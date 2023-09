Leader SKN St.Pölten bekam es in der 7. Runde der ADMIRAL 2. Liga in der NV-Arena mit dem First Vienna FC 1894 zu tun. Die Wölfe präsentierten sich zuletzt in bestechender Form, sowohl dem KSV 1919, FAC und SKU Amstetten konnte man zuletzt jeweils drei Punkte abknöpfen. Auch die Döblinger konnten mit zwei Siegen am Stück Selbstvertrauen tanken.

Es war also Spannung garantiert, doch die Anfangsphase in der NV-Arena war dann sehr überschaubar. All jene, die erst später ins Stadion kamen, hatten wenig verpasst. Erst in der 22. Minute gab es die erste nennenswerte Aktion – Gschweidl verpasste auf Seiten der Wölfe nur knapp.

Auch im weiteren Spielverlauf waren die großen Strafraumszenen eine Rarität. Zu sehr neutralisierten sich beide Mannschaften - die Gäste aus Wien hielten sehr gut dagegen. In der 37. Minute waren es dann wieder die Gastgeber – Tadic setzte einen Abschluss aber neben das Tor. Ein ähnliches Bild dann kurz vor der Pause – diesmal fehlte Tadic dann wirklich nicht viel – die Zuseher hatten den Torschrei schon auf den Lippen. Wenig später ging die Partie torlos in die Kabinen.

Die Gäste aus Döbling erwischten dann einen guten Start in den zweiten Durchgang, brachten den Ball aber auch nicht im Tor unter. Im weiteren Verlauf wurde die Partie dann auch immer ruppiger. Schiedsrichter Florian Leitner verteilte eine Reihe an Gelben Karten.

Eine Wende dann in der 62. Minute, als es Foulelfmeter für die Gäste gab. Viennas David Peham nützte die Chance und stellete auf 1:0 für die Elf von Florian Zellhofer. Die Hausherren konnten dann aber einen Gang zulegen, wieder für mehr Druck sorgen und in der 74. Minute auch einen Strafstoß herausholen. Torjäger Tadic ließ sich die Chance ebenso wenig nehmen und stellte auf 1:1.

In der Schlussphase versuchte der Favorit aus St. Pölten noch einmal alles. Angetrieben von den Fans wollten die Wölfe die drei Punkte - wurden aber im Finish eiskalt erwischt. In der Nachspielzeit markierte Bumbic aus einem Freistoß das 2:1 für die Vienna. In den verbleibenden Minuten gelang es den Hausherren nicht mehr das Ruder herumzureißen und so entführten die Gäste aus Wien drei Punkte aus der NV Arena.

SKN St. Pölten – First Vienna 1:2 (0:0)

Freitag, 15.09.2023 (18:10 Uhr), NV Arena, St. Pölten, Z: 1.500, SR: Florian Leitner

Torfolge: 0:1 Peham (62.), 1:1 Tadic (75.), 1:2 Bumbic (90.).

Gelbe Karten: Bauer (23.), Neumayer (30.), Riegler (51.), Ochs (54.), Thesker (57.), Monzialo (84.)

SKN St. Pölten: Stolz; Carlson, Neumayr (Nitta, 34.), Thesker, Riegler (Bauer, 66.); Messerer, Dombaxi, Keiblinger, Tadic, Ritzmaier (Barlov, 42.), Gschweidl (Monzialo, 66.)

First Vienna FC 1894: Gremsl; Steiner, Bumbic, Omerovic; Kreuzhuber, Luxbacher, Tanzmayr (Edelhofer, 68.); Ochs (Stratznig, 79.), Peham, Monschein (Sanogo, 79.)

Spielfilm im Live-Ticker

Foto: Josef Parak