Zuhause Top, auswärts Flop...galt es bisher in der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/24 für den SV Horn, der seine 4 Heimspiele gewann und 4 Auswärtspartien verlor. Beim vor dem Match 2 Zähler dahinter platzierten ADMIRAL Bundesliga-Absteiger SV Guntamatic Ried wollten die Waldviertler vor 4 Fans im Gäste-Sektor an diesem Freitagabend erstmals was Zählbares mitnehmen. Doch zwischen Wunsch und Wirklichkeit klafften eine immense Lücke, nach überfallartigem Beginn überrollten die Innviertler die Gäste und zogen zugleich an ihnen in der Tabelle vorbei, um sich weiter auf die "Überholspur" zu begeben.

Eröffnete den Torreigen und belohnte die druckvolle Anfangsoffensive der Rieder: Abwehrchef Nikki Havenaar, der per platziertem Kopfball zum 1:0 traf.

Überfallartiger Beginn der Wikinger

Die Rieder vom Ankick im Vorwärtsdrang, enorm druckvoll, schnürten die Waldviertler regelrecht in ihrer Hälfte ein. Nach nur 58 Sekunden verlängerte der erstmals bei einem Heimspiel der Innviertler in der Startelf aufgebotene Wilfried Eza eine Linksflanke von Pomer per Kopfball rechts neben das Gäste-Gehäuse.

Dann erneut der 26-jährige Ivorer, hochmotiviert, doch zu überhastet und suboptimal bei seinem Linksschuss aus der Drehung, wieder rechts vorbei (10.). Mitspieler Nils Seufert war da schon näher dran an der längst fälligen Führung, traf der 26-jährige Deutsche von halblinks im 16-er das linke Außenetz (16.).

Rieder Doppelschlag zum 2:0

Im Netz landete das Spielgerät dann einmal mehr für die Senft-Schützlinge in dieser Saison im Anschluss an einen Cornerball. Seufert präzise mit dem hohen Ball von rechts und im 16-er-Zentrum ragte Abwehrchef Niki Havenaar seine 1,98 Meter in die Höhe und vollendete per Kopfball ins rechte Toreck zum völlig verdienten 1:0 (20.). 3. Saisontor (alle per Kopfball) für den 28-jährigen Japaner. Der damit in der internen SVR-Torschützenliste mit Mark Grosse gleichzog.

Zumindest für 2 Minuten! Denn die Innviertler blieben am Drücker, nahezu Einbahnstraßenfußball mit Zielort 2:0! Die Gäste defensiv anfällig und durch das stete Anlaufen der Rieder in Bedrängnis, um die Senft-Schützlinge praktisch einzuladen. Die Oberösterreicher setzten sich vorne fest und nach bzw. Fabian Wohlmuth mit feinem, flachen Querpass Mark Giovanni Grosse in Szene. Der 24-jährige Ex-KSVer brauchte am Fünfmeterraum nurmehr den "Schlappen" hinzuhalten, um die Führung auszubauen (22.). 4. Zweitliga-Saisontor für den gebürtigen Feldbacher, der somit in jedem Heimspiel traf. Verdiente 2:0-Pausenführung für die Rieder, die sich endlich mal für ihr Investment belohnten.

Fabian Wohlmuth (r.), der den Treffer zum 2:0 für Mark Grosse maßgerecht vorbereitete, und die SV Guntamatic Ried ließen an diesem Freitagabend Valentin Akrap (von den Innviertlern an den SV Horn ausgeliehen) und den Waldviertlern nicht den Hauch einer Chance. SVR-Keeper Andreas Leitner hatte nur einen Ball zu parieren.

SV Horn nach dem Seitenwechsel mit Rieder Leihgabe

Nach dem Seitenwechsel brachte SV Horn-Coach Philipp Riederer mit dem 20-jährigen Kroaten Valentin Akrap einen Akteur, der von der SV Ried für diese Saison an die Waldviertler verliehen wurde. Der 2,02 Meter-Mittelstürmer überragt sogar den "Rieder Funkturm" Nikki Havenaar um 4 Zentimeter. Am Spielgeschehen änderte das allerdings kaum was, denn der auf Rieder Seite für den mit gelb vorbelastetenEza eingewechselte Belmin Beganovic wurde mit einem blitzsauberen Lochpass in Szene gesetzt, scheiterte allerdings an LASK-Leihspieler Nikolas Polster.

