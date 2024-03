In Rd. 18 der ADMIRAL 2. Liga trafen mit dem FC Liefering und SKN St. Pölten zwei Siegerteams des vergangenen Wochenendes aufeinander, wobei im Duell der Jungbullen gegen die Wölfe die Gastgeber ihre Erfolgsserie von zuletzt drei Dreiern en suite prolongieren wollten. Auch, um sich aus den unteren Tabellen-Regionen zu verabschieden und weiter in der Tabelle zu klettern. Was Wallner & Co. gegen die Niederösterreicher, die bis dato erst eine Auswärtsniederlage kassiert hatten, auch in der Red Bull Arena mit einem 3:1-Erfolg gelang. Dadurch springt das Cinel-Team auf Rang 12, der SKN rutscht auf 6 ab.

Früher 2:0-Vorsprung als Basis für vierten Sieg en suite

Die Lieferinger trotzten den Strapazen ihrer ersten "englischen Woche" im neuen Jahr und waren bei frühlingshaften Bedingungen von Beginn an hellwach. Nachdem Monziolo nach wenigen Minuten noch die erste Gäste-Gelegenheit ungenutzt ließ (6.), schlugen die Jungbullen in der Red Bull Arena früh zu durch Moussa Kounfolo Yeo zum 1:0 (10.). Zweites Saisontor für den 19-jährigen Mittelfeldspieler aus Mali.

Wenig später verpasste der Däne Adam Daghim, der in der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison schon bei Kooperationspartner FC Red Bull Salzburg mittrainierte und auch im Trainingscamp im spanischen Marbella mit dabei war, den Ausbau der Führung. Der 18-jährige Mittelstürmer verfehlte das Gäste-Gehäuse (16.).

Das 2:0 ließ dann dennoch nicht lange auf sich warten. Innenverteidiger Lukas Wallner, seit vergangenen Sommer ja beim Serienmeister RB Salzburg unter Vertrag - traf nach 26 Minuten zu seinem ersten Saisontor. Gerade dem 20-jährigen Pongauer war es zu gönnen, nachdem der 1,92 Meter große Abwehrspieler wegen einer Sprunggelenkverletzung die Herbstsaison ausfiel. Die 2:0-Führung ein kleines Polster, doch kein Ruhekissen für die Youngster von FCL-Coach Cinel.

Der dann auch sah wie der SKN zeitnah zum Anschlusstreffer kam. Durch seinen Torgaranten, Routinier Dario Tadic, der gekonnt nach Vorlage von Kevin Monzialo zu seinem bereits 13. Saisontor vollendete (29.). Nachdem Marc Stendera (39.) und Spielmacher Stefan Nutz (40.) bei einer Doppelchance den Ausgleichstreffer ausließen, ging es mit 2:1 in die Pause.

Trainer Onur Cinel hat seit Wochen in der ADMIRAL 2. Liga Grund zur Freude und zum Applaus für seine Schützlinge vom FC Liefering. Die Jungbullen marschieren weiter von Sieg zu Sieg, stecken die 0:1-Niederlage unter der Woche im UEFA-Youth League-Achtelfinale gegen den FC Nantes weg und feiern nach dem 1:0-Triumph im Hinspiel in St. Pölten gegen den Ex-Bundesligisten auch im Retourmatch einen verdienten Dreier.

SKN St. Pölten geht in dieser Saison gegen Lieferinger leer aus

Nach Wiederbeginn verpassten es Raphael Hofer (55.) und 1:0-Torschütze Moussa Kounfolo Yeo (56.), um wieder einen Zweitore-Vorsprung herzustellen. Was dann allerdings kurz darauf Luka Reischl gelang (57.). Daghim (61.), Yeo (64.) und Jano (90.+4) hatten sogar brauchbare Möglichkeiten, die Führung auszubauen.

Somit blieb es am Ende beim verdienten 3:1-Heimsieg, durch den die Lieferinger ihre Siegesserie prolongierten und weiter Kurs auf einen einstelligen Tabellenplatz nehmen. Während die Wölfe nach der 0:1-Hinspielpleite in dieser Saison gegen die Jungbullen leer ausgehen, seit 6. Oktober erstmals wieder auswärts verlieren (überhaupt erst die zweite Saison-Niederlage in der Fremde) und von den Salzburgern einmal mehr auf den "Boden der Tatsachen" zurückgeholt wurden.

Denn bereits in den Saisonstartwochen kassierten die damals siegverwöhnten St. Pöltener ihre erste Niederlage, was bei fünf Dreiern aus den ersten sechs Runden die einzige blieb.

ADMIRAL 2. Liga, 18. Runde

Samstag, 2. März 2024, Red Bull Arena Wals-Siezenheim, Z: 293 SR: Markus Greinecker

FC Liefering vs. SKN St. Pölten 3:1 (2:1)

FC Liefering: Krumrey – Agyekum, Okoh, Wallner, Hofer – Sulzbacher, Trummer (46. Jano), Yeo (76. Mellberg), Lukic (69. Diakite) – Daghim (86. Verhounig), Reischl (76. Turco). Trainer: Onur Cinel.

Torfolge: 1:0 Yeo (10.), 2:0 L. Wallner (26.), 2:1 Tadic (29.), 3:1 Reischl (57.).

Gelbe Karten: Daghim (36./Unsportlichkeit), Yeo (39./Foul), Hofer (53./Unsportlichkeit), Agyekum (80./Foul)

Fotocredit: FC Liefering via Getty