Der First Vienna FC 1894 empfing am Freitagabend in der ADMIRAL 2. Liga den Floridsdorfer AC. Damit stand das kleine Wiener Derby auf dem Programm. Dementsprechend wurde das Spiel mit großer Spannung erwartet - nicht umsonst strömten mehr als 2.600 Fans in die Naturarena Hohe Warte. Sogar ein Fanmarsch wurde von den FAC-Fans organisiert. Von der U-Bahn-Station Spittelau ging es nach Heiligenstadt und ins Stadion. Letztlich gab es ein 2:2-Remis. Lange sah es nach einem ungefährdeten Heimsieg aus, doch die Gäste holten in den letzten 6 Spielminuten ein 0:2 auf.

Blitzstart der Vienna

Bereits in der 3. Minute gelang First Vienna FC 1894 der Führungstreffer. Nach einer perfekt ausgeführten Ecke von Cedomir Bumbic stieg Kelvin Owusu Boateng in die Höhe und versenkte den Ball per Kopf zum 1:0-Vorsprung.

Die ersten 30 Minuten des Spiels zeigten eine dominante Leistung der Gastgeber, die bemüht waren, ihren Vorsprung auszubauen. Christoph Monschein und seine Teamkollegen spielten einige gefährliche Angriffe, konnten jedoch keinen weiteren Treffer erzielen. Der FAC wirkte bemüht, konnte jedoch noch keinen wirklichen Torabschluss auf den Kasten von Tormann Armin Gremsl abgeben.

Kurz darauf hatte die Vienna eine weitere große Chance auf das 2:0, aber der Abschluss wurde zum Eckball abgeblockt, der jedoch nichts einbrachte. Die Gastgeber behielten in der 1. Halbzeit die Kontrolle über das Spiel, während der FAC versuchte, sich Chancen zu erarbeiten. Doch es blieb beim 1:0 zugunsten der First Vienna FC 1894.

Die Gastgeber erhöhen auf 2:0

Die Vienna setzte in den ersten Minuten der 2. Hälfte ihre offensive Spielweise fort und drängte auf weitere Tore. Christoph Monschein, der bereits in der ersten Hälfte stark auftrat, war weiterhin gefährlich und versuchte, die Führung auszubauen. Einige Angriffe der Vienna über die rechte Seite wurden jedoch von der FAC-Abwehr abgefangen, und die Gäste versuchten, sich zu organisieren.

In der 56. Minute gelang der Vienna schließlich der zweite Treffer, als Christoph Monschein nach einer langen Ecke und einem Gestocher den Ball zum umjubelten 2:0 über die Linie drückte.

Der FAC versuchte auf den Rückstand zu reagieren und startete einen schnellen Gegenangriff. Flavio Dos Santos Dias hatte eine gute Gelegenheit, den Anschlusstreffer zu erzielen, konnte jedoch nicht genug Druck hinter seinen Abschluss bringen, und der Ball wurde von Torhüter Armin Gremsl sicher aufgenommen.

Die Vienna behielt die Kontrolle über das Spiel und setzte den FAC unter Druck. In der 61. Minute gab es einen Wechsel bei der Vienna, als Mohamed Sanogo das Feld verließ und Kai Lukas Stratznig eingewechselt wurde. Die Gäste versuchten, ins Spiel zurückzufinden, aber die Vienna-Abwehr stand weiterhin stabil und ließ kaum gefährliche Situationen zu.

FAC gleicht im Finish noch aus

Die Vienna behielt ihre Führung und drängte weiterhin auf Tore. In der 70. Minute hatte dann aber der FAC eine Möglichkeit, einen schnellen Angriff aufzubauen, aber die Vienna-Abwehr verteidigte geschickt und verhinderte einen gefährlichen Abschluss. Die Gäste riskieren mehr und mehr. Ein Freistoß wird lang und länger - per Kopfball ist es am Ende Woudstra, der Tormann Armin Gremsl zu einer Glanzparade zwingt, die Ecke danach bringt aber nichts ein.

Kurz darauf wieder der FAC mit einer guten Möglichkeit zum Anschlusstreffer. Eine starke Flanke von links kommend geht perfekt zu Wallquist, dessen Abschluss per Kopfball hat Tormann Gremsl so gerade eben noch im Nachfassen unter Kontrolle bekommen. Dann steht Gremsl wieder im Mittelpunkt - er foult Haljeta und es gibt folgrichtig Elfmeter. FAC-Kapitän Mirnes Becirovic verwandelt den Strafstoß links im Netz. Plötzlich ist wieder Spannung drin, wittert der FAC seine Chance.

Und schafft in der 94. Minute den vielumjubelten 2:2-Ausgleich. Bauer will nach einem hohen Ball retten, doch er spitzelt das Leder, nachdem der Goalie schon geschlagen war, ins eigene Tor. Welch eine verrückte Partie, die wenig später beendet ist.

ADMIRAL 2. Liga, 10. Runde

First Vienna FC 1894 - Floridsdorfer AC 2:2 (1:0)

Freitag, 06.10.2023 (20:30 Uhr), Naturarena Hohe Warte; Z: 2.621 SR: Safak Barmaksiz

Torfolge: 1:0 Boateng (3.), 2:0 Monschein (56.), 2:1 Becirovic (89.), 2:2 Bauer (ET, 90.+4.)

First Vienna FC 1894: Gremsl, Steiner, Sanogo (Stratznig, 63.), Monschein (Abazovic, 79.), Luxbacher (K), Peham (Tanzmayr, 79.), Ochs, Bumbic, Omerovic, Boateng, Bauer.

FAC: Spari - Wallquist, Becirovic (K), Seiwald, Friedrich (Adewumi, 62.)- Krasniqi (Grimbs, 74.), Smrcka, Dias - Woudstra, Bertaccini, Haljeta.

Gelbe Karten: Sanogo (14.), Stratznig (77.), Gremsl (88.) bzw. Krasniqi (17.)

Fotocredit: GEPA Admiral