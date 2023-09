Im Rahmen der 9. Runde der ADMIRAL 2. Liga kam es am Freitag zum Duell zwischen dem FC Liefering und dem DSV Leoben. Die Gäste haben in der Liga zuletzt 5 Mal in Folge verloren, konnten im Uniqa-ÖFB-Cup aber ADMIRAL Bundesligist WSG Tirol aus dem Bewerb werfen. Jetzt wollten die Obersteirer auch in der Liga wieder anschreiben, was beim 2:2-Remis mit einem Zähler gelang. Dem ersten Punktgewinn für DSV-Neo-Cheftrainer Rene Poms.

Führung, Aluminum und Ausgleich

Das Spiel zwischen FC Liefering und DSV Leoben bot von Beginn an interessante Momente. Leoben war optisch überlegen, doch die Lieferinger spielten mutig nach vorn. In der 29. Minute erzielte Kevin Friesenbichler für den DSV Leoben das Führungstor durch einen Elfmeter.

In der 33. Minute hatte Deni Alar eine große Chance, auf 2:0 für die Gäste zu erhöhen, doch sein Schuss traf nur die Stange.

In der 40. Minute hatte Kevin Friesenbichler die nächste DSV-Gelegenheit, doch sein Schuss verfehlte das Ziel und ging rechts vorbei. In der 41. Minute gelang Moritz Neumann vom FC Liefering schließlich der Ausgleich nach Abwehrfehler bei den Steirern, bei denen Brkic den Ball unglücklich durchließ und Torhüter Pelko zwar parierte, aberdas Spielgerät ins eigene Tor lenkte zum 1:1-Pausenstand.

FC Liefering dreht Partie

Die 2. Halbzeit beginnt mit stärkeren Lieferingern. In der 53. Minute zeigte DSV-Torhüter Pelko eine herausragende Parade und verhinderte die erstmalige Führung für die Salzburger.

In der 56. Minute gab es einen Wechsel bei DSV Leoben, bei dem Winfred Amoah das Spielfeld verließ und Tilen Pecnik ins Spiel kam. Man wollte neuen Schwung bringen. Doch das Tor fiel auf der Gegenseite durch Moussa Kounfolo Yeo zum 2:1 (77.). Die Salzburger hatten das Spiel damit gedreht.

Leoben riskierte nun mehr, um nicht zum 6. Mal in Folge in der Liga zu verlieren. In der 80. Minute hatte Marco Untergrabner eine Chance im 16-er, doch sein Schuss ging über das Tor. Dann aber war es passiert: Nach einem Freistoß war Alar zur Stelle und erzielte den 2:2-Endstand.

"Da hatten wir einen Torschuss, und der saß auch"

FC Liefering-Cheftrainer Onur Cinel: „Letztendlich war’s ein verdientes Unentschieden. In der 1. Halbzeit war Leoben die stärkere Mannschaft. Da hatten wir einen Torschuss, und der saß auch. Die 2. Halbzeit war klar unsere. Wir hatten viele Torraumszenen, viele Chancen. Trotzdem haben wir die Standards viel zu einfach zugelassen, die Leoben noch einmal stark gemacht haben – insgesamt also ein gerechtes Unentschieden.“

ADMIRAL 2. Liga, 9. Runde

FC Liefering - DSV Leoben 2:2 (1:1)

Freitag, 29.09.2023 (18:10 Uhr), Red Bull Arena in Wals-Siezenheim, Z: 273; SR: Josef Spurny

Torfolge: 0:1 Friesenbichler (29.), 1:1 Neumann (41.), 2:1 Yeo (77.), 2:2 Alar (86.).

FC Liefering (4-2-2-2): Krumrey – Morgalla (46. Atiabou), Moswitzer, Mellberg (53. Mendes), Schablas – Fernandes-Neto, Paumgartner – Lukic, Jano (90.+2 Trummer) – Daghim, Neumann (65. Yeo).

Startelf Leoben (4-4-2): Zan Pelko - Julian Turi, Luka Brkic, BEd Drini Halili, Stefan Umjenovic - Nico Pichler (K), Winfred Amoah, Moritz Andreas Heinrich, Josip Eskinja - Deni Alar, Kevin Friesenbichler.

Gelbe Karten: Fernandes-Neto (28./Kritik), Mellberg (36./Foul)

Spielfilm im Live-Ticker

Fotocredit: RIPU