Erstmals in dieser ADMIRAL 2. Liga-Saison ging der GAK 1902 mit der "Bürde" des Spitzenreiters in ein Match und empfing in der vorletzten Runde den wiedererstarkten SKU Amstetten, der aus den jüngsten 6 Spielen 4 Siege holte (1U, 1N). Doch die Grazer wurden ihrer Heimstärke mal wieder gerecht, um mit dem 11. Sieg zuhause Rang 1 zu verteidigen. Da der SKN St. Pölten sich heute aus dem Titelrennen verabschiedete und beim FAC verlor, doch der erste Verfolger FC Blau-Weiß Linz gewann, kommt es nun zum Herzschlag-Finale in einer Woche. Die Linzer (58) daheim gegen SK Sturm II, der GAK 1902 (59) in Dornbirn.

Alter schützt vor Toren & Leistung nicht: Der 37-jährige Michael Liendl macht wie schon zuletzt beim 2:0-Heimsieg gegen den SK Rapid II auch gegen Amstetten den Unterschied aus. Der Routinier bereitete das 1:0 von Jastremski präzise vor und verwandelte dann einen Foulelfmeter zum 2:0. Sein 7. Saisontor bei 18. Assists! Der gebürtige Grazer in seinem x-ten Frühling und in seiner Karriere-Abschieds-Saison im Frühjahr in Höchstform.

Nach Liendl-Freistoß erster Torjubel, doch Abseits

Die Anfangs-Nervosität steckte in den Rotjacken, ehe sie für den ersten Aufreger sorgten. Standard-Spezialist Michael Liendl schlenzte aus dem rechten Halbfeld mit seinem linken "Zauberfuss" gefühlvoll einen Freistoßball diagonal in den 16-er und das Spielgerät findet auch den Weg links ins Toreck. Doch der erfahrene Bundesliga-Schiedsrichter Harald Lechner ahndete sofort eine Abseitsstellung (11.).

Aus dem Spiel heraus standen die Amstettener über weite Strecken der 1. Halbzeit defensiv kompakt, (re)agierten diszipliniert und ließen den Grazern kaum Spielraum in deren letzten Angriffsdrittel. Drei Auswärtssiege in Folge hatten die Brust des Tabellenfünften aus Niederösterreich "anschwellen" lassen. Und die Gäste trauten sich auch offensiv was zu: LASK-Leihspieler Dominik Weixelbraun zog mal aus der "2. Reihe" ab und sein abgefälschter Schussball verfehlte das Gastgeber-Gehäuse (31.).

Auf der Gegenseite war stets "Alarmstufe 1" bei Freistöße von Michael Liendl. Der 37-jährige Routinier im letzten Heimspiel seiner Profi-Karriere mit der Hereingabe von links, Turbulenzen im Amstettener 16-er, Nachschuss Schriebl - abgeblockt (36.). Nächster Nachschuss: Endstation Elias Scherf, der heute wieder zwischen den SKU-Pfosten stand (Coach Fallmann wechselt ja Woche für Woche mit Scherf und Verwüster). Dann Michael Liendl per gefahrvollem Cornerball von rechts, an Mit- und Gegenspielern vorbei (39.). Da war mehr drin. Der GAK 1902 zwar durchaus tonangebend in einer gesamt höhepunktarmen 1. Halbzeit.

War nach seiner Einwechslung Mitte der 2. Halbzeit sofort präsent und setzte Akzente: David Peham, der zunächst den Elfmeter erwirkte und dann mit seinem Treffer den Schlusspunkt zum verdienten 3:0-Heimsieg des GAK 1902 setzte.

Furioser Start des GAK 1902 mit Wiederbeginn

Druckvoll startete der Aufstiegs-Aspirant in die 2. Halbzeit, nach nur 20 Sekunden zwang Michael Liendl mit einem fulminanten Schussball SKU-Schlussmann Scherf zu einer Glanztat (46.). Der seit wenigen 20-jährige, gebürtige Steirer war wenig später im Anschluss an einen lang gezogenen Cornerball nach einem Kopfball von Jastremski wieder mit der Hand dran (47.). Dann kam Bogdan Viunnyk halbrechts an der 16-er-Grenze frei zum Flachschuss, der nur knapp das linke Eck verfehlte (49.).

