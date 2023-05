Der Kapfenberger SV empfing am Sonntagvormittag in der 28. Runde der ADMIRAL 2. Liga den SKN St. Pölten. Die abstiegsgefährdeten jedoch im Frühjahr bärenstark agierenden "Falken" trafen auf die um den Titel kämpfenden Niederösterreicher. Beide gingen mit hohen Erwartungen ins Spiel, wollten unbedingt 3 Punkte holen. Das gelang am Ende den Steirern, die nach einer starken Leistung 2:1 gewinnen konnten und damit einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen, während St. Pölten im Titelkampf einen Dämpfer erleidet. 2 Runden vor Schluss liegt St. Pölten jetzt 3 Punkte hinter dem neuen Tabellenführer GAK 1902.

Matchwinner Mark Grosse mit dem Siegtreffer die Kapfenberger, die ihre Erfolgsserie prolongieren und seit nunmeh 10 (!) Spielen en suite unbesiegt sind (6S, 4U).

Spielerisch matt, dafür hohe Intensität

Die beiden Teams brauchen eine Weile, bis sie ins Spiel kommen. Beiden merkt man an, dass man ja kein schnelles Gegentor bekommen will. Kapfenberg macht es St. Pölten darüber hinaus sehr schwer - das Selbstvertrauen der Heimischen von neun ungeschlagenen Spielen ist zu merken. Nach gut einer Viertelstunde treffen die Kapfenberger dann die Stange - Grosse taus kurzem Winkel nach schöner Einzelaktion an den linken Pfosten.

Kurz darauf steht es dann aber 1:0. Nach einem Eckball agiert SKN-Schlussmann Stolz zu stürmisch, stößt den Gegenspieler und der Schiedsrichter zeigt auf den Elferpunkt. Christoph Pichorner tritt an und versenkt das Leder im Kasten. Nur 5 Minuten später dann der Ausgleich - es gibt auch auf der gegenüberliegenden Seite Elfmeter nach Foulspiel.

Julian Keiblinger tritt an und versenkt zum Ausgleich. Damit ist wieder alles offen. In Folge dessen spielen beide Teams befreiter auf. Die Gäste nähern sich bis zum Halbzeitpfiff dann immer weiter dem gegnerischen Tor an, es bleibt aber beim 1:1.

KSV 1919 legt wieder vor

Auch im 2. Durchgang sind die Steirer mutig und machen dort weiter, wo sie in der 1. Halbzeit aufgehört haben. "Wintermeister" SKN St. Pölten tut sich weiter schwer, ist zu wenig konkret in der Offensive. In der 64. Minute fällt dann sogar das 2:1 für die Gastgeber.

Mark Grosse krönt seine Leistung und trifft zur erneuten Führung. Damit ist St. Pölten in Zugzwang, wenn es noch mit 3 Punkten oder überhaupt Zählbarem klappen soll. In der 72. Minute aber wieder ein gefährlicher Vorstoß der Gastgeber über Kone, der einen Ball scharf zur Mitte spielt, doch Goalie Giuliani kann gerade noch abwehren. In der Schlussphase versucht St. Pölten zwar noch einmal alles, doch die Elf von Cheftrainer Abdulah Ibrakovic bringt die 3 Punkte über die Zeit.

ADMIRAL 2. Liga, Runde 28