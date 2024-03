Am Sonntagvormittag kam es zum Abschuss der 18. Runde der ADMIRAL 2. Liga zum Duell zwischen dem SV Horn und FC Flyeralarm Admira. Damit stand ein Niederösterreich-Derby auf dem Programm. Letztlich konnten sich die Horner mit 1:0 durchsetzen. Die Entscheidung fiel aber erst in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit. Horn zieht nun mit den Südstädtern in der Tabelle gleich und liegt bei 24 Punkten. Für die Horner sind es die ersten Punkte im Frühjahr.

Kilian Bauernfeind und der SV Horn revanchieren sich für die 0:1-Hinspielniederlage in der Südstadt und drehen diesmal den Spieß um und gewinnen ihrerseits mit 1:0.

Behebiges Spiel

Die Horner starten blitzartig in die Partie. Marco Hausjell kommt aus guter Position zum Abschluss, der Ball geht aber am Tor vorbei. In der Folgezeit flacht das Spiel dann aber ab und die beiden Mannschaften können vorerst keine Akzente nach vorne setzen.

Dafür ist die Partie durchaus aggressiv geführt. Schiedsrichter Gabriel Gmeiner hat zwei Mal mit einer Gelben Karte einzugreifen. Erst nach knapp einer halben Stunde kommen die Gastgeber wieder einmal vor das Tor der Südstädter, Benjamin Mulahalilovic verzieht aber deutlich. Dann plätschert das Match dahin und der Unparteiische schickt beide Teams mit 0:0 in die Pause.

Zuerst Gelb-Rot, dann trifft Horn

In der zweiten Halbzeit startet die Admira schwungvoller. George Davies kommt auch gleich zu einer Gelegenheit, doch der 27-Jährige aus Sierra Leone wird abgedrängt. In der Folge versuchen beide Trainer mit Einwechslungen neuen Schwung ins Spiel zu bringen.

Zunächst wird das Duell aber nur hektischer und so kassiert Admiras Malicsek dann auch die Gelb-Rote Karte. Damit sind die "Panther" personell dezimiert. Dieses Überzahlspiel ermöglicht es den Gastgebern noch einmal Druck zu machen, bis in die gefährliche Zone geht es aber nicht. Stattdessen kommt aber die Pratl-Truppe selbst in Unterzahl noch zu der einen oder anderen Möglichkeit. Ein Freistoß in dieser Phase aus guter Position von Rasner führt aber nicht zu einem Treffer.

Als schon niemand mehr mit einem Tor rechnet, steht es dann plötzlich 1:0 für die Waldviertler. Mulahalilovic kann sich in der 92. Minute auf der rechten Seite durchsetzen, bringt eine gute Flanke zur Mitte, wo Abdijanovic hochsteigt und einköpft.

Das Spiel endet mit einem Schuss von Admiras Gashi, der Ball geht aber klar drüber. Kurz darauf pfeift der Schiedsrichter ab.

ADMIRAL 2. Liga, Runde 18

SV Horn - FC Flyeralarm Admira 1:0 (0:0)

Sonntag, 03.03.2024 (10:30 Uhr), Waldviertler Volksbank Arena, SR: Gabriel Gmeiner

Startelf Horn: Polster - Gobara, Wimhofer, Hoffmann, Joppich - Fischerauer (Hahn, 82.), Mulahalilovic (K), Bauernfeind - Coco (Abdijanovic, 64.), Lipczinski (Hajdari, 64.), Hausjell (Ismailcebioglu, 70.). Trainer: Philipp Riederer

Startelf FC Flyeralarm Admira: Haas - Anderson, Schöller - Ebner (Galle, 59.), Malicsek, Davies (Puchegger, 74.), Vorsager (K), Rasner, Ristanic (Gashi, 59.), Murgas (Puczka, 93.) - Mujanovic (Schmidt, 75.). Trainer: Thomas Pratl

Tor: 1:0 Abdijanovic (92.)

Gelbe Karten: Rasner (17.), Vorsager (35.), Malicsek (57.), Gashi (69.) bzw. Coco (25.), Hoffmann (50.), Abdijanovic (83.), Ismailcebioglu (88.)

Gelb-Rote Karte: Malicsek (72.)

Spielfilm im Liveticker

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL