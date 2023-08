In der 2. Rd der ADMIRAL 2. Liga empfing der SKU Amstetten, den Aufsteiger SW Bregenz im heimischen Ertl Glas-Stadion. Nach der deutlichen Niederlage beim GAK sind die Mostviertler auf Wiedergutmachung aus. Die Vorarlberger zeigen sich von der Rückkehr in den Profifußball weiterhin unbeeindruckt und gewinnen beim SKU Amstetten mit 1:2. Die Amstettner nach zwei Spielen damit immer noch ohne Zähler, während SW Bregenz beim Punktemaximum hält.

Starke Vorstellung von SW Bregenz

Mit Selbstvertrauen im Tank dominierten die Gäste aus Bregenz die Partie von Beginn weg. Die erste nennenswerte Aktion lieferte Lukas Brückler, er scheiterte allerdings an Scherf. Kurz darauf die nächste Möglichkeit, Martinovic verfehlte das Tor aber dann doch um einiges. Bis Amstetten zu Chancen kam, dauerte es ein wenig, Hahn und Starkl hatten noch die besten Einschussmöglichkeiten.

Gabryel und Brückler treffen

So waren es die Mannen aus dem Ländle, die vor der Pause in Führung gingen. Satin zuvor mit der Chance, dann aber Gabryel, der von Brückler bedient wurde und das Spielgerät souverän ins Netz beförderte.

Bei Wiederanpfiff die Bregenzer sofort wieder im Vorwärtsgang, im Duell mit Marco Stark konnte sich Brückler bärenstark durchsetzen und schloss stark ins lange Eck ab. Scherf war keine Abwehrchance geboten.

Die Mostviertler taten sich schwer Gefährliches zu kreieren, auch dem stabilen Abwehrverhalten von Andi Herafs-Mannen geschuldet. Dem dritten Treffer näher waren die Gäste, ein Distanzschuss von Gabryel ging rechts am Pfosten vorbei. Für Dodig und Brückler war auch spätestens bei Tormann Scherf Endstation.

Dann aber die Riesen-Doppelchance für SW Bregenz, zunächst Lins mit einem super Kopfball nach einem Eckball, die Querlatte rettete für Amstetten. In der Aktion darauf war bei einem Lupfer von Prirsch, Scherf bereits geschlagen, Stark klärte gerade noch auf der Linie.

Harmlose Amstettner nach zwei Spieltagen Schlusslicht

Dann einmal Niels Hahn mit einem tollem Volley aus 20 Metern, der knapp über das Tor ging. Die Amstettner forderten vehement Eckball, der Schiedsrichter entschied jedoch auf Abstoß. In der Schlussphase kam Amstetten dem Anschlusstreffer immer näher, ein Schuss aus der zweiten Reihe von Weixelbraun ging klar drüber, Yilmaz konnte ein klare Torchance im Sechzehner nicht verwerten. In der Nachspielzeit holte Koppensteiner im Duell mit Lins einen Elfmeter heraus. Offenthaler trat an und verwertete mittig. Für einen Punktgewinn kam das Amstettner-Aufbäumen allerdings zu spät.

Beim Tabellenfünften der Vorsaison kann man nach zwei Spieltagen ohne Punkte von einem Fehlstart sprechen. Ganz im Gegenteil die Bregenzer, die mit sechs Punkten aus zwei Spielen in die Saison starten.

ADMIRAL 2. Liga, 2. Spieltag

SKU Amstetten - SW Bregenz 1:2 (0:1)

Samstag, 5. August, 20:30 Uhr, Ertl Glas Stadion - Amstetten, Z.: 750, SR Daniel Pfister

SKU Amstetten (4-2-3-1): Scherf - Offenthaler, Dirnberger, Stark, Kurt - Sulzner (73. Rosenbichler), Hahn - Mayer (73. Weixelbraun), Yilmaz, Starkl (62. Pellegrini)- Monsberger (80. Koppensteiner). Trainer: Jochen Fallmann.

SW Bregenz (4-1-4-1): Flückiger - Martinovic, Barada, Lins, Obermüller - Dodig - Satin, Gabryel (87. Kralj), Prirsch (87. Makovec), Wanner (78. Ricardo) - Brückler (90+5. Mihajlovic). Trainer: Andreas Heraf

Torfolge: 0:1 Gabryel (36., Assist Brückler), 0:2 Brückler (47.),1:2 Offenthaler (90+5., Elfmeter)

Gelbe Karten: Kurt (35., SKU Amstetten), Dodig (41., SW Bregenz), Stark (58., SKU Amstetten), Mayer (64., SKU Amstetten), Scherf (80., SKU Amstetten), Ricardo (87., SW Bregenz)

Liveticker im Spielfilm

Fotocredit: GEPA/ADMIRAL