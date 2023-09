Der DSV Leoben traf am Freitagabend in der ADMIRAL 2. Liga auf den Floridsdorfer AC. Die Gastgeber, zum Saisonstart noch mit 3 Siegen en suite hatten zuletzt 4 Mal verloren und wollten dementsprechend dieses Mal für ein Ausrufezeichen sorgen. Doch die Wiener entzauberten die Donawitzer mit 4:0. Damit ist die Krise beim Aufsteiger aus der Obersteiermark endgültig perfekt, während der FAC jetzt 15 Punkte auf dem Konto hat.

Schnelle Führung für den FAC

Schon in der 4. Minute sorgte Christian Bubalović per Kopf für die erste Torfreude der Gäste. Sein präziser Abschluss brachte den FAC früh mit 1:0 in Führung. Diese Führung wurde nur drei Minuten später ausgebaut, als Paolino Bertaccini in der 7. Minute in der Mitte perfekt bedient wird und das 0:2 erzielte. Der FAC kontrollierte das Spielgeschehen und drängte DSV Leoben in die Defensive. Leoben ist völlig von der Rolle - man hatte mit dieser aggressiven Spielweise der Gäste wohl nicht gerechnet. So geht es mit dem 2:0 unter strömendem Regen dann auch in die Pause.

Die zweite Halbzeit begann mit einem unveränderten Bild. Der FAC blieb dominant und bestimmte das Spiel. DSV Leoben versuchte, den Rückstand aufzuholen, aber ihre Bemühungen blieben weitgehend erfolglos. In der 50. Minute bot sich Moritz Heinrich eine vielversprechende Gelegenheit, das Anschlusstor zu erzielen, jedoch versprang ihm der Ball und die Chance verpuffte. Die 53. Minute brachte eine Gelbe Karte für Matja Horvat von DSV Leoben, während der FAC weiterhin das Spiel diktierte.

Bertaccini schnürte Doppelpack

In der 69. Minute erhöhte Paolino Bertaccini nach einer Hereingabe auf 3:0 für den FAC. Sein Treffer war ein weiterer Beweis für die Überlegenheit des FAC in diesem Spiel. Kurz vor Schluss, in der 86. Minute, sah Matja Horvat von DSV Leoben eine Gelb-Rote Karte und wurde vom Platz gestellt. Dies trug zu den bereits schwierigen Bedingungen für die Heimmannschaft bei.

Der FAC rundete seinen überzeugenden Auftritt in der 90. Minute ab, als Oluwaseun Adewumi das 0:4 erzielte. Dieser Treffer besiegelte den klaren Sieg des FAC und unterstrich ihre starke Leistung auf dem Spielfeld.

Insgesamt zeigte der FAC eine beeindruckende Leistung, sowohl in der Offensive als auch in der Verteidigung. Ihr Sieg war verdient und spiegelte ihre Dominanz über das gesamte Spiel hinweg wider. Während DSV Leoben alles versuchte, um ins Spiel zurückzufinden, blieb der FAC ruhig und kontrolliert und sicherte sich einen klaren Erfolg.

DSV Leoben - FAC 0:4 (0:2)

Freitag, 22.09.2023 (18:10 Uhr), Stadion Donawitz, Leoben, Z: 1.100, SR: Alan Kijas

Torfolge: 0:1 Bubalovic (5.), 0:2 Bertaccini (7.), 0:3 Bertaccini (69.), 0:4 Adewumi (90.)

Gelbe Karte: Horvat (51.), Heinrich (54.) bzw. Maier (5.) Seiwald (23.)

Gelb-Rote Karte: Horvat (86.)

DSV Leoben: Zan Pelko - Ricardo Bagadur, Stefan Umjenovic, Josef Weberbauer, Timo Christopher Perthel - Matija Horvat, Nico Pichler (K), Winfred Amoah, Moritz Andreas Heinrich - Thomas Hirschhofer, Kevin Friesenbichler.

FAC Wien: Simon Emil Spari - Benjamin Wallquist, Christian Bubalovic, Mirnes Becirovic (K), Felix Seiwald - Leomend Krasniqi, Flavio Dos Santos Dias, Marcus Maier - Yannick Woudstra, Paolino Bertaccini, Nermin Haljeta.

.Foto: GEPA ADmiral