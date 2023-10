In der 12Runde der Admiral 2. Liga gastierte der GAK beim SV Horn. Die Gastgeber aus Niederösterreich mussten nach der 1:3-Niederlage gegen den Tabellenzweiten aus Bregenz nun gegen den Liga-Spitzenreiter ran. Mit 12 Punkten befand man sich vor dem Spiel auf dem 12. Tabellenrang und die letzten drei Partien gingen allesamt verloren. Der GAK 1902 führte die Tabelle aktuell mit sechs Punkten Vorsprung auf Verfolger SW Bregenz an. Am abgelaufenen Spieltag riss beim Unentschieden gegen die Admira eine lange Siegesserie. Doch diesmal schrieb der Liga-Leader mit dem späten 2:1-Sieg in Horn wieder voll an.

Guter Beginn des SV Horn, doch der GAK ging in Führung

Eine an sich ereignislose Anfangsphase wurde in der achten Minute aus ihren Tagträumen gerissen. Horn’s Marco Hausjell scheiterte mit einem tollen Abschluss an Aluminium. Die Grazer waren dann definitiv munter und alarmiert zugleich und kamen in der 14. Minute dann auch prompt zur 1:0 Führung. Nach einer Hereingabe von der linken Seite nützte Schriebl den Abpraller und ließ sich nicht zwei Mal bitten.

Offener Schlagabtausch und der Ausgleich der Waldviertler praktisch mit dem Pausenpfiff

Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Möglichkeiten auf beide Seiten. Der GAK suchte die frühe Vorentscheidung – Horn dagegen blieb bissig, stellte sich nach Kräften dagegen und wurde kurz vor der Pause für die Bemühungen belohnt. Nach einem Freistoß war Luca Wimhofer ideal postiert und drückte das Leder zum 1:1 Ausgleich über die Linie. Wenig später bat Schiedsrichter Schilder zum Pausentee.

Wie auch schon im ersten Durchgang erwischten die Gastgeber auch im zweiten einen guten Start und konnten den GAK unter Druck setzen. Die Grazer brauchten wieder ein paar Minuten, ehe sie dann jene Dominanz ausüben konnten, welche man gewohnt war. In der 62. Minute dann auch die Führung für die Rotjacken, doch der Treffer von Schiestl wurde wegen Abseits aberkannt.

Gantschnig erlöste den GAK in der Schlussphase

Die Niederösterreicher, bei denen Trainer Riederer nach einer Roten Karte heute gesperrt war, kamen nur mehr selten gefährlich nach vorne. Der Druck des Titelanwärters wurde immer größer und in der 82. Minute war es dann auch passiert. Nach einem Freistoß wurde der Ball lang und immer länger und am Ende spitzelte Gantschnig den Ball zur 2:1 Führung ins Tor.

Der SV Horn hatte nichts mehr entgegen zu setzen und verliert damit das vierte Spiel in Folge. Der GAK dagegen ist nach dem torlosen Unentschieden gegen die Admira am letzten Spieltag wieder in die Siegerstraße eingebogen und legt der Konkurrenz einmal mehr etwas vor.

SV Horn – GAK 1:2 (1:1)

Freitag, 27.10.2023 (18:10 Uhr), Waldviertler Volksbank Arena (Horn), Z: 1.200, SR: Dominic Schilcher

Torfolge: 0:1 Schriebl (14.), 1:1 Wimhofer (45.), 1:2 Gantschnig (82.)

Gelbe Karten: Hoffmann (27.), Perchtold (33.), Hajdari (40.), Schriebl (41.), Gantschnig (64.), Zaizen (81.), Bauernfeind (82.), Hausjell (83.)

SV Horn: Polster, Wimhofer, Hoffmann, Gobara, Hajdari (Lipczinski, 54.), Mulahailovic, Bauernfeind, Ismailcebioglu (Hahn, 88.), Joppich, Coco (Fischerauer, 69.), Hausjell

GAK 1902: Meierhofer, Holzhacker, Lang, Jovicic, Gantschnig, Perchtold, Schiestl (Jager, 63.), Lichtenberger (Stefanon, 63.), Schriebl (Oberleitner, 85.), Cheukoua (Rusek, 75.), Eloshvili (Zaizen, 63.)

Spielfilm im Live-Ticker

Foto: GEPA Admiral