Doch dann war es soweit...Michael Liendl mit seinem 18. Assist (!) und der Hereingabe mit rechts von halbrechts in den 16-er, wo Lenn Jastremski per Direktabnahme mit rechts vom Elfmeterpunkt zur Stelle war und den Bann brach (53.). Für den 22-jährige, 1,90 Meter großen Leihstürmer vom FC Bayern München, der in der Winterpause zum GAK 1902 kam, der 5. Treffer im Frühjahr.

Liendl zum 2:0 - Meierhofer mit Glanztat

Amstetten machte jetzt mehr auf, ging mehr Risiko, während die Grazer nachlegen wollten. Der eingewechselte David Peham steuerte allein auf SKU-Schlussmann Scherf zu und kam zu Fall. Der Wiener Schiedsrichter Harald Lechner entschied sofort auf Elfmeter, den Michael Liendl ins rechte Eck zu seinem 7. Saisontor und zum 2:0 verwandelte. Scherf war allerdings noch dran, doch der Links-Schussball hatte die nötige Schärfe.

Nach einem Freistoßball war der eingewechselte Hauser bei seinem Kopfball zwar am Amstettener Anschlusstreffer dran, doch der bis dato kaum geprüfte GAK-Goalie Meierhofer bewahrte die Rotjacken mit einer Glanzparade vor einem Gegentor (88.).

Auf der Gegenseite setzte "Joker" David Peham gegen seinen Ex-Klub noch einen drauf und erzielte in der Nachspielzeit den verdienten 3:0-Endstand.

Herzschlag-Finale: GAK in Dornbirn - FC Blau-Weiß Linz daheim gegen SK Sturm II

Damit hatten die Messner-Mannen ihre "Hausaufgaben" gemacht und die erstmalige Tabellenführung verteidigt. Auf die Zielgerade am letzten Spieltag am Sonntag, den 4. Juni (14:30 Uhr), gehen die Grazer nun in Pole-Position gegenüber Verfolger FC Blau-Weiß Linz, der daheim die SK Sturm Amateure empfängt.

WAS FÜR EIN SPIEL! Wir gewinnen souverän 3:0 und haben eine super Ausgangslage in Dornbirn. One more to go... 🔥📈 #grazerak

ADMIRAL 2. Liga, 29. Runde

GAK 1902 - SKU Ertl-Glas Amstetten 3:0 (0:0)

Freitag, 26. Mai 2023, 19:15 Uhr, Merkur Arena in Graz-Liebenau, Z: 7.373 (Saison-Rekord GAK), SR: Harald Lechner/Wien.

GAK 1902 (4-3-1-2): Meierhofer - Lang, Koller, Köchl (63. P. Seidl), Jovicic - Schriebl (89. Somnitz), Perchtold (K), Rusek - Liendl (90. P. Jäger) - Jastremski (71. Kalajdzic), Viunnyk (71. Peham). Trainer: Gernot Messner.

SKU Amstetten (3-5-1-1): Scherf - Goldnagl, Stark, Dirnberger - Deinhofer (K, 65. Rosenbichler), Ammerer (65. Mayer), Offenthaler 83. Hauser), Weixelbraun (79. Moschinger), Kurt (79., S. Bauer)- Leimhofer - Feiertag. Trainer: Jochen Fallmann.

Torfolge: 1:0 Jastremski (53., Liendl), 2:0 Liendl (76. Foulelfmeter, Peham), 3:0 Peham (90. +2)

Gelbe Karten: Trainer Messner (31., SR-Kritik), Koller (88., Foulspiel) / Lang (72., Foulspiel), Scherf (73., Foulspiel)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und GEPA-ADMIRAL