0:2. Ergebnis-Unserie wider "Fabel-Flow" war in Runde 15 der ADMIRAL 2. Liga angesagt, als sich der zuletzt mit sechs Pleiten am Stück auf den vorletzten Rang abgerutschte FC Mohren Dornbirn 1913 mit dem "Team der Stunde", der SV Guntamatic Ried , im ehrwürdigen Stadion Birkenwiese maß. Nach finaler Länderspiel-Liga-Pause in diesem Jahr dursteten die Vorarlberger also nach Zählbarem, bekamen mit den im Höhenflug befindlichen, "hungrigen Wikingern" (zuletzt 5S, 2U) auf Zwischenrang fünf liegend jedoch "deftige Kost" serviert... Und die Rieder verbrannten sich bei meteorologischer Eiseskälte nicht "die Finger":

"Gut gebrüllt, Wikinger"...die SV Guntamatic Ried setzt auch im Ländle ihre Erfolgsserie fort und ist inzwischen seit acht Liga-Spielen en suite unbesiegt (6S, 2U)... 20 Punkte von 24 möglichen in dieser Phase können sich sehen lassen!

Offene Visiere von vorne weg - hohes Tempo und Halbchancen beiderseits

In einer dynamischen Anfangsphase gingen beide Teams mit offenem Visier zu Werke. Der FC Dornbirn zeigte sich couragiert und agierte beherzt in der Vorwärtsbewegung, während die Rieder auf einen vorsichtigen Beginn setzten. In der 7. Minute gab es die erste nennenswerte Szene, als der FCD-Kapitän Sebastian Santin einen ersten Warnschuss aus 20 Metern abfeuerte, den Torwart Andreas Leitner im kurzen Eck parierte.

Die Innviertler standen hoch und versuchten, die Passwege zu blockieren. Doch wenn die Rothosen einmal die Überbrückung des Halbfeldes schafften, ergaben sich Chancen. In der 18. Minute kam es zu einer guten Möglichkeit für die Vorarlberger, als Anteo Fetahu einen Flugball am langen Pfosten annahm und im kurzen Eck an Leitner scheiterte. Die "Wikinger" antworteten in der 21. Minute mit einem gefährlichen Kopfball von David Bumberger, der jedoch von Marcel Krnjic entscheidend zum Eckball abgefälscht wurde. SV Ried belohnt sich für Drangphase mit erstem Tagestreffer In Minute 25 belohnte sich das mit Fortdauer stärker werdende Gast-Team, indem der deutsche Innenverteidiger Oliver Steurer das 1:0 erzielte: Ein langer Einwurf von Abwehrkollege Nikki Havenaar wurde nach einem geblockten Celic-Schuss im Zentrum über Umwege vor die Füße des 28-Jährigen abgefälscht, der aus kurzer Distanz vollstreckte. Trotz des Rückstands zeigte Dornbirn auch in der Endphase von Durchgang eins Kampfgeist und stand defensiv kompakt, während die SV Ried die Feld-Majorität beanspruchte - Chancen allerdings Mangelware. 0:1 nach 45 Minuten.

Siebente Niederlage hintereinander für Misaki Soto und den FC Dornbirn. Konträr dazu Wilfried Eza und die SV Guntamatic Ried, die ihre Erfolgsserie prolongierte.

Blitzstart Ried in Hälfte zwei - gefolgt von offenem Schlagabtausch

Ried erwischte hernach einen Blitzstart in die zweite Hälfte: Belmin Beganovic setzte sich nach einer Rechtsflanke im Zentrum durch und bugsierte den Kopfball aus kurzer Distanz unters Tordach - 0:2 und drittes Saisontor für den technisch versierten Bosnier (51.).

Mit Fortdauer kamen dann auch die Rothosen auf Touren, verbuchten durch Anteo Fetahu und Marcel Krnjic innerhalb weniger Minuten zwei absolute Großchancen, um nochmals zurück ins Spiel zu finden. Mangelndes Glück im Abschluss und schwierige Platzverhältnisse wurden den Heimischen dabei allerdings zum Verhängnis - ein Schussball segelte drüber, der andere wurde auf der Linie geblockt.

Zum Spielende hin folgte dann ein ausgeglichener Schlagabtausch, in welchem die Rieder den Verwaltungsmodus fanden und den Sieg souverän ins Ziel manövrierten - damit sind die Innviertler seit nunmehr acht Partien ungeschlagen und preschen mit einem Spiel in der "Hinterhand", zumal der Nachtrag bei den "Jungblackies" noch aussteht, auf Platz drei vor.

ADMIRAL 2. Liga, 15. Runde

Samstag, 25.11.2023, 14:30 Uhr, Sparkasse Arena Birkenwiese Dornbirn, SR: Alain Sadikovski

FC Mohren Dornbirn 1913 vs. SV Guntamatic Ried 0:2 (0:1)

FC Dornbirn: Odehnal - Vazquez, Marceta, Mischitz, Marte, Krnjic - Santin (K), Nussbaumer, Bitsche (74. Mayr), Sato (85. Gaßner) - Fetahu. Trainer: Thomas Janeschitz.

SV Ried (3-4-3): Leitner (K) - Steurer, Havenaar, Malic (78. Ungar) - Wohlmuth, Celic, J. Mayer (73. Diomande), Bumberger - Eza, Grosse (78. Marinsek), Beganovic (84. Rossdorfer). Trainer: Maximilian Senft.

Torfolge: 0:1 Steurer (25.), 0:2 Beganovic (51.).

Gelbe Karten: Fetahu (67., Foulspiel), Vazquez (80.,

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER