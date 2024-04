In Runde 22 der ADMIRAL 2. Liga traf der Tabellenzehnte First Vienna FC 1894 auf denFünften SKN St. Pölten. Die Gastgeber wollten auf die sehr überraschende Niederlage aus der Vorwoche gegen Aufsteiger SV Stripfing antworten. Mit Erfolg! Und was für einen! Völlig entfesselte Döblinger schossen die Gäste mit 7:3 (!) aus dem Stadion. Mann des Spiels war Kelvin Boateng, der schon in der ersten Halbzeit vier Tore beim 5:0-Pausenstand erzielte.

Kelvin Boateng war nicht aufzuhalten und präsentierte sich im Torrausch.

Vienna gibt von Beginn an Vollgas

Das Spiel ist wenige Minuten alt und schon führen die Gastgeber. Kelvin Boateng bekommt den Ball, nachdem der Goalie stark pariert hatte und braucht aus kurzer Distanz nur einschieben. In der Folge ist aber St. Pölten das bessere Team. Man versucht es über die Seiten, doch die Flanken bzw. Kopfbälle kann Giuliani abfangen. Die Vienna präsentiert sich hingegen effektiv. In der 19. Minute ist es wieder Boateng, der trifft - nach einer Flanke ist er nach einer schönen Kopfballvorlage im Fünfer zur Stelle.

Dann haben die Niederösterreicher Pech - Monzialo trifft im Fallen nur die Stange. In der 27. Minute jubeln wieder die Döblinger. Christoph Monschein wird wunderbar mit einem Laufpass angespielt und schiebt das Leder eiskalt am SKN-Goalie ins Glück. Die Vienna spielt sich in einen Rausch, denn kurz darauf fällt das 4:0 - Boateng mit einem tollen Lupfer und seinem dritten Treffer an diesem Abend. Die St. Pöltener wissen gerade nicht, wie es ihnen geschieht. Noah Bischof vergibt wenige Minuten später die Chance auf das 5:0 - er trifft den Ball nach einem Stanglpass nicht richtig und das Leder geht knapp vorbei. Boateng macht es in der 38. Minute besser - ideales Anspiel von links und er bleibt zum vierten Mal eiskalt.

SKN St. Pölten steht tief

Im zweiten Durchgang will Vienna dort weitermachen, wo man im ersten Durchgang aufgehört hat. Jetzt steht die Semlic-Elf aber kompakt und lässt wenig bis nichts zu. Man erzielt dann sogar das 1:5, doch das Schiedsrichterteam entscheidet auf Abseits. Boateng hat in der Folge die Chance auf das 6:0 - er kann sich das Leder im Strafraum frei herunternehmen und zieht halbvolley ab, Goalie Gschossmann pariert stark. Im Gegenzug jubelt der Gast. Dario Tadic versenkt das Leder im Kasten.

In der Folge drückt der Gastgeber auf das 6:1. Ein Schuss von Monschein wird vom SKN-Schlussmann zur Ecke abgewehrt. Der Eckball führt dann aber zum Treffer - schöner Kopfball von Noah Steiner, der in der Mitte völlig alleingelassen wird. Und es dauert nicht lange, ehe die Heimischen das 7:1 nachlegen. Monschein schiebt das Leder an Goalie Gschossmann vorbei ins Eck. Dann verliert das Match an Tempo und während die Fans auf der Tribüne den Beatles-Klassiker "Yellow Submarine" anstimmen, spielt das Gastgeber-Team auf dem Rasen den klaren Sieg nachhause. In der Schlussphase erzielt der Gast dann noch das 2:7 und das 3:7, doch am ungefährdeten Sieg der Vienna ändert das nichts mehr.

ADMIRAL 2. Liga, Runde 22

First Vienna FC 1894 - SKN St. Pölten 7:3 (5:0)

Freitag, 05.04.2024 (18:10 Uhr), Stadion Hohe Warte, SR: Christian-Petru Ciochirca, Z: 2064

First Vienna FC 1894: Giuliani, Luxbacher (Abazovic, 84.), Steiner, Sanogo, Monschein, Luxbacher (K) (Kitenge, 67.), Bumbic, Omerovic, Boateng (Peham, 67.), Bischof (Wunsch, 74.), Bauer (Tanzmayer, 84.)

SKN St. Pölten: Gschossmann - Riegler, Keiblinger (Sturm, 87.)- Neumayer, Monzialo (Sukiasyan,77.), Messerer, Stendera, Scharner (Salamon, 45.), Nutz - Tartarotti (Dombaxi, 45.), Tadic (K)

Torfolge: 1:0 Boateng (6.), 2:0 Boateng (19.), 3:0 Monschein (27.), 4:0 Boateng (31.), 5:0 Boateng (38.), 5:1 Tadic (54.), 6:1 Steiner (62.), 7:1 Monschein (68.), 7:2 Messerer (88.), 7:3 Tadic (89.)

Gelbe Karten: Luxbacher (10.), Bischof (40.) bzw. Riegler (40.), Stendera (56.), Messerer (73.)

Spielfilm im Liveticker

Fotocredit: GEPA Admiral