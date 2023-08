Der First Vienna FC 1894 empfing Sonntagvormittag in Rd. 2 der ADMIRAL 2. Liga den SK Sturm Graz II. Bei den Gastgebern gab es Samstagabend eine Überraschungs-Meldung, drang doch an die Öffentlichkeit, dass Einser-Goalie und Torwart der abgelaufenen Saison - Andreas Lukse - Wechsel-Bestrebungen in Richtung ADMIRAL Bundesliga (FC Blau-Weiß Linz) hat. Die Vienna stellte Lukse frei, machte aber auch ohne den Routinier eine gute Figur - zumindest bis zur 83. Minute, wo man noch 2:0 führte - dann bekamen die Döblinger aber innerhalb von fünf Minuten zwei Tore und das Spiel endete vor 1529 Fans noch mit 2:2.

Die Vienna gab 2:0 aus der Hand.

Mutige Jungblackies

Das Spiel beginnt flott. Beide Teams spielen mit offenem Visier. Die erste Top-Gelegenheit hat nach sechs Minuten die Vienna: nach Hereingabe von der linken Seite kommt Neuzugang Peham im Strafraum zum Schuss, doch der Sturm-Goalie hat den Ball im Nachfassen.

In der 14. Minute haben die Jungblackies Pech - Demaku setzt sich im Strafraum durch, kann schießen, der Ball geht aber an die Stange, woraufhin keine Gefahr mehr besteht.

Vienna abgebrüht

Die Vienna lässt immer wieder Möglichkeiten der weiter ambitioniert aufspielenden Gäste zu, im Strafraum agieren die Hausherren dann aber immer abgeklärt, wodurch die Murstädter nicht zum Abschluss kommen. In der 38. Minute führen schließlich die Mannen in Gelb-Blau - Monschein wird wunderschön freigespielt - der Ball hätte eigentlich zu Peham gehen sollen - und der Angreifer lässt sich die Chance nicht entgehen - er chipt den Ball abgebrüht über Sturm-Torwart Bignetti hinweg ins Tor.

Kurz vor dem Pausenpfiff haben die Gäste mit einem Schuss die Chance auf den Ausgleich, doch Bumbic kann auf der Linie retten. Dann geht es in die Kabinen.

Vienna gleich mit Druck

Die Gastgeber gleich mit dem ersten Warnschuss in der zweiten Halbzeit - Luca Edelhofer kommt von rechts ans Leder und sucht den Distanzschuss, doch dieser geht harmlos viel zu weit über den Kasten von Tormann Bignetti.

In der 55. Minute muss sich Vienna-Goalie Ecker strecken, nachdem Kiedl einen Kopfball auf die Kreuzecke setzen konnte.

Sturm riskiert

In der 64. Minute in eine tolle Chance für die Grazer: starker Pass auf Camara, dieser ist durch und hat nur noch Tormann Marcel Ecker vor sich, diesen umkurvt das Toptalent aus Mali - doch der Abschluss geht neben das Tor. In der 70. Minute die Top-Chance für die Vienna: Peham kommt im 16er frei zum Schuss, Sturm-Schlussmann Bignetti hält aber stark. In der 75. Minute ist das Spiel wohl entschieden - nach einem stark getretenen Freistoß von der linken Seite steht Anes Omerovic am langen Eck richtig und schiebt ein.

Plötzlich gelingt den Grazern aber der Anschlusstreffer - Einwurf von der linken Seite, über Umwege kommt Demaku ans Leder - der nimmt all seinen Mut zusammen und haut einen Distanzschuss heraus - die Kugel fliegt unhaltbar zum 2:1 in die Maschen zum wichtigen Anschlusstreffer für die Grazer - plötzlich ist wieder Spannung drin. Nur Augenblicke später gibt es Elfmeter für Sturm: Demaku tritt an und trifft. Unfassbar, was für ein Spiel! Kurz darauf ist die Begegnung vorbei. Sturms Grube kassierte zum Schluss noch Rot wegen gestrecktem Fuß.

First Vienna FC 1894 - SK Sturm Graz II 2:2 (1:0)

Sonntag, 6.8.2023 (10:30 Uhr), Naturarena Hohe Warte, Z: 1529, SR: Gabriel Gmeiner

First Vienna FC 1894 (4-4-2): Ecker - Steiner (Schuster, 86.), Sanogo (D. Luxbacher, 67.) Ochs (Wunsch, 58.), Bumbic - Omerovic, Kreuzhuber (K), Abazovic, Edelhofer (Bauer, 67.)- Monschein, Peham

SK Sturm Graz II (5-3-2): Bignetti - Demaku, Borkovic (Brkic, 78), Haider, Kiedl, Ilic (Ilic, 68.), Scharmer (Löcker, 79.) Grube (K), Stückler- Camara (Schopp, 76.), Johnston (Lieber, 68.)

Torfolge: 1:0 Monschein (38.), 2:0 Omerovic (75.), 2:1 Demaku (83.), 2:2 Demaku (88.)

Gelbe Karten: Sanogo (66.), Monschein (94.) bzw. Hösele (Trainer Sturm, 67.), Grube (66.)

Rote Karte: Grube (91.)

Foto: Josef Parak