In Runde 21 der ADMIRAL 2. Liga kam es am Ostersonntagvormittag zum Duell zwischen dem SV Stripfing und dem First Vienna FC 1894. Es war das erste Spiel für Vienna-Neo-Trainer Mehmet Sütcü, nachdem Alexander Zellhofer vor zwei Wochen vor die Tür gesetzt wurde. Das Debüt ging daneben, denn die Vienna verlor trotz 1:0-Führung mit 2:3. Stripfing holt damit erstmals seit 7. November 2023 Punkte.

Beide Teams kämpften um jeden Zentimeter

Schnelle Führung, schneller Ausgleich

Die Vienna startet gut ins Spiel und setzt den Gegner von Beginn an unter Druck. Es gibt auch gleich eine erste Gelegenheit für die Döblinger: Nach einer Kopfballvorlage von Monschein taucht Peham alleine vor Goalie Kretschmer auf, der Schuss geht aber drüber. Ochs macht es kurz darauf besser. Er kommt nach einem Doppelpass mit Bischof rechts im Strafraum zum Ball und legt auf Ochs im Zentrum zurück, der flach abzieht und ins linke Eck trifft.

Mit der Führung im Rücken wollen die Wiener nachlegen, doch die Stripfinger finden die perfekte Antwort auf das frühe Gegentor. Nach einer Vorlage von Altersberger gleicht Kangni-Soupke aus.

Stripfing jubelt über Führungstor.

SV Stripfing dreht Spiel

In der Folge schläft die Partie etwas ein. Die beiden Mannschaften neutralisieren sich im Mittelfeld. Als schon niemand mehr mit einem zweiten Treffer rechnet, führen überraschend die Gastgeber aus Niederösterreich: Altersberger schickt Saljic mit einem weiten Ball, Saljic läuft an Giuliani vorbei und schiebt ein.

Damit ist die Partie gedreht und es sollte noch dicker kommen für die Vienna: Weiter Ball auf Kangni-Soukpe, der umkurvt Giuliani links und schließt aus spitzem Winkel ab, ein Verteidiger kann klären - der Ball geht direkt zu Schmelzer, der das Leder unter die Latte knallt.

Neo-Vienna-Trainer Sütcü bei seinem ersten Spiel in der Coachingzone

Vienna verkürzt

Die zweite Halbzeit beginnt mit einem schnellen Tor der Gäste. Bischof verkürzt vom 5er nach einem Pass links von der Grundlinie von Bumbic. Damit ist wieder Spannung drin. Die Vienna bleibt am Drücker, die Durchschlagskraft fehlt aber. Somit kommt auch Strifping dann wieder besser ins Spiel. Die Döblinger schwächen sich in der Folge selbst - Stratznig sieht in der 76. Minute die Rote Karte.

Der Schiedsrichter wertet sein Leiberlziehen am 20er als Torraub. Jetzt wird es für die Vienna sehr schwer. Die Sütcü-Truppe wirft in der Schlussphase alles nach vorne, es bleibt aber beim knappen 3:2-Sieg der Stripfinger.

ADMIRAL 2. Liga, Runde 21

SV Stripfing - First Vienna FC 3:2 (3:1)

Sonntag, 31.03.2024 (10:30 Uhr), FAC-Platz, SR: Florian Leitner

SV Stripfing: Kretschmer - Altersberger, Kopp, Lackner, Ivkic, Schmelzer (Furthlehner, 62.) - Saljic, Safin (Scherzadeh, 91.), Kreiker - Pecirep (K) (Gataric, 72.), Kangni-Soukpe (Dizdarevic, 72.)

First Vienna FC 1894: Giuliani, Monschein, Luxbacher (K), Peham, Ochs, Bumbic (Kitenge, 88.), Omerovic, Kreuzhuber (Abasovic, 64.), Bischof, Bauer, Stratznig

Torfolge: 0:1 Ochs (7.), 1:1 Kangni-Soukpe (13.), 2:1 Saljic (43.), 3:1 Schmelzer (45.), 3:2 Bischof (3:2)

Gelbe Karten: Ivkic (74.), Dizdarevic (86.) bzw. Boateng (78.), Luxbacher (95.)

Rote Karte: Stratznig (76.)

Spielfilm im Liveticker

Fotocredit: Josef Parak