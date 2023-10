In der 11. Runde der ADMIRAL 2. Liga kam es zwischen der SV Guntamatic Ried und der First Vienna FC 1894 zu einem Duell zweier Erfolgsteams der letzten Wochen. Die Innviertler seit 4 Liga-Partien unbesiegt, darunter 3 Dreier. Die Döblinger sogar am längsten von allen 16 Klubs ohne Niederlage, seit 6 Spielen (4S, 2U). Doch diesmal mit Verletzungssorgen. Während die Rieder passend zum 20. Stadion-Jubiläum ihrem Ruf als Heimmacht gerecht wurden und gegen spielstarke Gäste mit dem 4:1 den 4. Heim-Dreier in Folge feierten...Tor-Salto und Tor-Evergreenmusik inklusive. Die SVR weiter in der Tabelle auf der Überholspur.

Bumbergers Blitzstart zum 20. Stadion-Jubiläum

Es war angerichtet zum 20. Jubiläum des Stadions der SV Guntamatic Ried, deren Arena also fast auf den Tag genau vor 2 Jahrzehnten am 19. Oktober 2003 eröffnet wurde. Damals mit einem 1:0-Heimsieg über Austria Lustenau. Passend zur "Party", pardon Partie, ließen sich die erfolgshungrigen Wikinger nicht lange bitten und nahmen sogleich ein "Jubiläums-Geschenk" der Gäste an.

In Person von David Bumberger, der halblinks im gegnerischen 16-er erstaunlich "viel Wiese" vorfand und eine feine, flache Hereingabe von rechts durch Fabian Wohlmuth (4. Assist!) per Direktabnahme zu seinem ersten Treffer im SVR-Dress verwertete. 1:0 nach nicht mal 2 Minuten! Eingefädelt hatte den Treffer über rechts SVR-Toptorjäger Mark Grosse, der Wohlmuth freispielte.

Die Szene beim 1:0 für die SV Ried durch David Bumberger. Der 24-jährige Rohrbacher rutschte durch den verletzungsbedingten Langzeit-Ausfall von Philipp Pomer gegenüber der vergangenen Partie in Amstetten in die Startelf und nutzte seine (Tor-) Chance. Die Vienna bei der Aktion allerdings noch "in der Kabine".

Vienna mit mehr Spielanteilen, SV Ried mit den besseren Torchancen

Doch die Vienna, bei der neben Kapitän Bernhard Luxbacher, Dalibor Velimirovic und Nils Zatl auch noch der Ex-Rieder Christoph Monschein verletzungsbedingt ausfiel, keineswegs von Bumbergers Blitztor geschockt. Die Wiener spielten munter mit und es entwickelte sich fortan ein abwechslungsreiches, zweikampfintensives Match auf Augenhöhe. Mohamed Sanogo mit der ersten Gäste-Chance, doch verfehlte das Gastgeber-Gehäuse (6.). Auch Marcel Tanzmayr verpasste den Ausgleichstreffer (25.) hernach. Ebenso David Peham, der nach Linksflanke seinen Kopfball zu zentral setzte - Keeper Leitner sicher (30.). Die Rieder in dieser Phase ohne Torgefahr, dagegen von der "gelben Gefahr" befallen - Karten-Triplepack binnen 6 Minuten.

Die Döblinger mittlerweile mit mehr Spielanteilen, doch auch mit Defensiv-Defiziten. Mark Grosse mit dem Schnittstellen-Pass auf Belmin Beganovic. Der 19-jährige Bosnier allein vor Keeper Armin Gremsl, der mit einem "Big-Save" den Youngster bremste (41.). Statt möglichem 2:0 folgte auf der Gegenseite der durchaus verdiente Ausgleichstreffer, nachdem der athletische Mittelstürmer Kelvin Boateng mit beherztem Antriff die Rieder Hintermannschaft stehen ließ und cool vor Leitner zu seinem 2. Saisontor vollendete (42.). Nach 3 Partien zuvor "zu Null" mal wieder ein Gegentor für die Rieder daheim - 1:1-Halbzeitstand.

Prima Haltungsnoten nach seinem Torjubel-Salto von David Bumberger, dessen frühes 1:0-Führungstor allerdings nicht bis zur Halbzeitpause stand hielt.

SV Ried konterte spielstarke Vienna im eigenen Stadion aus

Wie in Halbzeit 1 die SV Ried auch nach dem Seitenwechsel mit dem famosen Beginn und wieder war Mark Grosse beteiligt, tauchte nach feinem Tiefenlauf und -Pass allein vor Goalie Gremsl auf und verpasste die erneut frühe Führung für die Innviertler (46.). Auf der Gegenseite zwang David Peham per Kopfball nach Linksflanke vom offensivfreudigen Cedomir Bumbic SVR-Keeper Andreas Leitner zu einer Glanzparade (53.). Die Zellhofer-Schützlinge weiter forsch, mutig und spielstark.

