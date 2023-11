Im Rahmen der 14. Runde der ADMIRAL 2. Liga kam es am Samstagnachmittag zum Duell zwischen dem DSV Leoben und FC Dornbirn. Die Gastgeber sind im Aufwind, haben seit sieben Spielen nicht verloren, warfen zuletzt sogar Bundesligist RZ Pellets WAC aus dem Uniqa-ÖFB-Cup. Auch am Samstag gab es wieder einen Sieg, und was für einen. Die Donawitzer deklassierten den Tabellenvorletzten aus Vorarlberg mit 6:0.

Winfried Amoah und Aufsteiger DSV Leoben überrollten den Tabellenvorletzten FC Dornbirn und machten gegen Torhüter Jakob Odehnal am Samstagnachmittag das "halbe Dutzend" voll.

Klare Sache

Die erste Halbzeit beginnt mit einem frühen Elfmeter für DSV Leoben in der sechsten Minute. Kevin Friesenbichler verwandelt sicher zum 1:0. Nur zwei Minuten später erhöht Deni Alar auf 2:0, nachdem Winfred Amoah einen Pass auf ihn lupfte. Die Leobener sorgen damit für klare Fronten und machen munter weiter. In der 14. Minute setzt sich Hallili stark durch und spielt einen präzisen Stanglpass zu Alar, der das 3:0 erzielt. Das Spiel scheint jetzt schon entschieden, doch die Mannschaft von Trainer Rene Poms drückt weiter auf das Gaspedal.

In der 15. Minute erhält DSV Leoben einen weiteren Elfmeter, den Deni Alar sicher verwandelt, und das Ergebnis auf 4:0 erhöht. Dann schalten die Gastgeber einen Gang zurück. Kevin Friesenbichler schiebt kurz vor Pause - in der 41. Minute - den Ball unter dem Schlussmann hindurch und markiert das 5:0. Die erste Halbzeit endet dementsprechend mit einem 5:0 für die Obersteirer.

Kevin Friesenbichler traf per Doppelpack gegen die Rothosen aus dem Ländle.

Dornbirn chancenlos

In der zweiten Halbzeit setzt DSV Leoben seinen dominanten Auftritt fort. Auch wenn es vorerst nicht mit weiteren Toren klappt. Während Leoben weiter stark nach vorne spielt, ist Dornbirn chancenlos. Auch wenn in der Folge beide Trainer Wechsel vornehmen, ändert das am Spielverlauf wenig.

Leoben drückt auf das 6:0, ist dann aber erst in der Schlussphase noch einmal erfolgreich. In 83. Minute bekommen die Leobener zum dritten Mal einen Elfmeter zugesprochen. Thomas Hirschhofer tritt an und verwandelt sicher. Damit ist das halbe Dutzend voll. Kurz darauf pfeift der Schiedsrichter ab und Leoben jubelt über drei Punkte.

ADMIRAL 2. Liga, 14. Runde

DSV Leoben - FC Mohren Dornbirn 6:0 (5:0)

Samstag, 11.11.2023 (14:30 Uhr), Monte Schlacko Arena, SR: Emil Ristoskov

DSV Leoben (4-4-2): Florian Wiegele - Julian Turi, Luka Brkic, Drini Halili - Matija Horvat, Nico Pichler (K), Winfred Amoah, Moritz Andreas Heinrich, Josip Eskinja - Deni Alar, Kevin Friesenbichler

FC Dornbirn (4-4-2): Jakob Odehnal - Carlos Alberto Vazquez Fernandez, Dragan Marceta, Raul Marte, Lorenz Leopold Rusch - Sebastian Santin (K), Lars Nussbaumer, Felix Mandl, Noah Bitsche, Misaki Sato - Philipp Gaßner

Torfolge: 1:0 Friesenbichler (5.), 2:0 Alar (8.), 3:0 Alar (14.), 4:0 Friesenbichler (41.), 5:0 Alar (43.), 6:0 Hirschhofer (83.)

Gelbe Karte: Pichler (25.)

Fotocredit: RIPU Sportfotos