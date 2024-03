Am Freitagabend kam es im Rahmen der 18. Runde der ADMIRAL 2. Liga zum Duell zwischen dem Tabellenzweiten Floridsdorfer AC und dem abstiegsgefährdeten Rang-16. SK Sturm Graz II. Beide Teams haben vorige Woche remisiert. Gerade für die Jungblackies ging es um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. In einem Geduldspiel behielt die gastgebende Mörec-Truppe aus dem 21. Wiener Gemeindebezirk am Ende die Oberhand und setzte sich dank dem Haljetas Goldtor mit 1:0 durch, um damit Rang 2 zu verteidigen.

Torjubel um 1:0-Siegtorschütze Nermin Haljeta, der dem FAC den ersten Heimsieg im neuen Jahr beschert, zugleich der zweite Sieg im dritten Spiel 2024. Die Floridsdorfer bleiben damit weiter im Kalenderjahr unbesiegt (2S, 1U) und ohne Gegentor.

Anfangs abtasten, dann FAC stärker

Das Publikum sieht einen nervösen Start der beiden Teams. Die Mannschaften tasten sich ab. Nach fünf Minuten dann die erste gefährliche Situation der Grazer, die ohne ihren Trainer Jürgen Säumel auskommen müssen, der gesperrt ist. Kiedl steigt nach einer Flanke hoch, köpft, trifft aber nur die Oberkante der Latte. In der elften Minute kommt der FAC durch Haljeta zu einer Gelegenheit, doch der Stürmer verstolpert am Weg Richtung Tor.

Inzwischen sind die Gastgeber besser, kommen immer wieder über die Seiten. Jedes Mal ist in der Mitte aber ein Bein der Gäste dazwischen. In der 28. Minute versucht es SK Sturm-Youngster Peter Kiedl aus der Ferne - der 19-jährige Stürmer hatte gesehen, dass Goalie Spari weit aus seinem Tor gekommen war, der Schuss ist letztlich aber zu ungenau.

Auf der anderen Seite trifft Bertaccini den Ball nach einer scharfen Hereingabe von rechts nicht gut und so geht das Leder knapp am linken Kreuzeck vorbei. Die nächste Chance hat kurz darauf Dos Santos - er zieht aus dem Rückraum mit dem Außenrist ab, der Ball geht aber haarscharf vorbei. Dann geht es mit dem 0:0 auch in die Kabinen.

SK Sturm startet schwungvoller

In der zweiten Halbzeit starten die Murstädter besser. Insgesamt fehlt den Steirern aber die Durchschlagskraft. Der Schwung der Jungblackies hält ohnehin nicht lange an, denn der FAC übernimmt dann wieder das Spielgeschehen und kommt in die Gefahrenzone - noch steht die Gäste-Defensive aber gut und verhindert mit gutem Stellungsspiel den entscheidenden Pass.

Das Match wird dann auch durchaus aggressiv geführt, beide Teams wollen sich hier mit dem Punkt offenbar nicht zufrieden geben, jedoch fehlen offensiv die Ideen. In der 78. Minuten jubeln dann die Floridsdorfer - nach einem starken Vorstoß von Woudstra über die linke Seite steht in der Mitte Haljeta im Rückraum und trifft mit einem flachen Schuss zur nicht in verdienten Führung.

Die Grazer werfen in der Schlussphase alles nach vorne, um noch auszugleichen, es kommt auch zu dem einen oder anderen gefährlichen Schuss, doch es bleibt beim Heimsieg.

𝐷𝑖𝑒 3 𝑃𝑢𝑛𝑘𝑡𝑒 𝑏𝑙𝑒𝑖𝑏𝑒𝑛 𝑖𝑛 𝑑𝑒𝑟 𝐻𝑜𝑝𝑓𝑒𝑛𝑔𝑎𝑠𝑠𝑒 😍

Unse FAC gewinnt gegen den @SKSturm II mit 1:0 👏🏻

Nermin #Haljeta erzielt den entscheidenden Treffer in Blau-Weiß 💙#Wirfürden21 pic.twitter.com/4jjChfttRd — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) March 1, 2024

ADMIRAL 2. Liga, Runde 18

FAC - SK Sturm Graz II 1:0 (0:0)

Freitag, 01.03.2024 (18:10 Uhr), FAC Platz, SR: Oliver Fluch

Startelf FAC: Spari - Wallquist, Bubalovic, Becirovic (K), F. seiwald - Krasniqi, Adewumi, Flavio, M. Maier - Bertaccini, Haljeta.



Ersatzspieler: P. Moser, Smrcka, Woudstra, Grimbs, Friedrich, Kupinic, Softic.

Startelf SK Sturm Graz II: Bignetti (K) - Scharmer, Pirker, Mustafic, Nelson - Ilic, Löcker, Stosic, Hödl - Kiedl, Grgic.



Ersatzspieler: Obi, Burger, Karner, Amreich, E. Krasniqi, Grube, Osayantin.

Tor: 1:0 Haljeta (78.)

Gelbe Karten: Friedrich (82.) bzw. Scharner (32.), Mustafic (41.), Locker (44.), Stosic (72.)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL