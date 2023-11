Im Rahmen der 14. Runde der ADMIRAL 2. Liga kam es am Freitagabend zum Duell zwischen dem Tabellenzweiten SW Bregenz und dem SKN St. Pölten. Die Vorarlberger sind weiterhin eines der Überraschungsteams in dieser Saison und wollten die Leistungen auch gegen die Niederösterreicher bestätigen. Diese konnten nach dem Trainerwechsel zuletzt aber zwei Mal gewinnen und spielten einmal Unentschieden (in Ried). Auch dieses Mal gab es drei Punkte für die "Wölfe" und wieder waren sie hart erkämpft. Denn die Gäste mussten drei Mal vorlegen, um letztlich auch als Sieger vom Platz zu gehen - mit 3:2.

Dario Tadic erzielte zwei Tore für den SKN St. Pölten und führt nunmehr die 2. Liga-Torschützenliste mit 9 Treffern an.

Führung und Ausgleich

Die St. Pöltner dominieren die Anfangsphase, gehen durch Dario Tadic früh in Führung und zeigen sich insbesondere über die Flügel gefährlich. In der 9. Minute haben die Vorarlberger ihre erste vielversprechende Aktion, als sie über die rechte Seite einen gefährlichen Angriff starten, der jedoch von der gut positionierten St. Pöltner Abwehr gestoppt wird. In der 12. Minute verpasst Gäste-Stürmer Din Barlov eine große Möglichkeit, das 0:2 zu erzielen, als sein Kopfball zu zentral auf das Tor kommt und von Torwart Flückiger sicher gehalten wird.

Die Gastgeber haben in der 19. Minute eine vielversprechende Gelegenheit zum Ausgleich, doch der Kopfball von Petar Dodig nach einem Eckball kann von Torwart Thomas Turner pariert werden. In der 21. Minute wird ein möglicher Foulpfiff gegen Joao Luiz Soares Alves im Strafraum der Bregenzer vom Schiedsrichter abgewiesen, und das Spiel läuft weiter. Trotz einiger gefährlicher Angriffe der Niederösterreicher in der Folge können die Vorarlberger das 0:2 verhindern.

In der 32. Minute bietet sich St. Pölten die Mega-Möglichkeit zum 0:2, als Din Barlov allein auf das Bregenzer Tor zuläuft, jedoch links daneben schießt. In der 34. Minute werden die Gäste erneut gefährlich, doch ein weiter Pass auf Din Barlov endet in einem Abstoß für Bregenz. Die 36. Minute sieht ein gutes Kombinationsspiel der Niederösterreicher, jedoch endet der Versuch von Marc Stendera, das Leder auf Tadic durchzustecken, mit einem zu weit geratenen Pass.

In der 41. Minute gelingt SW Bregenz durch Jannik Wanner plötzlich der Ausgleich nach einem leicht durchgelassenen Pass in die Abwehr der Gäste, worauf der Schiedsrichter zur Pause pfeift.

Erneute Gäste-Führung

Die zweite Halbzeit beginnt mit hohem Tempo. Bereits in der 47. Minute versucht SKN St. Pölten mit einem langen Pass von Kapitän Ramsebner Mittelstürmer Dario Tadic in Szene zu setzen, doch das Zuspiel ist zu lang, und Torwart Flückiger kann den Ball sicher fangen. Im direkten Gegenangriff der Bregenzer wird versucht, Jannik Wanner in eine gute Position zu bringen, aber auch dieses Zuspiel misslingt.

In der 50. Minute hat der SKN eine vielversprechende Aktion. Ein weiter Pass soll zu Neuzugang Johannes Tartarotti gelangen, doch die Bregenzer bleiben stehen und reklamierten Abseits. Das Spiel läuft aber weiter, Tartarotti kommt an den Ball, schlägt eine Flanke nach innen, aber zwei Niederösterreicher stehen sich selbst im Weg und eine mögliche Abschlusssituation wird vereitelt.

In weiterer Folge versuchen beide Trainer mit Einwechslungen neuen Schwung ins Spiel zu bringen. In der 61. Minute sorgen die St. Pöltener erneut für die Führung. Dario Tadic erzielt das 1:2 nach einem stark gespielten Angriff über die rechte Seite. Kevin Monzialo schlägt von rechts eine tolle Flanke nach innen, Petar Dodig und Keeper Flückiger verpassen den Ball, und Tadic steht goldrichtig und verwertet per Kopfball zu seinem Doppelpack.

Erneuter Ausgleich von Bregenz, doch St. Pölten am Ende siegreich

Dann werfen die Hausherren alles nach vorne, um doch noch irgendwie den Ausgleichstreffer erzielen zu können - vorerst will aber der letzte Pass nicht gelingen. In der 69. Minute hat Adriel eine gute Chance auf den Ausgleichstreffer. Er wird gut angespielt, versucht sofort per Volley den Abschluss und zwingt Keeper Turner zu einer sehr starken Parade.

In der 85. Minute ist der Schlussmann aber machtlos - es gibt Elfmeter nach Handspiel von Messerer. Satin tritt an und verwandelt sicher. Nur Augenblicke darauf legen die Wölfe aber erneut vor. Eine viel zu weite Flanke von Gerhard Dombaxi von links kommt zu Julian Keiblinger, hier verschätzt sich Benjamin Dibrani aber, so hat Keiblinger die ganz große Chance - er bleibt eiskalt und bringt den SKN St. Pölten zum dritten Mal in Führung. Das ist es dann gewesen. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiedsrichter ab.

ADMIRAL 2. Liga, 14. Runde

SW Bregenz - SKN St. Pölten 2:3 (1:1)

Freitag, 10.11.2023 (20:30 Uhr), ImmoAgentur-Stadion, SR: Achim Untergasser

SW Bregenz (4-4-2): Franco Flückiger - Marko Martinovic (K), Patrick Obermüller, Ivo Antonio Kralj, Petar Dodig, Joao Luiz Soares Alves - Lukas Parger, Murat Satin, Adriel Tadeu Ferreira da Silva - Lukas Brückler, Jannik Ikendo Wanner.

SKN St. Pölten (4-4-2): Thomas Turner - Stefan Thesker, Christian Ramsebner (K), David Riegler, Dirk Delfin Carlson, Julian Keiblinger - Christoph Messerer, Marc Stendera, Din Barlov - Johannes Tartarotti, Dario Tadic

Torfolge: 0:1 Tadic (6.), 1:1 Wanner (42.), 1:2 Tadic (64.), 2:2 Satin (86.), 2:3 Keiblinger (88.)

Gelbe Karten: Brückler (15.), Stendera (30.) bzw. Barlov (77.)

Fotocredit: GEPA Admiral