Die St. Pöltner sind nahezu perfekt in die neue Saison gestartet und holten in den ersten fünf Runden gleich vier Siege - nur im Heimspiel gegen Liefering klappte beim Topfavoriten auf den Wiederaufstieg nicht alles nach Wunsch. Am sechsten Spieltag folgt nun für die Wölfe das Gastspiel bei der SKU Amstetten und die Elf von Trainer Jochen Fallmann steht massiv unter Druck. Nach fünf Runden steht nur ein Punkt zu Buche und die Rote Laterne wollte man in Amstetten ehestmöglich wieder loswerden.

Ein offener Schlagabtausch mit Möglichkeiten auf beiden Seiten

Die Gastgeber aus dem Mostviertel erwischten dann auch einen guten Start, versteckten sich nicht und kamen zu Möglichkeiten. Ein Abschluss von Kadlec in der 19. Minute verfehlte das Tor nur knapp.

Mit Fortdauer kamen die Gäste aus St. Pölten dann auch immer besser in die Partie und wurden offensiv deutlich gefährlicher. Gschweidl (36.), Tadic (42.) und Ritzmaier mit dem Pausenpfiff vergaben sehr gute Möglichkeiten. Mit einem torlosen 0:0 ging es dann wenig später auch in die Kabinen.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit erlebten die Besucher eine von beiden Seiten offensiv geführte Partie mit guten Möglichkeiten. In der 56. Minute hatten es die Hausherren auf dem Fuß, doch Hahn vergab nach idealer Vorlage aus aussichtsreicher Position etwas stümperhaft. Angetrieben von ihren Fans und Trainer Fallmann wurde Amstetten immer mutiger und auch spielbestimmender.

St. Pölten blieb geduldig und ging nach gut einer Stunde in Führung

St. Pölten tat sich schwer, fand kaum eine Lücke, blieb aber geduldig und kam tatsächlich in der 68. Minute zur 1:0 Führung. Dombaxi war über die linke Seite nicht zu halten – Keeper Scherf parierte zwar den Abschluss aus spitzem Winkel, doch Neumayer stand ideal und verwertete den Ball zur Führung.

In einer hitzigen Schlussphase mit vielen Emotionen versuchten die Hausherren noch einmal alles, wollten ihre engagierte Leistung zumindest mit einem Punkt belohnen, doch St. Pölten ließ nichts mehr anbrennen und setzte sich am Ende im Niederösterreich-Derby knapp mit 1:0 durch. Es war der fünfte Sieg im sechsten Spiel! Für die Mostviertler dagegen bricht ein ungemütlicher Herbst im Tabellenkeller an.

SKU Amstetten – SKN St. Pölten 0:1 (0:0)

Freitag, 01.09.2023 (18:10 Uhr), Ertl Glas Stadion (Amstetten), Z: 1.250, SR: Dominic Schilcher

Torfolge: 0:1 Neumayer (68.)

Gelbe Karten: Kurt (34.), Carlson (54.), Stark (78.), Tomka (86.), Dombaxi (89.), Yilmaz (91.), Keiblinger (92.), Offenthaler (92.)

SKU: Scherf; Apollonio, Offenthaler (Pellegrini, 82.), Kurt, Tomka; Yilmaz, Hahn, Stark; Toro (Koppensteiner, 89.), Kadlec (Weixelbraun, 75.), Owusu (Starkl, 75.)

SKN: Stolz; Keiblinger, Carlson, Riegler, Thesker; Stendera (Messerer, 60.), Neumayer, Dombaxi; Tadic (Nitta, 82.), Ritzmaer, Gschweidl (Barlov, 60.)

Foto: GEPA Admiral