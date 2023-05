Am Freitagabend kam es in der 27. Runde der ADMIRAL 2. Liga zum Aufsteiger-Duell zwischen dem First Vienna FC 1894 und SK Sturm Graz II. Die Gastgeber wollten den Schwung aus dem 4:0-Auswärtssieg vor einer Woche in Amstetten mitnehmen, die Steirer brauchen Punkte für den Klassenerhalt. Am Ende konnten sich die Zellhofer-Schützlinge wieder - wie im Hinspiel - mit 1:0 durchsetzen. Die Gäste rutschen damit auf den vorletzten Tabellenplatz ab, während die Wiener vorerst auf Rang 6 klettern und nun bei 40 Punkten stehen.

Vienna übernimmt von Beginn an Kommando

Die Vienna übernimmt von Beginn an das Kommando. Man will sofort für klare Verhältnisse sorgen. Zunächst geht ein Spielaufbau der Grazer daneben und beinahe kann die Vienna daraus Kapital schlagen. In der 10. Minute dann ein Schussversuch der Gastgeber, wo der Ball erst im zweiten Nachsetzen geklärt werden kann.

Die Gäste tun sich hingegen schwer, auch wenn sie im Verlauf der 1. Halbzeit zunehmend mutiger werden. Dann "aus dem Nichts" plötzlich ein schneller Vorstoß der Gäste - Ilic wird schön in Szene gesetzt und steht alleine vor dem Goalie - er drückt ab, doch Lukse kann parieren. Augenblicke darauf eine Top-Chance für die Vienna, doch der Ball geht vom Fünfer aus knapp über die Latte. In weiterer Folge geht es Hin und Her. Die Grazer sind inzwischen gut im Spiel. Dennoch fällt im ersten Durchgang kein Treffer und es geht mit 0:0 in die Pause.

Blitzstart durch Torschütze Tanzmayr

Die 2. Halbzeit beginnt mit einem Blitzstart der Gastgeber. Angriff über die rechte Seite, Hereingabe auf die kurze Ecke, wo Marcel Tanzmayr abzieht - der Goalie ist zwar noch dran, doch er kann das Gegentor nicht verhindern. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen. In der 55. Minute auch gleich ein toller Halbvolleyschuss vom rechten 16er-Eck, doch der Torwart kann abwehren.

Die Gäste müssen in der Folge mehr riskieren, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Die Vienna steht hinten aber gut, mehr als ein Freistoß schaut in dieser Phase aber nicht heraus. Sturm gibt aber weiter nicht auf und versucht alles. Die Vienna hingegen lauert auf den entscheidenden Konter. Es bleibt aber dabei - die Vienna setzt sich knapp, aber nicht unverdient mit 1:0 durch.

ADMIRAL 2. Liga, Runde 27