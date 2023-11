Am Sonntag traf der GAK 1902 in Runde 13 der ADMIRAL 2. Liga auf den SV Stripfing. Beide Mannschaften spielen eine starke Saison, die Grazer sind überhaupt das Maß aller Dinge. Letztlich setzte das Team von Trainer Messner seinen Erfolgslauf fort und bleibt mit dem 3:0 daheim makellos (6 Spiele = 6 Siege). Der Aufsteiger war nach gelb-roter Karte für Pazourek über eine Halbzeit lang dezimiert.

Der GAK 1902. holt sich letztlich ungefährdet drei Punkte gegen Aufsteiger Stripfing.

SV Stripfing bemüht, GAK trifft

Die erste Halbzeit war geprägt von einem unterhaltsamen und chancenreichen Spiel auf spielerisch hohem Niveau. Schon nach weniger als 180 Sekunden brennt es im heimischen Strafraum erstmals lichterloh und die gesamte Gäste-Belegschaft echauffiert sich ob eines ausbleibenden Elfmeterpfiffes. Zunächst der hurtige, zielstrebige Spielaufbau über rechts, in dessen Folge Darijo Pecirep den Ball im Zentrum im Tumult nicht über die Linie gedrückt bekommt, ehe GAK-Kapitän Milos Jovicic einen Schussball mit den Armen abwehrt und demzufolge den Gegentreffer verhindert.

Während Unterhaltungswert und Tempo ungemein in die Höhe schnellen, bringen sukzessive auch die Hausherren ihre "PS" auf den Rasen und sind einmal mehr eiskalt. Zunächst der gefühlvolle Schiestl-Freistoß-Chipball an den 16er-Rand als Wegbereiter dieses Treffer, dort die vorzügliche Kopfball-Weiterleitung von Torgarant Maderner auf den langen Pfosten, wo Lichtenberger mit dem gestreckten Bein angerauscht kommt und flach quer legt, sodass der aufgerückte Innenverteidiger Gantschnig hernach nur mehr als Endabnehmer als Nahdistanz ins leere Gehäuse zu vollstrecken braucht - 1:0.

In der 38. Minute ist der Doppelschlag perfekt. Wieder ein Schiestl-Freistoßball von links als initiiertes Element, welcher diesmal an der Strafraumkante allerdings hängen bleibt. Stripfing befreit sich unzureichend, sodass sich für Markus Rusek plötzlich die Schusschance aus 25 Metern ergbit. Der routinierte Mittelfeld-Motor fasst sich ein Herz und zimmert das Ding volley ins rechte Kreuzeck - Saison-Premierentreffer, und was für einer.

Es kommt noch extremer für die Stripfinger: Luca Pazourek, der 18-jährige Kooperationsspieler, zieht auf rechts ein gelbwürdiges Vergehen, unterbindet den Tempogegenstoß des GAK und muss folgerichtig frühzeitig unter die Dusche. Die Grazer weiter auf dem Vormarsch: Thorsten Schriebl mit dem strammen Freistoß-Schussball vom rechten Flügel, den Goalie Conde um den Pfosten dreht. Mit 2:0 geht es in die Pause.

Entscheidung fällt in Minute 65

Der GAK kommt gleich wieder mit gehörig Schwung aus der Kabine, knüpft an die sehr ansehnliche Endphase aus Abschnitt 1 nahtlos an und kombiniert sich über die rechte Außenbahn direkt und zielstrebig in den Gefahrensektor - Maderner hernach mit der Einschussmöglichkeit aus spitzem Winkel, doch kann sich allerdings im Eins-gegen-Eins neuerlich der sehr starke Rückhalt Conde auszeichnen.

In der 65. Minute macht der GAK "den Sack zu". Der eingewechselte Mayer im Halbfeld mit dem Ballgewinn, legt hernach ideal heraus auf halbrechts, wo der umtriebige Maderner den Haken nach außen macht und Conde zu einer Glanztat zwingt. Der 20-jährige Schlussmann des Aufsteigers wehrt zur Seite ab, von wo aus Lichtenberger sm langen Pfosten trocken abstaubt.

In weiterer Folge schalten die Rotjacken, die unter der Woche ja auch das kräfteraubende Uniqa-ÖFB-Cup-Achtelfinale im Grazer Derby gegen den SK Sturm "in den Beinen hatten", etwas zurück, kommen aber trotzdem noch zu weiteren Chance. Rusek mit dem Steilpass auf Schiestl, der die Kugel im Eins-gegen-Eins mit Conde meterweit über den Querbalken setzt.

Die Schlussminuten plätschern dahin, bringen mit Ausnahme vieler hoher Flugbälle keine gewinnbringenden Erkenntnisse mehr. Die dezimierten Stripfinger wahren die defensive Balance und schalten nur in Ansätzen ernstzunehmend um.

ADMIRAL 2. Liga, 13. Runde

GAK 1902 - SV Stripfing 3:0 (2:0)

Sonntag, 05.11.2023 (12:30 Uhr), Merkur Arena Graz-Liebenau, SR: Safak Barmaksiz

Startelf GAK 1902 (4-4-2): Meierhofer - Köchl, Gantschnig, Jovicic (K), Holzhacker - Rusek, Lichtenberger, Schiestl, Schriebl - Maderner, Stefanon.

Startelf SV Stripfing (4-4-2): Conde - Rakowitz, Papadimitriou, Kopp, Furtlehner, Lackner - Güclü (K), Pazourek, Wels - Pecirep, Gataric.

Torfolgee: 1:0 Gantschnig (34.), 2:0 Rusek (37.), 3:0 Lichtenberger (64.)

Gelb-Rote Karte: Pazourek (44.)

Fotocredit: GEPA Admiral