Auf den Tag genau 2 Monate nach dem letzten Auswärtsspiel in der ADMIRAL 2. Liga gastierte Vizemeister GAK 1902 wieder im Ländle beim FC Dornbirn 1913. An jene Stätte, wo die Grazer den zum Greifen nahen Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga durch ein 1:1 verpassten. Diesmal am 4. des Monats reisen die Rotjacken mit dem Dreier im Gepäck in die steirische Landeshauptstadt retour. Mit einem satten Distanzschuss erzielte GAK-Sommer-Neuzugang Christian Lichtenberger das goldene Tor in der 13. Minute! Damit wahren die Messner-Mannen ihre weiße Weste im 3. Pflicht- und 2. Liga-Spiel dieser Saison.

Die Rotjacken legten früh den Grundstein zum 2. Sieg im 2. Spiel in der neuen ADMIRAL Bundesliga-Saison. Mit seinem platzierten Linksschuss aus der Distanz erzielte Goldtorschütze Christian Lichtenberger sein 2. Saisontor.

Lichtenbergers Strahl-Kraft

Beide Teams bisher mit "weißer Weste" in dieser noch jungen Siegen nach Siegen im ÖFB-Cup und in der Liga. Beide auch mit personellen Veränderungen zur neuen Spielzeit. Der GAK 1902, der mit der gleichen Startelf wie vor einer Woche gegen Amstetten loslegte, nach dem Karriereende von Denker & Lenker Michael Liendl mit einer neuen Nr. 10: Christian Lichtenberger. Und der schien bei seinem Vorgänger prima hingeschaut zu haben. Der 27-jährige Sommer-Neuzugang vom SV Lafnitz zog auf dem tiefen Terrain bei bewölktem Himmel, aufkommenden Regen und ca. 20 Grad in "Liendl-Manier" mit links von halbrechts aus der ca. 30 Metern ab und der satte Aufsetzer-Ball passte platziert im rechten, kurzen Eck - 0:1 (13.).

Der vom SCR Altach ausgeliehene Jakob Odehnal machte sich zwar mit seinen 1,95 Metern lang, doch vermochte das erste Dornbirner Gegentor der neuen Saison nicht mehr zu verhindern. Kurz danach war der 21-jährige ÖFB-Nachuchs-Torhüter erneut gefordert und kam zwei Mal wiederholt rechtzeitig aus seinem Kasten.

"Hoppala" bei Tormann Maierhofer

Während sein Gegenüber Jakob Maierhofer erstmals nach 25 Minuten geprüft wurde, dabei den nassen Freistoßball von Fetahu aus zentraler Position nach vorne abprallen ließ und dann im Nachgang mit Glück & Geschick gegen Gevafe und heraneilende Dornbirner hatte. Brenzlige Situation für die Rotjacken gegen die gastgebenden Rothosen nach einem ruhenden Ball. Aus dem Spiel heraus ließen die kompakten Steirer wenig zu und traten abgeklärt auf, Balance und Tempo-Spielsteuerung inklusive.

Nicht nur für die Grazer war es ja eine Rückkehr nach 2 Monaten nach Vorarlberg, sondern auch für Michael Cheukoua, der von ADMIRAL Bundesliga SC Austria Lustenau zum GAK kam. Und der 26-jährige Kameruner sah wie Christian Lichtenberger schon wieder zum fulminanten Linksschuss aus "Reihe 2" ausholte. Doch diesmal verfehlte der steirische Scharfschütze knapp rechts das Gastgeber-Gehäuse (35.). Bei diesem regentiefen Terrain flache Distanzschüsse ein probates Mittel. Verdiente 1:0-Pausenführung für den Vizemeister.

Höhepunktarme 2. Halbzeit - GAK 1902 bringt Vorsprung ins Ziel

Der nach Wiederbeginn weiter das Spielgeschehen kontrollierte und nachlegen wollte. Paulo Jager, der kurz zuvor schon aus der Distanz verzogen hatte,mit einem feinen Haken halblinks am 16-er und aus 18 Metern aus der Drehung mit rechts, Goalie Odehnal drehte den halbhohen Schussball um den langen Pfosten (61.). Die Messner-Mannen zwar feldüberlegen, doch versäumten, den "Sack zuzumachen". Somit witterten die Vorarlberger weiter ihre Chance. Doch die von Abwehrchef und Kapitän Milos Jovic gut organisierte Defensive stand kompakt. Dann bot sich dem eingewechselten Wieser mal eine Lücke, doch sein Flachschuss aus zentraler Position zu harmlos, wobei ein "Lochpass" womöglich geeigneter gewesen wäre (79.).

Dann beherzter Slalomlauf von Mateo Fetahu über halbrechts im Gäste-Strafraum, ehe der 21-jährige Deutsch-Albaner "einfädelte" und statt dem geforderten Elfer die gelbe Karte für seine "Schwalbe" erhielt (84.).

Die Janeschitz-Schützlinge gingen jetzt "All-In", packten die "Brechtstange" aus in der 6-minütigen Nachspielzeit. Popovic mit dem Distanzschuss - vorbei (90.+2). Es waren letztendlich dann doch noch bange Schlussminuten, die sich die Grazer hätten ersparen können. Letzendlich wahren die Rotjacken ihre weiße Weste, feiern den 3. Sieg im 3. Pflichtspiel dieser Saison, davon 2 Dreier, beide "zu Null" in der ADMIRAL 2. Liga.

Nächsten Freitag in Runde 3 geht es für den GAK 1902 wieder auswärts ran, zum Solo-Spiel auf der Hohen Warte beim First Vienna FC 1894 (Ankick: 20:30 Uhr, während der FC Dornbirn tags darauf am Samstag beim SV Lafnitz gastiert (14:30 Uhr).

ADMIRAL 2. Liga, 2. Runde

Freitag, 4. August 2023, 18:10 Uhr, Stadion Birkenwiese Dornbirn, SR: Achim Untergasser.

FC Dornbirn 1913 vs. GAK 1902 - 0:1 (0:1)

FC Dornbirn 1913: Odehnal - Cavafe, Marceta, William (K), Rusch (76. Mischitz), Popovic - Brilhante (46. Mathis, 59. Wieser), Santin (76. Bitsche), Nussbaumer - Mandl (76. Gassner), Fetahu. Trainer: Mag. Thomas Janeschitz.

GAK 1902 (4-3-1-2): Meierhofer - Lang, M. Gantschnig, Jovicic (K), Rosenberger - Jager (63. Schiestl), Schriebl, Rusek - Lichtenberger 90. Eloshvili) - Maderner (80. Perchtold), Cheukoua (90. Oberleitner). Trainer: Gernot Messner.

Tor: 0:1 Lichtenberger (13.)

Gelbe Karten: Santin (44., Foulspiel) / Rusek (24., Foulspiel)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL