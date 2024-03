Am vergangenen Wochenende musste sich der FAC nach fünf Ligaspielen mit einer 2:1 Auswärtsniederlage in Lafnitz geschlagen geben. Für einen Angriff auf den Zweitplatzierten DSV Leoben musste heute ein Sieg gegen den SKN St. Pölten her. Die "Wölfe" starteten gut in das Frühjahr und konnten aus drei Spielen zwei Siege einfahren. Einzig auswärts beim FC Liefering mussten sich die Niederösterreicher 1:3 geschlagen geben. Dementsprechend halten die Blau-Gelben bei derzeit 32 Zählern, was Rang fünf in der Tabelle bedeutet. In einer packenden Ligapartie setzt sich am Ende der FAC mit 2:1 durch.

Hohe Intensität, Vorteile für Sankt Pölten, die Führung für den FAC und der Ausgleich noch vor der Pause

Das Liga-Topspiel begann dann auch mit einer hohen Intensität. Sankt Pölten versuchte von Anfang an den Gegner im fremden Stadion unter Druck zu setzen, konnte sich aber trotz deutlich mehr Ballbesitz gegen eine solide FAC-Defensive keine Abschlussgelegenheiten erspielen. Nach rund einer Viertelstunde dann aber auch die Hausherren immer wieder mit Akzente in der Offensive und gingen auch gleich mit der ersten wirklich nennenswerten Chance in Führung. Nach einem idealen Ball über die linke Seite ging Adewumi auf und davon, zog in die Mitte und ließ SKN-Keeper Turner keine Chance.

Die Niederösterreicher brauchten dann einige Minuten, um sich von diesem Tiefschlag zu erholen – kamen aber in der 25. Minute durch eine scharfe Hereingabe von Messerer zu einer guten Möglichkeit. FAC-Keeper Spari war aber auf dem Posten! Auf der Gegenseite vergab Adewumi in der 32. Minute die große Möglichkeit auf den Doppelpack. Es blieb eine spannende Partie, welche dann doch noch vor der Pause den Ausgleich für St. Pölten zu bieten hatte. Nach Vorarbeit über rechts von Keiblinger, war Gschweidl zur Stelle und markierte das 1:1, was wenig später auch den Pausenstand bedeutete.

FAC mit gutem Start in die zweite Halbzeit und dem Goldtor durch Bertaccini

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit viel Tempo von beiden Mannschaften, Vorteile für den FAC und die neuerliche Führung für die Elf von Mirnes Becirovic. Tolle Übersicht on Maier und Bertaccini traf sehenswert zum 2:1. SKN-Coach Semlic reagierte im weiteren Verlauf mit frischen Kräften, doch seine Mannschaft fand kaum ein Rezept, um den FAC ins Wanken zu bringen. In der 71. Minute musste dann auch noch Keeper Turner mit einer Knieverletzung vom Feld.

Der SKN wurde dann in der Schlussphase noch einmal offensiver und kam durch Gschweidl in der 74. Minute zu einer guten Kopfballmöglichkeit, welche von Spari vereitelt wurde. Viele Angriffe dann von den Wölfen in den letzten Minuten, doch die FAC-Hintermannschaft ließ nichts mehr anbrennen. Am Ende gewinnen die Floridsdorfer mit 2:1 und ziehen damit mit Leoben auf Tabellenplattz zwei gleich.

FAC Wien – SKN St. Pölten 2:1 (1:1)

Freitag, 15.03.2024 (20:30 Uhr), FAC-Platz (Wien), SR: Sebastian Gishamer

Torfolge: 1:0 Adewumi (19.), 1:1 Gschweidl (37.), 2:1 Bertaccini (58.)

Gelbe Karten: Bauer (11.), Barlov (38.), Messerer (48.), Gschweidl (90+4.)

FAC: Spari; Becirovic, Bubalovic, Wallquist, Seiwald, Smrcka (Softic, 69.), Maier, Flavio (Friedrich, 89.), Adewumi (Woudstra, 69.), Bertaccini (Grimbs, 82.), Haljeta

SKN: Turner (Gschossmann, 71.); Bauer (Thesker, 59.), Ramsebner, Riegler, Barlov (Dombaxi, 59.), Stendera, Messerer (Tartarotti, 67.), Keiblinger, Tadic, Nutz (Monzialo, 67.), Gschweidl

