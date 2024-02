Gelungene Generalprobe der Jungbullen für das Youth League-Achtelfinale am nächsten Mittwoch in Salzburg gegen die französische U19 vom FC Nantes (15 Uhr)! Nach dem 2:1-Sieg in der Nachtragspartie vor einer Woche beim FC Dornbirn setzte sich der FC Liefering in Runde 17 der ADMIRAL 2. Liga mit dem gleichen Resultat in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim gegen den SV Horn durch. Mit dem dritten Dreier en suite pirscht sich der Tabellen-13. damit immer mehr an einen einstelligen Tabellenplatz ran und distanziert sich weiter von den Abstiegsrängen.

Bei widrigen Witterungsverhältnissen gelang in der Red Bull Arena am Freitagabend Lawrence Agyekum mit dem FC Liefering der dritte Sieg en suite und damit für die meisten Spieler eine gelungene Generalprobe für das Youth League-Achtelfinalspiel am Mittwoch gegen den FC Nantes.

Nullnummer bis zur Pause

Eine Hofer-Wimhofer-Koproduktion sowie ein später Treffer von Neo-Topscorer Atiabou sind die Zutaten eines nicht immer spektakulären, aber erneut erfolgreichen ADMIRAL 2. Liga-Matches für die Cinel-Crew, die damit auf einen Zähler an Tabellennachbar SV Horn (12.) heranrückt.

Horn-Offensivmann Abdijanovic fand in einem anfangs sehr unrhythmischen Spiel die beste Gelegenheit vor dem Seitenwechsel vor, nach einer Ballstafette fiel sein Abschluss aber zu unpräzise aus. Besser agierte Raphael Hofer, der nach dem Wiederbeginn in den Sechzehner eindrang. Die scharfe Hereingabe des Blondschopfs fälschte Wimhofer via Goalie-Gurkerl ins eigene Tor ab (48.).

Marco Hausjell bejubelte seinen achten Saisontreffer zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Der 24-jährige Stürmer erzielte vier der vergangenen sechs Treffer des SV Horn und ist aktuell "Torschütze vom Dienst" der Waldviertler. Die allerdings diesmal - nach zuvor zwei Auswärtssiegen in Folge - leer ausgingen.

Lieferinger Happyend dank Benjamin Atiabou

Nachdem Hausjell eine Waldviertler Umschaltsituation nach gelungenem Haken mit dem Ausgleich vergoldet hatte (68.), war den Hausherren das Schlusswort vorbehalten: Benjamin Atiabou und Luka Reischl spritzten am ersten Pfosten erfolgreich in einen Jano-Corner (85.). Dem Erstgenannten wurde der Treffer zugesprochen, sein vierter Streich in dieser Spielzeit – vereinsinterner Topwert.

Mit diesem dritten Liga-Erfolg en suite gelingt die Generalprobe fürs bevorstehende UEFA Youth League-Achtelfinale gegen den FC Nantes (Mittwoch, 15:00 Uhr), bei dem das Gros des Liefering-Kaders bekanntlich vertreten sein wird.

"Haben in der Vorbereitung deutlich besser gespielt als in den beiden Meisterschaftspartien"

FCL-Trainer Onur Cinel: „Grundsätzlich freuen wir uns über den dritten Sieg in Folge. Man muss aber sagen, dass das heute ein ,Unentschieden-Spiel’ war. Wir haben uns zwar reingebissen und reagieren auf Gegentore – wie nach dem 1:1 – insgesamt stabiler als in der Hinrunde, das zeigt unseren Reifeprozess.

Allerdings haben wir in der Vorbereitung deutlich besser gespielt als in den beiden Meisterschaftspartien, da spielt der mentale Aspekt eine Rolle. Deshalb freuen wir uns natürlich, wissen gleichzeitig aber auch, dass wir uns in allen Bereichen steigern können und müssen.“

FC Liefering vs. SV Horn 2:1 (0:0)

FC Liefering: Krumrey – Agyekum (79. Atiabou), Okoh, Wallner, Hofer – Diabate, Trummer (65. Yeo), Omoregie (84. Sulzbacher), Paumgartner (65. Jano) – Daghim (65. Verhounig), Reischl

Gelbe Karten: Hofer (16./Foul), Paumgartner (32./Foul), Omoregie (39./Unsportlichkeit), Wallner (71./Foul)

Torschützen: Wimhofer (48./ET), Atiabou (85.) bzw. Hausjell (68.)

Zuschauer: 236 / Schiedsrichter: Christian-Petru Ciochirca/Steiermark.

Siehe auch Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: FC Liefering via Getty und GEPA-ADMIRAL