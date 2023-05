Tabellenführer SKN St. Pölten empfing Sonntagvormittag in der ADMIRAL 2. Liga in der 26. Runde den SK Vorwärts Steyr und hatte sich gegen die abstiegsbedrohten, kampfstarken Oberösterreicher nach 1:0-Führung am Ende mit einem 1:1 zu begnügen. Damit ist das Führungstrio wieder enger zusammengerückt. Aufgrund der Punkteverluste vom SKN St. Pölten (nun 53 Punkte) und FC Blau-Weiß Linz (52) sowie des Sieges des GAK 1902 (50) beim FC Liefering trennen die drei Aufstiegs-Aspiranten nur wenige Punkte.

Murat Satin und der SK BMD Vorwärts Steyr hielten gegen David Riegler und den SKN St. Pölten dagegen und rangen dem Liga-Leader ein verdientes Remis ab.

Bumberger bietet sich 1. Torchance der Partie

Der SKN St. Pölten verfügt über eine sehr starke Defensive, und bekam im Schnitt nur 0,8 Tore pro Partie. Doch Vorwärts Steyr, gestärkt vom 2:0-Heimsieg in der Runde zuvor gegen den FC Liefering, versteckte sich gegen den favorisierten Spitzenreiter nicht, sondern spielte mutig nach vorne. In der Defensive stehen die Gäste in der Anfangsphase sehr kompakt und kommen nach wenigen Minuten vorne durch David Bumberger nach einem scharfen Schuss aus dem Rückraum gleich auch zu einer guten Torchance (9.). Kurz darauf dann auch die Heimischen durch Luis Hartwig mit einer Chance, doch sein Schussball kann von Steyr-Schlussmann Polster abgewehrt werden.

Es entwickelte sich im Anschluss eine Partie, welche von beiden Seiten mit offenem Visier geführt wurde. Nach rund 20 Minuten verflachte das Spiel allerdings etwas, wobei Vorwärts das Spiel weiter offen gestalten konnte und dem Tabellenführer absolut Paroli bieten. In der 32. Minute dann die etwas überraschende Führung für St. Pölten. Nach einer Hereingabe von der rechten Seite braucht Scharner nur mehr aus wenigen Metern den Ball über die Linie zu drücken (33.).

Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen. Doch auch wenn die Gastgeber die eine oder andere gute Gelegenheit vorfinden, geht es mit dem 1:0 in die Pause.

Yilmaz mit verdientem Ausgleich für Vorwärts

Die 2. Halbzeit begann mit einer strittigen Elfersituation, doch Referee Talic entschied nach einem vermeintlichen Foulspiel im Steyrer Strafraum auf Weiterspielen. In weiterer Folge dauert es eine Weile, bis beide Mannschaften richtig ins Spiel kommen.

Beide Trainer nehmen dann Wechsel vor, um neuen Schwung ins Spiel zu bringen. St. Pölten verwaltet die Führung, während die Maderner-Mannen mit Fortdauer der Partie wieder besser ins Spiel und zum Ausgleich kommen. Zunächst strich in der 75. Minute ein Bitsche-Schuss aus 25 Metern noch knapp am Tor vorbei, ehe 2 Minuten später der verdiente Treffer zum 1:1 erfolgte, nachdem Kubilay Yilmaz nach schönem Zuspiel von der linken Seite erfolgreich abschloss.

Fortan bläst der Spitzenreiter zur Schlussoffensive, um im Titelrennen keinesfalls gegen Steyr Punkte liegen zu lassen. Daniel Schütz versuchte es in der in der 89. Minute mit einer akrobatischen Einlage per Fallrückzieher zum Torerfolg zu kommen, doch das Leder kullerte am linken Pfosten vorbei. Das war´s dann!

"Wir befinden uns auf dem richtigen Weg"

Vorwärts-Coach Daniel Madlener: „Unsere Mannschaft hat heute eine starke Leistung gezeigt. Wir befinden uns auf dem richtigen Weg. Man hat auch gesehen, dass die Mannschaft viel Selbstvertrauen hat, ansonsten kann man nicht so beim Tabellenführer auftreten. Jetzt gilt unsere ganze Konzentration dem wichtigen Match gegen die Young Violets am Freitag”.

ADMIRAL 2. Liga, Runde 26