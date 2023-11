Der Floridsdorfer AC empfing am Freitagabend in der 15. Runde der ADMIRAL 2. Liga den Aufsteiger SV Stripfing. Damit stand ein ganz besonderes Duell auf dem Programm, denn für die Stripfinger ist das Auswärtsspiel in Wien ein Heimspiel. Warum? Die Niederösterreicher tragen ihre Heimspiele ausgerechnet in der Hopfengasse aus. Dementsprechend Brisanz versprach die Partie. Letztlich gewannen die Gastgeber durch zwei Treffer ihres 32-jährigen Innenverteidigers Christian Bubalovic mit 2:0.

Kein Vorbeikommen für Timo Altersberger und Aufsteiger SV Stripfing an Paolino Bertaccini und den FAC. Im letzten Heimspiel des Jahres verbesserten die Floridsdorfer ihre Heimbilanz und stellten mit dem 2:0-Sieg auf 14 Punkte am FAC-Platz im Herbst (4S, 2U, 2N).

Beide Teams spielen mit offenem Visier

Die Gäste aus Stripfing starten stark mit Pressing und einigen Strafraumszenen, darunter eine doppelte Abschlussgelegenheit in der 6. Minute. Christos Papadimitriou und Kapitän Kürsat Güclü verpassen jedoch mit suboptimalen Schüssen den möglichen Führungstreffer.

Ab der 10. Minute kommen die Gastgeber aus Floridsdorf besser ins Spiel, nach einem Missverständnis in der Gäste-Defensive wird es gefährlich, doch ein Tor bleibt aus. Das Spiel ist geprägt von schnellen Aktionen im Halbraum, wobei der FAC mehr Ballbesitz hat. Bis zur 30. Minute bleiben ernsthafte Chancen vor den Sechzehnmeterräumen aus, auch wenn die Mörec-Mannen inzwischen klar das Kommando übernommen haben.

Der FAC setzt dabei vermehrt auf Flugbälle, die jedoch im Zentrum unzureichend weiterverarbeitet werden. Trotz sechs aufeinanderfolgender Eckbälle in der 31. Minute bleibt ein Tor aus.

Die Endphase der ersten Halbzeit gehört dann den Stripfingern, doch mehr als Distanzschüsse gibt es nicht zu sehen. Pünktlich geht es dann in die Pause.

FAC legt dank wuchtigem Kopfball von Abwehrspieler Bubalovic vor

In der 2. Halbzeit starten die Floridsdorfer mit einem Blitztor durch einen präzisen Eckball und einem wuchtigen Kopfball von Christian Bubalovic - 1:0. Stripfing wirkt geschockt, während die Heimischen auf das 2:0 drängen.

In der 62. Minute scheitern die Floridsdorfer knapp am Querbalken nach einem erneuten Eckball. Ab der 65. Minute setzt Regen ein. In der 67. Minute versucht Dario Kreiker für Stripfing zu kontern, aber sein Flankenball verfehlt einschussbereite Abnehmer. In der 71. Minute verpasst Darijo Pecirep nach einem präzisen Tiefenlauf die Großchance knapp.

In einer Drangphase der Gäste erzielt erneut Innenverteidiger Christian Bubalovic das 2:0 nach einem erneuten Eckball in der Schlussviertelstunde. Die Vorentscheidung, als Nermin Haljeta die Gelegenheit nicht nutzen kann und Bubalovic ins kurze Eck einschießt - 2:0.

Kurz darauf zeigt FAC-Schlussmann Spari eine Glanzparade nach einem Kopfball. Die Schlussphase gehört dann den Gästen, die aber nicht mehr genug Torgefahr entwickeln können.

ADMIRAL 2. Liga, 15. Runde

Floridsdorfer AC - SV Stripfing 2:0 (0:0)

Freitag, 24.11.2023 (18:10 Uhr), FAC-Platz, SR: Markus Greinecker, Z: 742

Startelf FAC: Spari - Wallquist, Bubalovic, Becirovic (K), Friedrich - Krasniqi, Flavio, M. Maier - Woudstra, Bertaccini, Haljeta.

Startelf SV Stripfing: Djulic - Radonjic, Rakowitz, Papadimitriou, Altersberger, Kopp - Güclü (K), Steiger, Wels - Pecirep, Gataric.

Tore: 1:0 Bubalovic (46.), 2:0 Bubalovic (76.)

Gelbe Karten: Radonjic (27.), Rakowitz (51), Gataric (52.)

