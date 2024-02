Am Freitagabend kam es in der 17. Runde der ADMIRAL 2. Liga zum Duell zwischen dem Floridsdorfer AC und dem KSV 1919. Die Florisdorfer haben vorige Woche - im Nachtrag der 16. Runde - gegen SV Guntamatic Ried auswärts überraschend gewonnen und gingen als starker Tabellenzweiter ins Spiel. Für die Kapfenberger war es das erste Pflichtspiel in diesem Kalenderjahr. Letztlich gab es ein 0:0-Remis zwischen den beiden Teams, das für die Gäste etwas schmeichelhaft ist.

Die Floridsdorfer kamen dieses Mal nicht über ein Remis hinaus.

FAC drückt, doch KSV verteidigt stark

Das Spiel ist von Beginn an munter geführt. Sowohl die Gäste als auch die Gastgeber spielen nach vorne. Zunächst gibt es aber keine zwingenden Möglichkeiten. Mit der Zeit übernehmen die Floridsdorfer aber das Kommando. In der 25. Minute dann auch die erste Top-Chance, doch Strebinger im Tor der Gäste holt den Ball aus der linken Ecke.

Die Mannen von Trainer Mörec sind auch weiter am Drücker, doch die guten Angriffe inklusive der Flanken von beiden Seiten finden keinen Abnehmer oder es ist ein Fuß der Obersteirer dazwischen. Die Falken ihrerseits lauern auf Konter, die aber nicht gut zu Ende gespielt werden, die wenigen Standardsituationen führen auch zu nichts. So endet die erste Halbzeit auch mit 0:0.

Floridsdorf weiter spielbestimmend

Zu Beginn der zweiten Halbzeit ist der KSV aktiver, Goalie Spari kann sich aber gleich doppelt auszeichnen, er wehrt zuerst einen Schuss und dann auch den Nachschuss ab. Dann übernehmen die Heimischen wieder das Kommando. Ein Kopfball von Bubalovic geht in dieser Phase nur knapp vorbei. Der FAC bleibt am Drücker, das Leder will aber nicht in die Gefahrenzone.

Immer wieder versuchen es die Gastgeber, drücken den Gast jetzt in die eigene Hälfte, doch dieser kann sich jedes Mal befreien und ausputzen. Wie schon im ersten Durchgang spielt der KSV auf Konter, gefährlich wird man aber nicht. Man hat irgendwie das Gefühl, als ob die Gäste mit dem einen Punkt zufrieden sind. In der 79. Minute haben die Heimischen schon den Torschrei auf den Lippen, doch der Schuss von Dos Santos Dias im Strafraum wird abgefälscht und der Ball kullert letztlich knapp am Tor vorbei ins Out. Die Führung wäre in der Zwischenzeit verdient.

Der FAC will hier unbedingt drei Punkte. Ein direkter Freistoß von Marcus Maier landet in der 85. Minute direkt in den Armen von Richard Strebinger, der immer wieder im Mittelpunkt steht. Der Schlussmann ist es auch, der für die Kapfenberger den Punkt festhält.

Runde 17, FAC - KSV 1919 0:0

Freitag, 23.02.2024 (18:10 Uhr), FAC-Platz, Z: 1.200, SR: Markus Hameter

FAC: Simon Emil Spari - Benjamin Wallquist, Christian Bubalovic, Mirnes Becirovic (K), Felix Seiwald - Leomend Krasniqi, Flavio Dos Santos Dias, Marcus Maier - Yannick Woudstra, Paolino Bertaccini, Nermin Haljeta. Ersatzspieler: Patrick Moser, Oluwaseun Adewumi, Armand Smrcka, Nico Grimbs, Timo Friedrich, Ernad Kupinic, Almer Softic Trainer: Mitja Mörec

KSV: Richard Strebinger - Niklas Szerencsi, Luis Fernando Vásquez Díaz, Tobias Mandler, David Heindl - Meletios Miskovic, Nemanja Zikic, Florian Haxha - Matthias Puschl (K), Samuel Ethor Ferreira Guedes, Luca Hassler. Ersatzspieler: Marvin Wieser, Alexander Hofleitner, Kone Mohamed, Philipp Seidl, Stefan Duric, Christoph Pichorner, Sebastian Leimhofer Trainer: Abdulah Ibrakovic

Gelbe Karten: Maier (18.), Krasniqi (40.), Bertaccini (59), Seiwald (67.) bzw. Mandler (44.), Díaz (88.)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL