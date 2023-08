Die SV Guntamatic Ried empfing am Freitagabend in der 2. Runde der ADMIRAL 2. Liga den FC Flyeralarm Admira. Die Rieder wollten auf das Remis in Floridsdorf zum Auftakt antworten, die Südstädter wollten den 1:0-Heimsieg gegen Aufsteiger Stripfing bestätigen. Eine besondere Partie war es aber vor allem für die beiden Torleute. SV Ried-Goalie Andreas Leitner spielte jahrelang beim FC Admira, sein Nachfolger bzw. Gegenüber, Christoph Haas hat SV Ried-Vergangenheit. Das Spiel endete schließlich mit einem 2:2-Remis - die Gäste holten einen 0:2-Rückstand auf.

Der FC Admira erzwang in einer umkämpften Partie in Ried noch den Ausgleich nach 0:2-Rückstand.

Traumtore auf beiden Seiten

Die Gastgeber finden gut ins Spiel. Die Oberösterreicher üben großen Druck auf die gegnerische Abwehrreihe aus - eine flache Flanke von rechts kann zur Ecke abgeblockt werden - diese bringt aber nichts Zählbares ein. Davor kam der Ball schon über Umwege von links zu Gontie junior Diomande, der zum Abschluss kommt - er zwingt Keeper Christoph Haas zu einer starken Parade.

Nach etwa 10 Minuten kommen auch die Admiraner besser ins Spiel. Nach einem Einwurf von links durch Davies gelangt das Leder mit einem Gestocher in den Strafraum - doch daraus entsteht kein wirklicher Torschuss der Admira, Torhüter Leitner kann den Ball unter Kontrolle bringen.

Das Spiel geht in der Folge Hin und Her. In der 23. Minute führen schließlich die Innviertler. Ein sehr guter Angriff über die linke Seite - eine sehr starke Spielverlagerung über Kapitän Philipp Pomer - dieser passt direkt zu Diomande, er versucht sofort den Abschluss, dieser prallt noch an die rechte Stange - doch den Abpraller dabei kann Marinsek dann eiskalt verwandeln und somit das 1:0 für die Rieder erzielen. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen. In der 31. Minute gelingt das auch. Neuzugang Mark Grosse verwandelt einen Freistoß direkt - der Ball geht an die Unterseite der Latte - keine Chance für den Goalie.

Nur wenige Augenblicke später antwortet die Pratl-Elf. Ein gutes Zuspiel von Albin Gashi kommt perfekt auf Galle zum rechten Strafraumeck, er nimmt die Kugel an und zieht etwas nach innen, er zieht aus der Distanz ab und hämmert die Kugel unhaltbar zum 2:1-Anschlusstreffer in die Maschen. Damit ist wieder Spannung drin. Im ersten Durchgang fallen dann keine weiteren Treffer, ehe der Schiedsrichter das Spiel abpfeift und die beiden Teams in die Kabinen schickt.

Die Rieder bejubelten unter anderem ein Traum-Freistoßtor von Mark Grosse, doch zum Siegjubel reichte es am Ende trotz 2:0-Vorsprung nicht.

FC Admira kommt noch einmal zurück

Im 2. Durchgang ist das Spiel zunächst etwas zerfahren. Weder die Gastgeber noch die Gäste kommen richtig gut ins Spiel. Admira riskiert in der Folge immer mehr, währen die Gastgeber auf Konter spielen. Nach einer Flanke kommt per Kopfballverlängerung die Kugel perfekt zum eingewechselten Schmerböck, er fährt beim Schuss aber zu sehr unter den Ball - dadurch geht die Kugel ungefährlich weit über das Gehäuse von Torhüter Haas.

In der 74. Minute beinahe der Ausgleich: Der vor wenigen Augenblicken eingetauschte Ristanic kommt zum Abschluss, eine halbhohe Flanke in den Strafraum und er steht plötzlich völlig alleine vor Goalie Leitner - doch dessen Abschluss geht unbedrängt über den Kasten, das hätte der Ausgleich eigentlich sein müssen.

In der 81. Minute die nächste gute Möglichkeit für die Pratl-Truppe - Reinhard Azubuike Young wird gut freigespielt, er kommt ans Leder und sucht den Abschluss - doch der Niederösterreicher wird in höchster Not erfolgreich und vor allem regelkonform vom Ball getrennt, was dadurch eine gute Abschlussposition zerstörte. In der 84. Minute ist es schließlich passiert. Es gibt Elfmeter nach Foul an Lukas Malicsek. Reinhard Azubuike Young tritt an und versenkt das Leder zum Ausgleich. Das 2:2 ist dann auch der Endstand.

SV Guntamatic Ried - Flyeralarm Admira Wacker 2:2 (1:2)

Freitag, 4.8.2023 (18:10 Uhr), Innviertel-Arena, Z: 2.750, SR: Emil Ristoskov

SV Guntamatic Ried (4-4-2): Haas - Puchegger, Malicsek, Young, Zwierschitz (K) - Gashi (Puczka, 62.), Tranziska (Schmidt, 45.), Davies,Vorsager, Rasner (Stevanovic, 85.) - Galle

Flyeralarm Admira Wacker (4-4-2): Leitner - Havenaar, Marinsek, Diomande (Schmerböck, 59.), Pomer (K) - Wohlmuth, Malic, Mayer (Ungar, 59.), Stosic - Wiesinger, Grosse (Lutovac, 66.)

Torfolge: 1:0 Marinsek (23.), 2:0 Grosse (31.) 2:1 Galle (34.), 2:2 Young (86.)

Gelbe Karten: Malic (68.), Havenaar (87.) bzw. Vorsager (67.), Zwierschitz (88.)

Spielfilm im Liveticker

Fotos: Reinhard Schröckelsberger