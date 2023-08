Der FC Dornbirn empfing am Freitagabend in der 5. Runde der ADMIRAL 2. Liga SW Bregenz. Damit stand ein Vorarlberg-Derby auf dem Programm. Beide Klubs konnten bisher sechs Punkte holen. Mit dem dementsprechend Spannung war die Partie erwartet worden. Am Ende konnten sich die Bregenzer vor mehr als 3.500 Fans bärenstark mit 5:0 durchsetzen und feiern den dritten Sieg im fünften Saisonspiel.

Bregenzer Jubel kannte keine Grenzen.

Führung für Bregenz, drei Ausschlüsse

Das Spiel beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne agieren. In der neunten Minute jubeln die Gäste dann auch schon über das 1:0. Über links kommend ist es Florian Prirsch mit einer Hereingabe, diese erreicht am Anfang Murat Satin - dessen Abschluss kann Tormann Odehnal noch parieren, der Abpraller jedoch kommt direkt zu Lukas Brückler - er lässt sich nicht zwei Mal darum bitten und versenkt die Kugel zur Führung für sein Team.

In der 14. Minute hat Dornbirn aber schon die Ausgleichschance: Über rechts kommt ein perfektes Zuspiel auf den völlig freistehenden Misaki Sato, sein Abschluss aus sehr guter Position geht aber viel zu weit über den Kasten, daraus muss man einfach mehr machen.

Es geht weiter Hin und Her. In der 28. Minute dann eine Gelbe Karte für Bregenzs Gabryel - er unterbindet einen möglichen Angriff des FC Dornbirn mit einem Foul, er kommt zu spät in den Zweikampf. In der 40. Minute dann eine dumme Aktion von Gabryel: Er fordert wohl einen Elfmeter bei Schiedsrichter Markus Hameter, diesem ist die Kritik zu viel und zückt die zweite Gelbe Karte - somit die Ampelkarte für Gabryel, der Aufsteiger somit über eine Halbzeit in Unterzahl.

Noch vor Pause gleichen die Dornbirner an Personen wieder aus. Ramon De Andrade Souza steigt hoch und möchte einen Fallrückzieher zeigen - er trifft seinen Gegenspieler Martinovic im Gesicht und bekommt die Rote Karte zu sehen. Augenblicke später sieht auch Bregenz-Trainer Andreas Heraf die Rote Karte - er war in ein lautes Wortgefecht verwickelt, weswegen ihn Schiedsrichter Markus Hameter auf die Tribüne schickt. Dann geht es in die Kabinen.

Klare Angelegenheit

Im zweiten Durchgang startet Bregenz besser und setzt in der 53. Minute das 2:0 drauf. Ausgerechnet Ex-Rekord-Dornbirn-Kicker Florian Prirsch zieht aus der Distanz ab und das Leder passt genau. Jetzt muss sich Dornbirn etwas überlegen. Man muss mehr riskieren, wenn es hier und heute noch mit Zählbarem klappen soll.

Anstatt des 1:2 fällt in der 65. Minute das 3:0 für die Bregenzer. Eine gut herausgespielte Aktion der Gäste, von links kommt der Ball perfekt über Umwege zu Wanner - dieser möchte sich eigentlich die Kugel stoppen, der Ball springt jedoch direkt zu Brückler und der steht plötzlich alleine vor Tormann Odehnal, er versenkt den Ball mit seinem Doppelpack zum wohl vorentscheidenden 3:0 für Schwarz-Weiß Bregenz. Dann fällt auch noch das 4:0 durch einen Konter: Die Kugel kommt perfekt auf den eingewechselten Wanner, noch bevor es einen möglichen Zweikampf geben kann, zieht er ab und versenkt die Kugel 4:0 für sein Team. In der Nachspielzeit fällt dann auch noch das 5:0 für die Gäste, ehe der Schiedsrichter abpfeift.

ADMIRAL 2. Liga, 5. Runde

Freitag, 25. August 2023, 20:30 Uhr, Sparkasse Arena Birkenwiese, Z: 3.500 SR: Markus Hameter

FC Dornbirn vs. SW Bregenz 0:5 (0:1)

FC Dornbirn (4-4-2): Odehnal, Fernandez, Marceta (Wieser, 66.), Santin (Mandl), Souza, Nussbaumer, Mischitz, Freitas (K), Popovic (Brilhante, 46.), Sato, Fetahu

SW Bregenz (4-4-2): Flückinger, Martinovic, Barada, Parger (Wanner, 54.), Andrade, Almeida, Brückler (Mihajlovic, 78.), Makovec (K) (Kralj, 78.), Prirsch, Satin (Alves, 89.), Dodig

Torfolge: 0:1 Brückler (9.), 0:2 Prirsch (53.), 0:3 Brückler (65.), 0:4 Wanner (83.), 0:5 Alves (90.)

Gelbe Karten: Popovic (12.), Mitschitz (73.), Wieser (85.) bzw. Gabryel (28.), Makovec (44.)

Gelb-Rote Karte: Gabryel (40.)

Rote Karten: Souza (45.), Heraf (Trainer Bregenz, 45.)

