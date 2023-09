Der Floridsdorfer AC traf am Freitagabend in der 6. Runde der ADMIRAL 2. Liga auf den FC Liefering. Die beiden Teams waren vor der Partie nur durch einen Punkt getrennt. Der FAC hatte 6 Punkte, die Salzburger bis dato 7. Dementsprechend mit Spannung war das Spiel erwartet worden. Am Ende setzten sich die Gastgeber klar mit 3:1 durch. Wieder Mal - wie schon zuletzt beim 1:1 gegen die SV Guntamatic Ried - war es der Lieferinger Goalie Jonas Krumrey, der mehr Gegentore verhinderte.

Früher Jubel für die Floridsdorfer gegen Liefering.

Nervöser Start

Das Publikum sieht einen nervösen Start beider Teams. Weder die Gastgeber noch die Gäste kommen richtig in die Partie. Dafür ist das Match geprägt von durchaus hartem Einsteigen auf beiden Seiten. In der zehnten Minute jubeln dann aber die Mannen von Trainer Mörec: Nermin Haljeta hält den Ball an der Strafraumgrenze und zieht scharf dann ab - der Ball passt punktgenau in die Ecke. Detail: Stürmer Haljeta feiert sein Startelfdebüt und bestätigt die Entscheidung seines Trainers gleich mit einem Treffer.

In der 21. Minute kombinieren sich die Lieferinger gut durch, Atibou flankt von links zur Mitte, wo Verhounig den Ball volley übernimmt, doch Goalie Spari pariert stark - der folgende Eckball bringt nichts ein. In der Folge nähern sich die Floridsdorfer immer wieder gefährlich dem gegnerischen Tor an, es bleibt aber bei der 1:0-Führung. Bertaccini sorgt hier immer wieder für Gefahr - so auch in der 36. Minute, wo er aus spitzem Winkel von der rechten Seite abzieht, doch der Lieferinger Goalie hält.

Floridsdorf legt nach

Im zweiten Durchgang gibt es gleich die kalte Dusche für die Gäste: Nach einer Hereingabe scheint die Aktion schon geklärt, doch der Ball kommt im Strafraum rechts zu Wallquist, der den Ball aus kurzer Distanz über die Linie spitzelt. Damit ist für klare Fronten gesorgt. In der 62. Minute ist das Spiel entschieden: Maier verwandelt einen Freistoß vom linken 16er-Eck wunderschön direkt im linken Eck - Traumtor und keine Chance für den gegnerischen Goalie.

In der 72. Minute plötzlich der Anschlusstreffer für die Gäste aus Salzburg: Es gibt Foulelfmeter, den Atiabou verwandelt. Geht noch etwas für die Lieferinger? In der 76. Minute die Chance auf das 4:1 für die Heimischen, doch Goalie Krumrey pariert mit einem starken Reflex nach einem Kopfball von Seiwald - der Ball geht noch an die Latte und dann ins Out. Die Lieferinger werfen in der Schlussphase zwar noch einmal alles nach vorne, doch es bleibt - abgesehen von einem zurecht wegen Abseits aberkannten - Tores beim letztlich ungefährdeten Sieg der Mörec-Truppe.

ADMIRAL 2. Liga, 6. Runde

Freitag, 1. September 2023, 18:10 Uhr, FAC Platz, Z: 600, SR: Gabriel Gmeiner

FAC - FC Liefering 3:1 (1:0)

FAC (4-4-2): Spari, Wallquist, Bubalovic, Becirovic (K), Seiwald, Krasniqi, Dias, Maier (Scherzadeh, 78.) Woudstra (Adewumi, 73.), Bertaccini (Gunes, 90.), Haljeta

FC Liefering (4-4-2): Krumrey - Diabate, Jano, Mendes (Sulzbacher, 45), Pejazic (Schablas, 45.), Lukic, Verhounig (Trummer, 73.), Atiabou (K), Turco (Lechner, 80.) Neto (Baumgartner, 45), Žiković

Torfolge: 1:0 Haljeta (10.), 2:0 Wallquist (50.), 3:0 Maier (62.), 3:1 Atiabou (72.)

Gelbe Karten: Maier (33.), Bubalovic (40.) bzw. Zikovic (7.), Neto (28.), Mendes (44.), Paumgartner (73.), Atiabou (83.), Jano (89.)

