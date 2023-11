Am Freitagabend kam es in der ADMIRAL 2. Liga zum Duell zwischen dem Floridsdorfer AC und dem SV Horn. Die Gastgeber wollte nach dem eher mäßigen Heimauftritt von vor zwei Wochen dieses Mal wieder voll punkten. Doch auch Horn ist nicht zu unterschätzen - zuletzt verlor man gegen den überlegenen Tabellenführer GAK nur knapp mit 1:2. Nun gelang den Niederösterreichern der Dreier - mit einem knappen und glücklichen 1:0.

Horn holt drei Punkte.

FAC dominiert, Horn effektiv

Die erste Halbzeit begann eher verhalten. In der zehnten Minute gab es die erste Chance für den FAC, als Bertaccini den Ball nach einer Flanke von links am langen Eck knapp neben das Tor setzte. Der FAC beherrschte das Spielgeschehen, während Horn auf Konter setzte.

In der 18. Minute versuchte sich Smrcka vom FAC mit einem Halbvolleyschuss aus 20 Metern, der jedoch keine Gefahr für den gegnerischen Torwart darstellte. In der 22. Minute gab Horn seinen ersten Schussversuch ab, als Hajdari von rechts abzog, aber Torwart Spari hatte keine Probleme, den Ball zu parieren.

Der Floridsdorfer AC blieb weiterhin dominant, zeigte jedoch keine Durchschlagskraft. In der 30. Minute versuchte es erstmals Horn mit einem Schuss im Strafraum, dieser ging jedoch klar über das Tor.

Die Gäste aus Horn bekamen allmählich mehr Zugriff auf das Spiel, und in der 35. Minute gelang ihnen die Führung. Niklas Hoffmann verwandelte einen tollen Freistoß aus 20 Metern präzise und brachte Horn gegen den Spielverlauf in Führung.

In der 42. Minute konnte Horn einen gefährlichen Eckball auf der Linie klären, und in der 44. Minute versuchte es Bubalovic vom FAC nach einer Hereingabe halbvolley im Strafraum, doch der Ball ging knapp über das Tor.

FAC unglücklich

In der zweiten Halbzeit startete der FAC wieder stärker. In der 49. Minute sorgte ein Vorfall im Strafraum für Aufregung, als ein Spieler von Floridsdorf zu Boden ging, aber das Spiel wurde fortgesetzt. Floridsdorf blieb bemüht, während Horn auf Kontermöglichkeiten lauerte. Die Gastgeber drängten auf den Ausgleich, aber Horns Defensive hielt stand.

In der 65. Minute gab es einen Kopfball des FAC nach einem Eckball, der jedoch zu direkt auf den Torhüter ging. Die Zeit lief den Heimischen von Trainer Mörec langsam davon, wenn sie noch drei Punkte holen wollten.

In der 73. Minute gab Horn den ersten Schuss in der zweiten Halbzeit ab, aber Fischerauer verfehlte das Tor von halbrechts. In der 80. Minute gab es erneut einen Schuss von Horn, aber Hausjell schoss deutlich über das Tor. Kurz darauf vergaben die Gäste eine gute Konterchance, aber Spari war mit den Fingerspitzen dran. In der 81. Minute gab es erneut Aufregung im Strafraum von Horn, doch es wurde erneut kein Elfmeter gegeben.

Der FAC setzte in der Schlussphase der Partie voll auf Offensive, um den Ausgleich zu erzielen. In dieser Phase dürfen sich die Horner bei Goalie Hotop bedanken, der mehrmals bärenstark parierte - unter anderem nach einem Kopfball. Im Gegenzug musste FAC-Torwart Spari bei einem Konter reagieren. Das war es dann - kurz darauf ist das Spiel vorbei.

ADMIRAL 2. Liga, 13. Runde

FAC - SV Horn 0:1 (0:1)

Freitag, 03.11.2023 (18:10 Uhr), FAC Platz; SR: Daniel Pfister

Startelf FAC (4-2-2): Simon Emil Spari - Benjamin Wallquist, Christian Bubalovic, Mirnes Becirovic (K), Felix Seiwald - Oluwaseun Adewumi, Armand Smrcka, Flavio Dos Santos Dias, Marcus Maier - Paolino Bertaccini, Nermin Haljeta

Startelf SV Horn (4-2-2): Matteo Hotop - Paul Gobara, Luca Wimhofer, Niklas Hoffmann, Alexander Joppich, Adrian Hajdari - Haris Ismailcebioglu, Florian Fischerauer, Benjamin Mulahalilovic (K), Kilian Bauernfeind - Marco Hausjell

Torfolge: 0:1 Hoffmann (35.)

Gelbe Karten: Grimbs (89.) bzw. Gobara (14.), Bauernfeind (27.), Mulahalilovic (62.)

Spielfilm im Live-Ticker

Fotocredit: Mandl