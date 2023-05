Der SK Sturm Graz II empfing Sonntagmittag im finalen Spiel der 28. Runde in der ADMIRAL 2. Liga den SK Vorwärts Steyr. Damit stand ein Kellerduell an, in dem beide dringend drei Punkte brauchten. Diese konnten letztlich die Grazer holen, die mit 2:0 gewannen. Die Tore fielen allerdings erst in der Schlussphase der 2. Halbzeit, nachdem man schon nach wenigen Minuten in der 1. Halbzeit einen Elfmeter vergeben hatte. So überholen die Jung-Blackies die Oberösterreicher und sind mit 31 Punkten neuer Tabellen-13. - das bedeutet derzeit Klassenerhalt, während der SK BMD Vorwärts Steyr weiterhin in der Abstiegszone rangiert.

David Bumberger (li.) und Vorwärts Steyr wurden von Milan Toth und den SK Sturm Amateuren gestoppt.

SK Sturm II vergibt Elfmeter

Die Grazer finden gut ins Spiel und haben in der 7. Minute schon die Top-Gelegenheit zur Führung per Elfmeter. Milan Toth tritt an, verzögert beim Anlauf kurz, will das Leder ins rechte Eck schieben, doch der Ball rollt am Pfosten vorbei - bittere Situation für die Mannschaft von Thomas Hösele. Das hätte die Führung sein müssen.

Hernach werden die Steyrer stärker und sorgen für Druck. Es ergeben sich auch Gelegenheiten, doch das Leder will nicht ins Tor. Demzufolge plätschert das Spiel dann dahin und es geht mit dem 0:0 in die Pause.

LASK-Leihtorhüter Nikolas Polster im Mittelpunkt

Im 2. Durchgang startet Sturm wieder mutig und agiert druckvoller als die Gäste aus Oberösterreich. In der 57. Minute dann auch die Top-Gelegenheit für die Gastgeber. Milan Toth kann sich über rechts durchsetzen, zieht im Strafraum ab, doch der Steyr-Goalie Nikolas Polster hält bärenstark.

Die Gastgeber bleiben weiter am Drücker - ein Freistoß in der 70. Minute geht knapp am Pfosten vorbei. In der 82. Minute ist es dann passiert. Schöner Angriff über die linke Seite, Hereingabe zur Mitte, wo der Ball zunächst an Mit- und Gegenspielern vorbeigeht - auf der rechten Seite steht dann Endabnehmer Sandro Schindl, der nach einem Haken abzieht. Der Ball wird von einem Steyr-Spieler, der retten will, unglücklich ins Tor abgefälscht.

Damit liegen die Grazer in Front und sorgen gar für den Doppelschlag. Der eingewechselte Ilic bekommt über Umwege den Ball, zieht flach ab und trifft zum 2:0-Endstand.

ADMIRAL 2. Liga, Runde 28