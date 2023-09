In der 8. Runde der ADMIRAL 2. Liga empfing die Admira den SKN St. Pölten zum Spitzenspiel am Freitagabend! Die Gäste hätten mit einem Dreier in der Südstadt nach der Tabellenführung greifen können. Im bisherigen Saisonverlauf standen bereits 5 Siege aus 7 Spielen zu Buche. Nach einem guten Saison-Start zuletzt ins Wanken geriet hingegen der FC Flyeralarm Admira. Holten die "Panther" aus den ersten 3 Spielen noch 7 Punkte, waren es in den darauffolgenden 4 Partien nur noch 4 Zähler. Es war Spannung garantiert im Niederösterreich-Derby!

SKN-Führung nach harmloser Anfangsphase - Ausgleich der Admira noch vor der Pause

Die zahlreichen Besucher in der Südstadt erlebten dann eine durchwegs ausgeglichene Anfangsphase ohne die ganz großen Höhepunkte. Beide Mannschaften neutralisierten sich nach Kräften und es gab nur wenige zu Ende gespielte Vorstöße. Die Hausherren konnten sich dank guter Defensivarbeit immer wieder ein Übergewicht in Sachen Ballbesitz erkämpfen – Sankt Pölten oft zu statisch und so stand es auch nach gut 20 Minuten noch torlos.

Ein Geistesblitz von Gschweidl in der 29. Minute war dann für die 1:0 Führung für den SKN verantwortlich. Nach einer Flanke von der linken Seite von Dombaxi reagierte Gscheidl gut, ging noch zwei Schritte und setzte den Ball unhaltbar in die kurze Ecke.

Die Hausherren aber ließen den Kopf nicht hängen, waren schnell wieder in der Spur und kamen verdient noch vor der Pause zum 1:1 Ausgleich. Nach einem Traumpass von Gashi hatte Teigl Platz, konnte den Raum nützen und Keeper Stolz verladen. Wenig später ging es mit diesem Ergebnis dann auch in die Kabinen.

Ähnliches Bild im 2. Durchgang: Wieder Gäste-Führung, doch Admira kam erneut zurück

Die zweiten 45 Minuten begannen dann wieder etwas im Schongang, aber das kannten wir ja schon aus der ersten Halbzeit. Nach rund einer Stunde wechselten beide Trainer doppelt und diese Veränderungen taten dem Spiel gut. Sankt Pölten konnte dann wieder mehr Zug zum Tor entwickeln und ging in der 70. Minute erneut in Führung. Monzialo leitete einen weiten Ball per Kopf geschickt weiter und Gschweidl untermauerte mit seinem vierten Treffer en suite seine großartige Form.

Doch auch dieser Trefer erschütterte die Admira nicht. Die Elf von Trainer Thomas Pratl suchte wieder den Weg nach vorne und kam erneut zurück. Nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung war es Schmidt, der im zweiten Versuch im Strafraum auf 2:2 stellte.

In der Schlussphase dann keine nennenswerten Highlights mehr! Die Admira sicherte den Punkt gegen den Aufstiegsfavoriten geschickt ab und so blieb es am Ende beim 2:2 Unentschieden. St. Pölten bleibt damit auf Platz 2.

FC Flyeralarm Admira – SKN St. Pölten 2:2 (1:1)

Freitag, 22.09.2023 (21:00 Uhr), Motion Invest Arena (Maria Enzersdorf), SR: Harald Lechner

Torfolge: 0:1 Gschweidl (29.), 1:1 Teigl (43.), 1:2 Gscheidl (70.), 2:2 Schmidt (77.)

Gelbe Karten: Puchegger (7.), Ramsebner (35), Dombaxi (37.), Malicsek (76.), Monzialo (81.), Zwierschitz (81.)

FC Admira: Haas; Schöller (Stevanovic, 86.), Zwierschitz, Puchegger (Keckeisen, 59.), Anderson; Gashi (, Malicsek, Teigl; Young (Schmidt, 59.), Galle, Davies

SKN St. Pölten: Stolz; Keiblinger, Carlson, Riegler, Ramsebner; Barlov (Scharner, 59.), Messerer, Dombaxi, Tadic, Nitta (Monzialo, 59.), Gschweidl (Schütz, 77.)

Spielfilm im Live-Ticker

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL