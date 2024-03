Topspiel-Time und Traditionsduell stand in der 21. Runde der ADMIRAL 2. Liga auf dem Programm, als sich die SV Guntamatic Ried und der GAK 1902 am Karfreitag duellierten. Die Grazer wollen eine furiose Saison mit dem Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga krönen, mit einem Sieg im Innviertel würde man diesem Ziel schon ordentlich näher kommen. Auf der anderen Seite stehen die Rieder, welche nach einem verkorksten Start ins Frühjahr nun ordentlich durchstarten wollen. Am Ende setzten sich die Grazer knapp durch und gewannen auswärts mit 1:0.

Ein hart umkämpftes Spitzenspiel bekamen die rund 6.000 Besucher in der Innviertel Arena geboten, in der sich der GAK am Ende nur knapp mit 0:1 durchsetzte. Fabian Wohlmuth setzte für die Rieder über die rechte Seite immer wieder wichtige Offensivakzente.

Rieder dominieren torlose erste Spielhälfte

Nachdem der Tiroler Schiedsrichter Walter Altmann das Spiel freigab, wagten sich die Oberösterreicher mutig vor und strebten sofort danach, die ersten Chancen zu kreieren. Bereits nach 120 Sekunden scheiterte SVR-Rückkehrter Ante Bajic mit einem Schuss an GAK-Keeper Meierhofer. Sieben Minuten später schien Eza nach einem Konter die vermeintliche Führung zu erzielen, jedoch wurde das Tor wegen Abseits aberkannt.

Mark Grosse verfehlte kurz darauf nur knapp mit einem präzisen Schuss die Ecke des Grazer Gehäuses. Die vielversprechendste Möglichkeit in der Anfangsphase bot sich dann dem aufgerückten Bumberger, dessen Schuss in letzter Sekunde noch geblockt wurde. Wenige Augenblicke später versuchte es erneut Grosse mit einem Fallrückzieher, doch auch diese Gelegenheit blieb ungenutzt. Die Rotjacken schienen noch nicht richtig ins Spiel gefunden zu haben.

Wikinger weiter mit Chancenwucher

In der 25. Minute ließ Bajic nach einem präzisen Pass die nächste Chance für die Innviertler ungenutzt, sein Abschluss verfehlte das Tor knapp. Auch Mayers Schuss kurz darauf verfehlte das Ziel. Die Grazer hatten bisher noch keine gefährlichen Angriffe entwickeln können.

Ein Abspielfehler der Heimmannschaft hätte beinahe den Roten die überraschende Führung ermöglicht, doch Maderner wurde von Leitner entscheidend gestört und konnte den Ball nicht im Tor unterbringen (28.). Der Rieder Stürmer, Grosse, setzte nach über einer halben Stunde einen Freistoß ungefährlich über das Tor. Bis zur Halbzeit wurde das Spiel zunehmend umkämpfter, jedoch blieb es auf beiden Seiten torlos - somit stand es zur Pause 0:0.

Hinspiel-"Goldtorschütze" Maderner mit erster Chance für GAK in Halbzeit 2

Nach dem Pausenpfiff setzten die Gäste den ersten Offensivakzent: Maderner versuchte es aus der Distanz, da Keeper Leitner weit vor dem Tor war, doch der Schuss ging am Tor vorbei. Auf der anderen Seite parierte GAK-Keeper Meierhofer einen kraftvollen Schuss von Wohlmuth, beim folgenden verfehlte Grosse das Ziel.

Nach rund einer Stunde setzte Steurer den nächsten Angriffspunkt für die Senft-Schützlinge, aber auch sein Versuch wurde erfolgreich vereitelt. Kurz darauf verfehlte auch Eza knapp das Tor, als sein Schuss knapp über die Querlatte strich. Dann lieferte Bumberger einen präzisen Ball in die Mitte, die Grazer standen sich selbst im Weg und verursachten beinahe ein Eigentor, doch der Ball verfehlte knapp den linken Torpfosten.

Liga-Leader geht wie aus dem Nichts in Führung

Zwanzig Minuten vor Schluss versuchte es Grosse mit einem Schuss von der Strafraumgrenze, der jedoch zu hoch angesetzt war und über das Tor der Roten flog. Die überraschende Führung für die Gäste aus der Steiermark erzielte in der 75. Minute der eingewechselte Thomas Mayer mit einem präzisen Abschluss aus rund zehn Metern ins rechte Eck - ein Schock für die Wikinger.

Dieser Treffer gab den Gästen aus der Steiermark deutlich Auftrieb: So wurden die Grazer offensiv konkreter, scheiterten folglich zweimal innerhalb kurzer Zeit durch Perchtold und einen Schuss aus spitzem Winkel am Aluminium - Glück für die SV Ried. Zwei Minuten später traf auch Satin nur den Pfosten - erneut Pech für die Steirer. Schlussendlich blieb es beim 0:1-Auswärtserfolg des Tabellenführers gegen die Rieder, die wie im Hinspiel in Graz wieder gegen den Toptitelanwärter leer ausgehen (zwei Mal 0:1).

Viele Chancen - am Ende aber eine sehr bittere 0:1 Heimniederlage gegen den GAK. 😕#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/Acwy5pg0ra — SV Ried 1912 (@svried1912) March 29, 2024

ADMIRAL 2. Liga, 21. Runde

SV Guntamatic Ried vs. GAK 1902 0:1 (0:0)

Freitag, 29.03.2024, 20:30 Uhr, Innviertel Arena Ried, Z: 6.210; SR: Walter Altmann/Tirol.

SV Guntamatic Ried: Leitner - Havenaar, Wohlmuth, Bumberger, Malic (83., Agbenyenu), Steurer - Mayer (56., Pomer), Celic - Grosse, Bajic, Eza (83., Seufert). Trainer: Maximilian Senft.

GAK 1902: Meierhofer - Oberleitner (46., Graf), Lang, Holzhacker, Jovicic - Lichtenberger (89. Jastremski), Perchtold, Schiestl (62., Mayer), Schriebl - Maderner, Cheukoua (76., Satin). Trainer: Gernot Messner.

Tor: 0:1 Mayer (75.)

Gelbe Karten: Havenaar (6., Foulspiel), Steurer (37., Schwalbe), Pomer (59., Foulspiel), Celic (82., Foulspiel) bzw. Oberleitner (33., Foulspiel)

Fotocredit: Harald Dostal / www.sport-bilder.at und Reinhard Schröckelsberger