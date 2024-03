In Runde 20 der ADMIRAL 2. Liga kam es am Freitag zum Duell zwischen dem First Vienna FC 1894 und dem DSV Leoben. Die Leobener, aktuell schon seit sechs Ligaspielen in Folge siegreich und elf (!) Spiele unbesiegt, wollten ihre bärenstarke Serie auch auf der Hohen Warte fortsetzen. Doch auch die Döblinger wollten die drei Zähler unbedingt zu Hause behalten, nachdem man aus zuletzt vier Partien lediglich zwei Punkte holen konnte. Zweiteres gelang mit einem knappen aber nicht unverdienten 1:0. David Peham, im Frühjahr "Torschütze vom Dienst", erzielte den Treffer des Abends

Goldtorschütze David Peham war vom Elfmeterpunkt erfolgreich.

Umkämpfte Partie

Das Spiel ist von Beginn an munter geführt. Sowohl die Gäste als auch die Vienna spielen mit offenem Visier. Nach neun Minuten hat Bauer eine erste Abschlussgelegenheit für die Heimischen, doch es bleibt beim 0:0. Dann übernehmen die Steirer vorerst das Kommando. Moritz Heinrich findet sich gleich zwei Mal in Folge in der Gefahrenzone wieder, bringt das Leder aber nicht im Tor unter.

Die beiden Mannschaften schenken sich in der Folge nichts. Beide Teams gehen aggressiv zu Werke. In der 32. Minute wird Viennas Cedomir Bumbic schön in Szene gesetzt, sein Abschluss fällt aber zu schwach aus. Die erste Halbzeit endet mit einer Chance für die Donawitzer, wobei Liga-Toptorschütze Deni Alar verstolpert.

Vienna legt vor - Leoben in Schlussviertelstunde zu Zehnt

Auch im zweiten Durchgang sieht das Publikum einen offenen Schlagabtausch. Wie schon in der ersten Halbzeit fehlt es aber an der Durchschlagskraft. In der 57. Minute zeigt der Schiedsrichter dann schließlich auf den Elfmeterpunkt nach einem Foulspiel von Untergrabner an Bischof. David Peham tritt an und verwandelt. Mit der Führung im Rücken wollen die Mannen von Trainer Zellhofer nachlegen, Bumbic verzieht in dieser Phase aus der Distanz.

Leoben riskiert jetzt mehr, was auch notwendig ist, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll im 19. Wiener Gemeindebezirk. Die Poms-Truppe erhöht den Druck immer mehr. Dann macht sich der ÖFB-Cup-Halbfinalist aber das Leben auch noch selbst schwer. Matija Horvat wird in der 76. Minute mit Rot vom Platz getellt - nach einem harten Einsteigen im Mittelfeld. Damit ist der DSV auch noch einen Mann weniger und läuft einem Rückstand hinterher. Und so bleibt es auch beim Sieg der Hausherren.

Yeeeees! 🔥 Erfolgreiches Heimspiel für unsere Vienna! 💙💛

Dank eines Treffers vom Elfmeterpunkt von David Peham gewinnen wir mit 1:0 gegen DSV Leoben. 💪#ViennaFamily #comeonvienna #AdmiralLigaZwa pic.twitter.com/zzsIitvzdW — First Vienna FC 1894 (@FirstViennaFC) March 15, 2024

First Vienna FC 1894 - DSV Leoben 1:0 (0:0)

Freitag,15.03.2024 (18:10 Uhr), Naturarena Hohe Warte, SR: Markus Greinecker

First Vienna FC 1894: Giuliani, Steiner, Sanogo, Luxbacher (K), Peham (Luxbacher, 78.), Bumbic, Omerovic, Kreuzhuber, Wunsch (Edelhofer, 61.), Bischof, Bauer.

DSV Leoben: Wiegele - Turi, Halili - Horvat, Pichler (K), Untergrabner, Amoah (Hepburn, 85.), Heinrich (Kingsley, 85.), Eskinja - Dieng, Alar.

Tor: 1:0 Peham (57., Elfmeter)

Gelbe Karten: Peham (35.), Bumbic (72.), Kreuzhuber (82.) bzw. Alar (82.), Pichler (90.)

Rote Karte: Horvat (76.)

Spielfilm im Liveticker

Fotocredit: Christian Hofer