend, ließ jedoch zahlreiche Gelegenheiten ungenutzt. Luka Reischl, Raphael Hofer und wiederum Reischl scheiterten ebenso wie Elias Havel, der im Eins-gegen-Eins mit GAK-Keeper Meierhofer die beste Chance vorfand.

Die Gäste demgegenüber mit einem Freistoß aus großer Distanz von rechter Position aus - die Hereingabe misslingt Routinier und Standard-Spezialist Michael Liendl aber völlig, doch der 37-jährige, gebürtige Grazer bekommt noch einmal die Chance - dieses Mal kommt die Flanke auch gut in den Strafraum zu Schriebl, den Abschluss per Kopfball kann FCL-Tormann Jonas Krumrey allerdings problemlos fangen.

Ansonsten entwickelt sich vor der Pause sein Gegenüber im Gäste-Gehäuse - Jakob Meierhofer - zum Mann des Spiels. Der 25-jährige GAK-Goalie erhindert gleich mehrmals Gegentore für die Gäste und rettet den Grazern ein 0:0 in die Pause.

Rosenberger per Traumtor zum 2:0-Endstand für GAK 1902

Bitter für die Gastgeber, dass Keeper Krumrey (Foto) verletzungsbedingt in der Kabine bleiben musste. Für ihn kam mit Wiederbeginn der 19-jährige Ungar Balázs Tóth, während die Grazer nach dem Seitenwechsel nun besser ins Spiel kamen und nach 9 Minuten in Führung gingen. Ambitionierter Angriff über die rechte Außenbahn, der eingewechselte Winter-Neuzugang Bogdan Viunnyk sieht in der Mitte Daniel Kalajdzic, dessen Hereingabe Lieferings Kapitän Lukas Wallner nicht unter Kontrolle bekommt.

Der Abpraller gelangt zu Daniel Kalajdzic und der 22-jährige Bruder von ÖFB-Team-Stürmer Sasa Kalajdzic (Wolverhampton Wanderers) bleibt eiskalt und erzielt das 0:1 (54.). Mit dem Führungstreffer bleiben die Rotjacken, die diesmal in dunkelblau gehüllt waren, am Drücker und haben auch sogleich die nächste Top-Chance - über die linke Außenbahn kommt eine starke Flanke nach innen, Viunnyk steigt perfekt in die Höhe, sein Kopfball geht aber knapp rechts neben das Tor.

Die Lieferinger riskieren in Folge mehr und werden bestraft. Nachdem Kapitän Wallner zunächst noch nach Grazer Corner per Kopfball klären kann, nutzt Benjamin Rosenberger, der auch mal im FC Red Bull Salzburg-Nachwuchs war, den Abpraller mit einem Abschluss der Marke "Tor des Saison" - der 26-jährige, gebürtige Grazer hämmert den Ball aus der Distanz mit einem Volleyschuss wunderschön in die Maschen.

Damit sind die Fronten geklärt. Der GAK 1902 verwaltet in Folge abgeklärt die Führung und bringt die 3 Punkte über die Zeit. Gesamt machen Routinier Liendl & Co. damit nach 26 Spieltagen die 50 (Punkte) voll, liegen nun vier Runden vor Saisonende 2 Zähler hinter dem Zweiten FC Blau-Weiß Linz und Liga-Leader SKN St. Pölten, der erst am Sonntagmorgen im Einsatz ist (10:30 Uhr daheim gegen den SK BMD Vorwärts Steyr).

Fabio Ingolitsch: "Mit dem Auftritt heute sind wir sehr zufrieden"

FC Liefering-Cheftrainer Fabio Ingolitsch: „Vor allem in der 1. Hälfte waren wir klar überlegen, haben jedoch zwei Sitzer ausgelassen, um in Führung zu gehen. Der Gegner ist mit der ersten Chance etwas glücklich in Front gegangen und hat dann direkt mit einem Sonntagsschuss nachlegen können. Mit dem Auftritt heute sind wir sehr zufrieden. Schade für die Jungs, dass sie sich heute nicht belohnen konnten, denn das hätten sie sich wirklich verdient!“

ADMIRAL 2. Liga, Runde 26