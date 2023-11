Der GAK 1902 empfing am Sonntagvormittag in der 14. Runde der ADMIRAL 2. Liga den Floridsdorfer AC. Die Grazer wollten ihre bärenstarke Leistung in der heurigen Saison erneut bestätigen. Daraus wurde aber nichts, denn die beherzt aufspielenden Floridsdorfer überraschten die Rotjacken und konnten sich sensationell mit 3:1 durchsetzen. Die Grazer geben damit zum ersten Mal in dieser Saison Punkte zu Hause ab, und das gleich mit einer Niederlage. Für die Mannschaft von Trainer Messner ist es überhaupt erst die zweite Saisonniederlage.

Floridsdorf darf in der steirischen Landeshauptstadt jubeln - die Mörec-Truppe gewann mit 3:1.

GAK legt vor, FAC dreht Spiel

Die Partie startet mit einem Blitzstart des GAK 1902. Bereits in der 6. Minute wird Michael Cheokoua durch ein Foul im Strafraum gefällt, woraufhin er den fälligen Elfmeter souverän zum 1:0 für den GAK verwandelt. Die Rotjacken scheinen anfangs die Kontrolle zu haben, aber der FAC aus Wien Floridsdorf bleibt keineswegs passiv. In der 11. Minute erzeugt der FAC durch eine gefährliche Freistoßflanke eine Halbchance. Doch der GAK kann die Situation entschärfen, bevor es zu einer aussichtsreichen Einschussmöglichkeit kommt.

In der 13. Minute kann der FAC mit einer gefährlichen Aktion auf sich aufmerksam machen. Benjamin Wallquist nutzt eine Chip-Hereingabe nach einem Einwurf und platziert einen Kopfball knapp links vorbei. Die Gäste spielen weiterhin mutig und zeigen ihre couragierte Spielweise. In der 18. Minute fordert der GAK vehement einen Elfmeter nach einem dynamischen Vorstoß, aber der Schiedsrichter entscheidet auf ein faires Tackling von Leomend Krasniqi. In der 28. Minute erzielt Benjamin Wallquist den Ausgleich für den FAC. Nach einem Freistoß-Flankenball kann Wallquist ungehindert zum Kopfball ansetzen und platziert diesen perfekt im langen Eck.

Plötzlich liegt Floridsdorf vorne

Das Momentum scheint für den FAC zu sprechen, und in der 29. Minute haben die Gäste erneut eine zwingende Gelegenheit. Yannick Woudstra verpasst knapp am langen Eck mit einem Kopfball nach einem Flugball von Nermin Haljeta. In der 35. Minute wird die Defensive des GAK weiterhin gefordert, und der FAC nutzt Ballverluste der Rotjacken für gefährliche Angriffe. Doch Torhüter Meierhofer kann einen Aufsitzer aus der zweiten Reihe entschärfen.

Der FAC bleibt in der Offensive gefährlich und erzielt in der 44. Minute die Führung. Milos Jovicic vom GAK wird für ein mutmaßliches Ellbogen-Tackling gegen Yannick Woudstra bestraft, und Mirnes Becirovic verwandelt den Elfmeter souverän zum 2:1 für den FAC, was gleichzeitig der Pausenstand.

FAC schockt GAK erneut

Die zweite Halbzeit beginnt mit einem Blitzstart der Gäste von Trainer Mörec. In der 48. Minute überrascht der FAC mit einem Lehrbuch-Spielzug - über die halbrechte Angriffsseite spielen die Gäste den GAK in der Vierer-Abwehrkette aus. Nermin Haljeta kann ungehindert in die Tiefe laufen und bezwingt Meierhofer mit einem brillanten Heber ins lange Eck. Der FAC erhöht somit auf 3:1, und erstmals werden Pfiffe gegen die Roten in der Merkur Arena laut.

Die Rotjacken wirken weiterhin ungewohnt fehleranfällig, und die Gäste aus Floridsdorf zeigen eine tadellose Vorstellung. In der 54. Minute muss der am Posten befindliche Schlussmann Simon Emil Spari einen gefährlichen Torschuss von Markus Rusek über das Quergebälk drehen. Der GAK versucht, den Zwei-Tore-Rückstand zu verkürzen, aber viele Unstimmigkeiten im Spielaufbau hemmen den Spielfluss. Die Gäste hingegen spielen weiterhin herausragend und schalten in den Verwaltungsmodus.

Rotjacken bemüht, doch ohne Durchschlagskraft

Der GAK kommt zwar zu einigen Torabschlüssen, doch Marcus Maier rettet auf der Linie unmittelbar vor dem Einschlag nach einer Großchance von Yannick Oberleitner in der 67. Minute. Die Partie plätschert in der Folge vor sich hin, und der GAK findet gegen die gefestigte Abwehr des FAC nicht das offensive Gegenmittel In der 63. Minute gibt es einen Doppelwechsel beim GAK 1902, um neuen Schwung ins Spiel zu bringen. Die Grazer versuchen in der Schlussphase zwar noch einmal alles, man kommt aber nicht mehr gefährlich genug vor das gegnerische Tor. Und so endet das Spiel nach etwas mehr als 90 Minuten mit 3:1.

ADMIRAL 2. Liga, 14. Runde

GAK 1902 - Floridsdorfer AC 1:3 (1:2)

Sonntag, 12.11.2023 (10:30 Uhr), Merkur Arena, SR: Florian Jäger

Startelf GAK (4-4-2): Jakob Meierhofer - Yannick Oberleitner, Michael Lang, Felix Holzhacker, Milos Jovicic - Markus Rusek, Christian Lichtenberger, Marco Perchtold (K), Thomas Schiestl - Levan Eloshvili, Michael Cheukoua

Startelf FAC (4-4-2): Simon Emil Spari - Benjamin Wallquist, Christian Bubalovic, Mirnes Becirovic (K), Felix Seiwald - Leomend Krasniqi, Flavio Dos Santos Dias, Marcus Maier - Yannick Woudstra, Paolino Bertaccini, Nermin Haljeta

Torfolge: 1:0 Cheukoua (7.), 1:1 Wallquist (28.), 1:2 Becirovic (43.), 1:3 Haljeta (48.)

Gelbe Karten: Messner (21., Trainer FAC), Perchtold (27.) Jovicic (42.), Rusek (58.) bzw. Seiwald (69.), Bertaccini (88.)

Fotocredit: GEPA Admiral