Der 21-jährige Torhüter mit der Fußabwehr ins Toraus. Doch über den "zweiten Bildungsweg", respektive dem anschließenden Cornerball - wie beim 1:0 wieder durch Seufert (diesmal von links) - war Innenverteidiger Oliver Steurer per Kopfball zur Stelle zum 3:0 (58.) Die Rieder wieder mit der Lufthoheit und der 28-jährige, gebürtige Gelsenkirchener, der in der Jugend vom BVB und Schalke 04 ausgebildet wurde, mit seinem Premierentor nach deutscher Co-Produktion Seufert & Steurer.

Kam gegen Ried unter die Räder: Trainer Riederer und die SV Horn - vor einer Woche noch eigenes Torfestival beim 4:0 gegen den SK Sturm II, diesmal eine 0:5-Klatsche gegen dominante Wikinger - heute Abend ein Klassenunterschied.

Rieder Torfestival gegen hilflos harmlose Horner

Und die Wikinger hatten ihren Torhunger noch lange nicht gestillt, wirkten wie befreit ob des komfortablen 3-Tore-Vorsprungs. Der eingewechselte Gontie junior Diomonde allein vor Nikolas Polster, der sich wieder gekonnt entgegen stellte und per Fußabwehr klärte (69.). Während seine Vorderleute weiter von einer Verlegenheit in die andere kamen und SV Ried-Cheftrainer Maximilian Senft inzwischen ein Lächeln ins Gesicht zauberten.

Dann Doppelcance: Beganovic zunächst ans Torgebälk, ehe beim Nachschuss wieder Polster mit einer Reflex-Rettungstat einen höheren Rückstand verhinderte und mittlerweile zum besten Gäste-Spieler mutierte (73.). Dann symptomatisch für die inferiore Defensivleistung der Horner...Mark Grosse, wie schon bei seinem Tor zum 2:0, mit viel "Wiese" um sich herum, halbrechts mit Ball allein auf Keeper Polster zusteuernd...zunächst noch zögernd, ehe die Kugel dann wie beim Billard über Polster und einen Abwehrspieler im Tor landete. Genau genommen Eigentor...doch der Treffer wurde Grosse zugeordnet - Doppelpack für die Nr. 9 der Rieder (78.).

Und dann ein Novum in dieser Partie: Der bis dato beschäftigungslose SVR-Torhüter Andreas Leitner hatte mal einen Ball zu halten und machte das mit Bravour beim raffinierten Drehschuss von Benjamin Mulahlilovic (79.) per Reflex. Erster Cornerball für die Gäste - währen die Rieder das halbe Dutzend hatten. Und wenig später der 19-jährige Bosnier Belmin Beganovic sich persönlich mit dem 5:0 belohnte und allein vor Polster auftauchte, der einmal mehr von seinen Vorderleuten allein gelassen wurde - 5:0 (82.). Nach 3-minütiger Nachspielzeit wurden die Waldviertler schließlich erlöst.

ADMIRAL 2. Liga, 9. Runde

Freitag, 29.09.2023, 18:10 Uhr, Innviertel Arena Ried, Z: 2.220; SR: Christopher Jäger/Salzburg

SV Guntamatic Ried vs. SV Horn 5:0 (2:0)

SV Ried (3-4-3): Leitner - Malic, Havenaar (80. Ungar), Steurer - Wohlmuth, Celic (80. Mayer), Seufert, Pomer (K, 75. Bumberger) - Grosse, Eza (46. Beganovic), Marinsek (65. Diomande). Trainer: Maximilian Senft.

SV Horn (3-4-3): Polster - Wimhofer, N. Hoffmann (65. Hajdari), Gobara - Lipczinski (65. Metu), Mulahalilovic, Bauernfeind, Joppich - Coco, Hausjell (49. Akrap), Ismailcebioglu (46. Bauer). Trainer: Philipp Riederer.

Torfolge: 1:0 Havenaar (20., Kopfball, Corner Seufert), 2:0 Grosse (22., Wohlmuth), 3:0 Steurer (58., Kopfball, Corner Seufert). 4:0 Grosse (77.), 5:0 Beganovic (82.).

Gelbe Karten: Celic (34., Foulspiel), Eza (44., Kritik), Wohlmuth (61., Foulspiel), Pomer (74., Unsportlichkeit), Seufert (85., Foulspiel)/ Mulahalilovic (26., Foulspiel), N. Hoffmann (30., Foulspiel).

Die SV Guntamatic Ried feiert einen deutlichen 5:0 Heimsieg über den SV Horn!



Starke Leistung, Jungs! 🙌#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/xrWs85Iu2i — SV Ried 1912 (@svried1912) September 29, 2023

Fotocredit: GEPA-AdMIRAL und Josef Parak