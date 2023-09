Der Floridsdorfer AC traf am Freitagabend in der 7. Runde der ADMIRAL 2. Liga auf den FC Flyeralarm Admira. In der Tabelle trennten die beiden Teams vor der Runde nur zwei Punkte, dementsprechend Spannung war zu erwarten. Und es war spannend bis zum Schluss. Letztlich konnte sich der FAC mit 3:2 durchsetzen, lag aber mit 0:1 zurück. Floridsdorf ist damit neuer Vierter.

FAC jubelt gegen Admira.

FAC dreht Partie vor der Pause

Das Spiel beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne agieren. Bereits in der 14. Spielminute zeigte Reinhard Azubuike Young von Admira Wacker seine Entschlossenheit und erzielte ein eiskaltes Tor, das sein Team mit 1:0 per Kopf in Führung brachte. Allerdings ließ sich der FAC nicht lange mit einer Antwort Zeit. In der 18. Minute verwertete Nermin Haljeta eine Chance und brachte sein Team wieder ins Spiel, was Trainer und Mitspieler gleichermaßen bejubelten. Er düpiert den gegnerischen Goalie mit einem Gurkerl.

Kurz darauf jubelt man in der Hopfengasse erneut, als Leomend Krasniqi für den FAC in der 24. Minute den Ball über die Torlinie beförderte und die Führung erzielte. Er schießt überlegt aus kurzer Distanz ein. Damit haben die Gastgeber von Trainer Mitja Mörec das Spiel gedreht. Das Match blieb weiterhin intensiv und voller Möglichkeiten. Vor allem der Floridsdorfer Krasniqi taucht immer wieder gefährlich im Strafraum auf, doch nach etwas mehr als 45 Minuten pfiff der Schiedsrichter schließlich zur Pause.



Admira gleicht aus

Die Gäste kommen gut in die zweite Halbzeit. In der 53. Minute findet der gegnerische Tormann in Nicolas Keckeisen seinen Meister, der gekonnt per wuchtigem Kopfball auf 2:2 stellt. Die Vorlage kam von Raphael Galle. Damit ist wieder alles offen und das Spiel ist auf Messers Schneide. Kurz darauf gelingt den Heimischen neuerlich die Führung: Yannick Woudstra versenkt das runde Leder per Kopf im Eckigen - neuer Spielstand nach 70 Minuten: 3:2.

Heiße Schlussphase

Das Spiel biegt in eine heiße Schlussphase ein. Die Südstädter werfen alles nach vorne. Sie wollen unbedingt Zählbares aus Wien mitnehmen. Die Heimischen hingegen verlagern sich aufs Kontern und haben auch Gelegenheiten, das Spiel zu entscheiden. Es bleibt daher spannend bis zum Schluss. Letztlich blieb es aber beim knappen FAC-Sieg.

ADMIRAL 2. Liga, 7. Runde

Freitag, 15. September 2023, 18:10 Uhr, FAC Platz, SR: Achim Untergasser

FAC - FC Flyeralarm Admira 3:2 (2:1)

FAC (4-4-2): Simon Emil Spari - Benjamin Wallquist, Christian, Mirnes Becirovic (K), Felix Seiwald - Leomend Krasniqi, Flavio Dos Santos Dias, Marcus Maier - Yannick Woudstra, Paolino Bertaccini, Nermin Haljeta

Admira (4-4-2): Christoph Haas - Matthew Anderson, Patrick Puchegger, Stephan Zwierschitz (K), Nicolas Keckeisen - Lukas Malicsek, Albin Gashi, Martin Rasner, Raphael Galle - Reinhard Azubuike Young, Patrick Schmidt

Torfolge: 0:1 Young (14.), 1:1 Haljeta (18.), 2:1 Krasniqi (24.), 2:2 Keckeisen (53.), 3:2 Woudstra (70.)

Gelbe Karten: Bubalovic (23.), Maier (70.) bzw. Gashi (32.), Haas (58.)

Spielfilm im Ligaportal-LIVETICKER

Fotos: Josef Parak