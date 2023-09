Am heutigen Freitag ging es für den DSV Leoben heiß her. Im Steirer Duell empfing der Aufsteiger den Tabellen-Zweiten GAK 1902 und das Aufeinandertreffen fand auch bei den Fans reichlich Anklang. DSV-Präsident Dejan Stankovic verriet der "Kleinen Zeitung", dass bereits knapp 5.000 Tickets verkauft wurden. Das wäre ein Zuschauerrekord in der laufenden Saison. Sportlich gesehen gastierte der Zweitplatzierte GAK beim Tabellen-10. DSV Leoben. Für den es nach einem furiosen Ligastart mit 3 Siegen zuletzt auch 3 Niederlagen am Stück gab.

Von Beginn an offener Schlagabtausch

Die vielen Besucher im Stadion kamen dann auch von der 1. Minute weg auf ihre Kosten. Beide Mannschaften suchten den Weg nach vorne – ein offener Schlagabtausch mit sehr guten Möglichkeiten für Rusek und Hirschhofer auf beiden Seiten waren die Folge. Nach einer Viertelstunde und einer starken Anfangsphase der Gäste aus Graz kamen die Gastgeber immer besser in die Partie und konnten auch immer mehr Strafraumszenen für sich verbuchen.

Es blieb aber beim 0:0, die Partie gestaltete sich aber sehr kurzweilig und in der 35. Minute dann doch noch mit einem Treffer vor der Pause. Nach einem weiten Ball von Jovicic, war Torjäger Maderner zur Stelle und brachte den GAK mit 1:0 in Führung. Die schnelle Antwort der Gastgeber blieb aus und auf der anderen Seite legten die Steirer prompt nach.

Brachte mit seinem 3. Saisontor die Rotjacken auf die Siegerstraße: Christian Lichtenberger

Lichtenberger per Nachschuss zum 2:0 für GAK 1902

Nach einem Lichtenberger-Freistoß kam Gantschnig per Kopf an den Ball – Keeper Pelko konnte noch parieren, doch gegen den Nachschuss wieder von Lichtenberger war er machtlos und es stand 2:0, was auch gleichzeitig den Pausenstand bedeutete.

Leoben erwischte einen guten Start in die zweiten 45 Minuten und wurde sogleich in der 52. Minute für die Angriffsbemühungen belohnt. Nach einer Hereingabe von der linken Seite war Friesenbichler zur Stelle und verkürzte auf 1:2. Viele Wechsel in weiterer Folge hemmten den Spielfluss für einige Minuten – sofort aber kamen die rund 6.200 Besucher wieder in den Genuss einer spannenden Ligapartie. In der 69. Minute vergaben die Grazer die ganz große Führung auf das 3:1. Cheukoua scheiterte nach Vorarbeit von Maderner nur ganz knapp.

In der Schlussphase warfen die Hausherren noch einmal alles nach vorne und kamen auch zu guten Möglichkeiten. In der 81. Minute konnten die Grazer gerade noch im Verbund im eigenen Strafraum klären. Allen Angriffsbemühungen zum Trotz brachte der GAK das Ergebnis dann über die Ziellinie, entschied das "Steirerderby" gegen Aufsteiger DSV Leoben mit 2:1 für sich und untermauerte damit auch die Tabellenführung.

DSV Leoben – GAK 1902 1:2 (0:2)

Freitag, 15.09.2023 (20:30 Uhr), Monte Schlacko Arena (Leoben), Z: 6.200, SR: Walter Altmann

Torfolge: 0:1 Maderner (36.), 0:2 Lichtenberger (44.), 1:2 Friesenbichler (52.)

Gelbe Karten: Rusek (17.), Gantschnig (31.), Perthel (57.), Maderner (77.).

DSV Leoben: Pelko; Weberbauer (Eskinja, 76.), Turi, Bagadur, Perthel; Horvat, Pichler (Freissegger, 76.); Michael (Maier, 55.), Friesenbichler (Alar, 67.), Heinrich (Amoah, 76.), Hirschhofer

GAK 1902: Meierhofer; Jovicic, Köchl, Holzhacker, Ganzschnig; Schriebl, Lichtenberger (Zaizen, 62.), Rusek (Perchtold, 62.); Cheukoua (Eloshvili, 92.), Mayer (Oberleitner, 85.), Maderner

Foto: GEPA Admiral