Doch in Führung gingen erneut die Rieder, nach einem Konter im eigenen Stadion. Der eingewechselte Jonas Mayer steckte prima flach durch auf den wieselflinken Wilfried Eza. Der 26-jährige Ivorer blieb cool vor Goalie Gremsl und scorte flach zu seinem ersten Heimtor im Dress der Rieder - 2:1 (57.). Diesmal gab es zwar keinen Torjubel-Salto, dafür allerdings die alte Torjubel-Musik. Es wurde nostalgisch und fußball(ried)romantisch...!

Hier fand der Bosnier Belmin Beganovic noch in Vienna-Goalie Armin Gremsl seinen Meister, nach der Pause machte es der sprintstarke Youngster besser, war wieder der Gäste-Abwehr enteilt und vollendete cool zum 3:1-Zwischenstand.

Beganovic beschert Senft-Team 4. Heimsieg en suite

Die Vienna blieb weiter von allem unbeeindruckt, stemmte sich gegen die drohende Niederlage, um auch im 7. Liga-Match in Folge unbesiegt zu bleiben. Doch es fehlte bei aller spielerischen Qualität vor dem gegnerischen Gehäuse die Durchschlagskraft, der Punch, wobei SVR-Abwehrchef Havenaar & Hintermannschaft auch - bis auf das 1:1-Ausgleichstor - defensiv kompakt standen. Um daraus auf Konter zu lauern. Und wie...Mark Grosse schickte mit dem genialen Flachpass "Speedy" Belmin Beganovic "auf die Reise", und diesmal machte es der Youngster allein vor Armin Gremsl besser als noch vor der Pause, umkurvte den 29-jährigen Keeper und schob ins leere Tor ein zum 3:1 (74.).

Doch die Döblinger gaben sich noch nicht geschlagen, bewiesen einmal mehr Moral und antworteten durch Noah Steiner. Dessen verdeckter Schlenzer mit rechts aus 16 Metern senkte sich über Keeper Andreas Leitner auf die Torlatte (76.). Vienna-Trainer Alexander Zellhofer brachte für Innenverteidiger Omerovic mit Youngster Kitenge einen frischen Offensivakteur, doch die Erfolgsserie wurde letzendlich nicht prolongiert - erste Niederlage nach 6 Spielen ohne!

Die Gäste unter Wert geschlagen, während Nikki Havenaar mit seinem 4. Saisontor per Kopfball nach Grosse-Flanke in der Nachspielzeit sogar noch den 4:1-Schlusspunkt setzte.

Leitner & Co. bereit für Top-Spiel vs. SKN St. Pölten am 29.10.!

In Teil 2 ihres Heimspiel-Doppelpacks binnen einer Woche empfängt die SV Ried zur Sonntags-Matinee am 29. Oktober (ab 10:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker) Mitauftstiegs-Aspirant SKN St. Pölten. Während die Vienna tags zuvor den FC Liefering in der Naturarena Hohe Warte empfangen. Die Jungbullen zuvor ja noch am Dienstag in der UEFA-Youth League bei Inter Mailand zu Gast.

Leider ist der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer von Kelvin Boateng zu wenig und wir müssen die Heimreise ohne Punkte im Gepäck antreten. 💛💙#ViennaFamily #comeonvienna #AdmiralLigaZwa pic.twitter.com/BQX99y8yNB — First Vienna FC 1894 (@FirstViennaFC) October 20, 2023

ADMIRAL 2. Liga, 11. Runde

Freitag, 20.10.2023, 18:10 Uhr, Innviertel Arena, Z: ca. 4.000 ; SR: Jakob Semler

SV Guntamatic Ried vs. First Vienna FC 1894 - 4:1 (1:1)

SV Ried (3-4-3): Leitner (K) - Malic, Havenaar, Steurer - Wohlmuth, Celic (74. Ungar), Seufert (46. J. Mayer), Bumberger (72. Rossdorfer) - Grosse, Eza (75. Diomande), Beganovic (88. Wörndl). Trainer: Maximilian Senft.

First Vienna FC 1894: Gremsl - Steiner, Omerovic (84. Kitenge), Bumbic, Bauer - Sanogo, Kreuzhuber (K), Tanzmayr (72. Edelhofer) - K. Boateng, Peham, Ochs. Trainer: Alexander Zellhofer.

Torfolge: 1:0 Bumberger (2., Wohlmuth), 1:1 K. Boateng (42., Kreuzhuber), 2:1 Eza (57., J. Mayer), 3:1 Beganovic (74., Grosse), 4:1 Havenaar (90.+1, Grosse).

Gelbe Karten: Seufert (29.), Eza (31.), Steurer (34.) / Bumbic (7.), Ochs (45.).

Fotocredit: Daniel Scharinger