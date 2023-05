Der FAC Wien empfing am Freitagabend in der 29. und vorletzten Runde der ADMIRAL 2. Liga den SKN St. Pölten. Das Spiel war mit Spannung erwartet worden, ging es für die Gäste aus Niederösterreich doch noch um die Chance auf den Meistertitel. Ein Dreier war dafür aber Pflicht - und im Idealfall Niederlagen der beiden anderen Titelaspiranten GAK 1902 und FC Blau-Weiß Linz. Am Ende konnten sich die Floridsdorfer mit 2:1 durchsetzen. St. Pölten ist damit und nach 3 Niederlagen in Folge aus dem Titelrennen.

Floridsdorf jubelt über drei Punkte gegen den SKN St. Pölten.

FAC schockt SKN St. Pölten

Die Gäste finden besser ins Spiel. Man spielt auch gleich nach vorne - über schnelles Passspiel, im letzten Moment ist aber immer ein Floridsdorfer Fuß oder Kopf dazwischen. Dann werden auch die Gastgeber aktiver: In der 14. Minute ein Vorstoß über die rechte Seite, wo Kröhn viel Grün vor sich hat und die halbhohe Hereingabe punktgenau beim am ersten Pfosten eingelaufenen Keles anbringt.

Dessen listiger Flachschuss ins kurze Eck streift knapp am rechten Torpfosten vorbei. Im Gegenzug eine Schrecksekunde im FAC-Strafraum: Nach einer Flanke von rechts kann der Goalie den Ball nicht festhalten, doch dahinter ist kein St. Pöltener, der die Gelegenheit nutzen kann.

In der 24. Minute führen plötzlich die Gastgeber: Nach einem vermeintlich zu kurz geratenen Steilpass ins Zentrum misslingt Riegler bei der Grätsche die Rettungstat, Kröhn geht dazwischen und schiebt am Fünfmeter-Rand staubtrocken ins lange Eck ein. Damit muss die Helm-Elf deutlich mehr Risiko nehmen, immerhin brauchen sie dringend drei Punkte.

Die Gäste sind in der Folge auch bemüht, doch der Ball will nicht in die Gefahrenzone. Einzig ein Freistoß vom 16er geht knapp drüber. Zum Pausenpfiff steht es plötzlich 2:0. Einen Bertaccini-Abschluss von rechts aus spitzem Winkel fälscht Riegler, der schon beim ersten Gegentreffer eine unglückliche Figur machte, unhaltbar ins kurze Eck ab - Schlussmann Stolz kann den Einschlag nicht mehr abwenden. Dann geht es in die Kabinen.

Helm-Team nimmt volles Risiko

St. Pölten nimmt im 2. Durchgang von Beginn an mehr Risiko, eröffnet so aber auch Räume für die Gastgeber, die auf den entscheidenden Konter warten. Den Gästen läuft langsam die Zeit davon - im Paralellspiel führen zur 60. Minute sowohl der GAK 1902 als auch der FC Blau-Weiß Linz, was bedeutet, dass St. Pölten aus dem Titelrennen ist.

In der 68. Minute steht es plötzlich 1:2 - Joker Rio Nitta geht über die linke Seite und zieht aus 25 Metern ab - der Ball passt punktgenau ins lange Eck - Traumtor. Geht noch etwas für die Gäste?

Die Niederösterreicher versuchen alles, doch das Leder will nicht mehr in die Gefahrenzone. In der Schlussphase geht dann sogar SKN-Goalie Stolz mit nach vorne und kann nach einem Eckball sogar einen Kopfball aufs Tor bringen, doch zu zentral. Die Gastgeber treffen dann noch die Stange, dann ist das Spiel aber vorbei und Floridsdorf jubelt über drei Punkte, während St. Pölten am Boden zerstört ist, denn das Titelrennen ist für heuer vorbei.

ADMIRAL 2. Liga, Runde 29