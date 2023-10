Der First Vienna FC 1894 empfing am Samstagnachmittag in Runde 12 der ADMIRAL 2. Liga bei herrlichem Herbstwetter den FC Liefering. Letztlich konnten sich die Döblinger mit 2:0 durchsetzen. Mann des Spiels war David Peham, der beide Tore für die Gastgeber erzielte. Liefering musste eine Halbzeit lang mit einem Mann weniger auskommen.

Vienna müht sich zu einem Sieg über Liefering.

Führung kurz vor der Pause

Der Anpfiff erfolgte nicht ganz pünktlich, die beiden Mannschaften starteten aber energiegeladen in die Partie. In der 12. Minute versuchte Elione Neto vom FC Liefering, das Runde ins Eckige zu befördern, aber sein Schuss verfehlte das Ziel. Beide Teams zeigten früh ihr Offensivpotenzial.

In der 16. Minute bot sich First Vienna eine gute Tor-Möglichkeit, als Kelvin Boateng das Tor ins Visier nahm. Sein Schuss verfehlte aber das Ziel knapp, und die Führung blieb aus. Die 22. Minute sah einen weiteren Abschlussversuch von Kelvin Boateng, der jedoch erneut das Tor nicht traf. Die Chancen häuften sich, aber die Tore blieben aus. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 42. Minute, deutet der Schiedsrichter schließlich auf den Elfmeterpunkt nach Foul von Agyekum - bitter: Er bekommt mit der Aktion Gelb-Rot und muss vom Platz. David Peham tritt zum Elfer an und verwandelt sicher. Dann geht es in die Pause.

Liefering riskiert

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Lieferingern. Trotz Unterzahl spielen die Gäste munter nach vorne. In dieser Phase hat Atiabou eine Doppelchance per Kopf., doch Torwart Giuliani kann parieren und verhindert das Tor.

Die Gastgeber spielen jetzt auf Konter. Ein zweites Tor der Vienna würde das Spiel wohl entscheiden. Beide Trainer versuchen dann mit Wechseln neuen Schwung ins Spiel zu bringen. Die Lieferinger riskieren in der Folge immer mehr, werfen alles nach vorne, um zumindest noch einen Punkt zu holen. Kurz darauf ist das Spiel entschieden. Goalie Krumrey mit einem missglückten Abstoß direkt zu Peham, der lässt sich die Chance nicht entgehen - er überlupft den Schlussmann und es steht 2:0. Kurz darauf ist das Spiel vorbei und die Döblinger jubeln über drei Punkte.

ADMIRAL 2. Liga, 12. Runde

First Vienna - FC Liefering 2:0 (1:0)

Samstag, 28.10.2023 (14:30 Uhr), Stadion Hohe Warte; SR: Gabriel Gmeiner

Startelf Vienna (4-2-2): Christopher Giuliani, Noah Steiner, Mohamed Sanogo, Bernhard Luxbacher (K), David Peham, Philipp Ochs, Cedomir Bumbic, Anes Omerovic, Kelvin Owusu Boateng, Thomas Kreuzhuber, Jürgen Bauer

Startelf Liefering (4-3-3): Jonas Krumrey (K), Soumaila Diabate, Luka Reischl, Douglas Mendes Moreira, Lawrence Agyekum, Marcel Markus Moswitzer, Mario Pejazic, Tim Paumgartner, Elione Fernandes Neto, Leandro-Noel Morgalla, Adam Daghim

Torfolge: 1:0 Peham (43.), 2:0 Peham (84.)

Gelbe Karten: Luxbacher (47.), Bauer (73.) bzw. Jano (91.)

Gelb-Rote Karte: Agyekum (42.)

Fotocredit: GEPA Admiral