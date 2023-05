Im Duell zweier 2. Mannschaften von ADMIRAL Bundesligisten trennten sich die SK Rapid Amateure und der FC Liefering, Kooperationspartner vom FC Red Bull Salzburg, in Wien-Hütteldorf 0:0. Nach dem 6:1-Kantersieg im Herbst in Grödig für die Jungbullen und in Anbetracht zweier spielstarker, offensivorienter Teams konnte durchaus von einem Torreigen ausgegangen werden. Torchancen waren auch genügend da, doch am Ende galt beiderseits "Tor-Sperre". Liefering steht mit dem Punkt bei 31 Zählern nach 27 Runden in der ADMIRAL 2. Liga und auf Rang 11, die Grün-Weißen bei 30 und Platz 13.

Dragoljub Savic (l.), der hier den Trikot-Robustheits-Test bei den Jungbullen praktizierte, hatte wiederholt die Chance zum Führungstor für die SK Rapid Amateure und ließ nach der Pause zudem einen "Sitzer" aus. Rechts Mark Gevorgyan vom FC Liefering.

Havel findet in Keeper Orgler seinen Meister

Von einem Wachrütteln zur richtigen Zeit sprach SK Rapid Amateure-Cheftrainer Stefan Kulovits nach der Niederlage vergangene Woche in Horn. Zu Hause im Allianz Stadion zeigte der SK Rapid II auch ein anderes Gesicht. In einer unterhaltsamen, aber phasenweise ruppigen Samstagnachmittag-Partie zählen demgegenüber die Statistiker 19 Lieferinger Schüsse.

Es entwickelte sich von Beginn an ein offenes Spiel von zwei Teams, die sichtlich motiviert nach vorne spielen wollten. Liefering tauchte früh das erste Mal im gegnerischen Sechzehner auf, Rapid II verbuchte aber die erste richtig gute Möglichkeit. Denis Bosnjak war nach einem Umschaltmoment im Strafraum völlig frei, zögerte beim Abschluss aber einen Tick zu lange (5.).

In der 23. Minute hatten die Gäste ihre beste Gelegenheit: Elias Havel scheiterte im "Privat-Duell" mit Rapid-Goalie Laurenz Orgler zunächst per Fuß, dann mit einem Kopfball (23.). Rapid II jubelt in der Schlussphase der 1. Hälfte beinahe 2 Mal. Zunächst verlängerte Fabian Eggenfellner einen Wydra-Freistoß per Kopf an die Latte (38.), Augenblicke später brachte Dragoljub Savic die Kugel nach einer Wydra-Ecke aus wenigen Metern nicht im Tor unter und scheiterte am Lieferinger Keeper Balazs Toth (39.).



Nach dem Seitenwechsel war es wieder Savic, der die große Möglichkeit zur Führung vorfand, scheiterte bei seinem "Sitzer" nach einer Fallmann-Hereingabe aus kurzer Distanz am Torhüter (55.). Danach eröffnete sich jedoch für den FC Liefering nahezu ein Chancenreigen. Mit Abschlüssen von Moussa Yeo und Douglas Mendes akzentuierten die Gäste ihre Feldüberlegenheit.

Yeo fand mit einem platzierten Abschluss im Sechzehner in Laurenz Orgler seinen Meister (72.) und Reischl bugsierte das Spielgerät mit der Hand ins Tor (79.) - somit blieb es trotz günstiger Gelegenheiten beiderseits am Ende beim 0:0, was für beide Teams keinen Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt liefert.

"Das Vergeben der hochkarätigen Chancen hat uns leider 3 Punkte gekostet"

SK Rapid II-Cheftrainer Stefan Kulovits: "Wir sind heute nicht ganz so in unsere Abläufe gekommen, haben uns aber auch als Ziel gesetzt unbedingt zu punkten. Ich denke, wir haben einen guten Mix gefunden, hoffe aber doch, dass wir kommende Woche auch noch ein paar mehr spielerische Akzente setzen können. Das Vergeben der hochkarätigen Chancen hat uns heute leider die drei Punkte gekostet."

Schenkten sich nichts und fighteten um jeden Zentimeter, egal ob am Boden oder in der Luft, wie hier Niklas Lang (SK Rapid II, l.) und FC Liefering-Kapitän Lukas Wallner.

"Hatten klares, spielerisches Übergewicht und mit 10:3 Abschlüssen mehr Torgefahr ausgestrahlt"

FC Liefering-Cheftrainer Fabio Ingolitsch: „Wir haben uns heute gut ins Spiel gearbeitet, ein klares spielerisches Übergewicht erzeugt und auch mit 10 zu 3 Abschlüssen aufs Tor mehr Gefahr als der Gegner ausstrahlen können.

Wir müssen unsere Torchancen noch besser zu Ende spielen und weiter in dieser Gangart unterwegs sein, dann werden wir uns in den kommenden Wochen auch wieder mit mehr Punkten für die Auftritte belohnen. Die Mannschaft hat heute wirklich alles gegeben, die Einstellung und die Haltung stimmen.“

ADMIRAL 2. Liga, 27. Runde

Samstag, 13. Mai 2023, 14:30 Uhr, Allianz Stadion Wien-Hütteldorf, SR: Gabriel Gmeiner.

SK Rapid Wien II - FC Liefering 0:0

SK Rapid II: Orgler – Eggenfellner, Sattlberger ©, Dijakovic – Fallmann, Bosnjak, Oda (75. Softic), Holzhacker – Wydra (75. Hedl), Dursun (17. Lang), Savic. Trainer: Stefan Kulovits.

FC Liefering: Toth – Gevorgyan, Mendes, Wallner, Pejazic – Agyekum, Hofer, Yeo, Reischl (90.+2 Lechner) – Havel (85. Crescenti), Diakite. Trainer: Fabio Ingolitsch.

Gelbe Karten: Mendes (86./Foul), Co-Trainer Sageder (90./Kritik)

