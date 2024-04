Mit dem fünften Dreier im Frühjahr verschafft sich der FC Liefering Luft nach unten, stellt auf 30 Punkte und nimmt in der ADMIRAL 2. Liga nach 22 Runden Kurs auf einen einstelligen Tabellenplatz. Mit dem 2:1-Auswärtssieg am FAC-Platz beim SV Stripfing revanchierten sie die Salzburger sogleich für die 1:2-Hinspielniederlage gegen den Aufsteiger, der nach dem 3:2-Sieg vor einer Woche wieder einen Rückschlag erlitt und in den letzten acht Runden sieben Niederlagen kassierte. Das Uhlig-Team damit weiter in Abstiegsgefahr, während die Jungbullen ihren Aufwärtstrend fortsetzen.

Matchwinner Gaoussou Diakite beschert dem FC Liefering mit seinem Siegtreffer den vierten Auswärtssieg der Saison, während Aufsteiger SV Stripfing zum 12. Mal ins Straucheln gerät.

Startelfdebütant avanciert zum Matchwinner

Liefering-Coach Onur Cinel schenkt Gaoussou Diakité erstmals das Vertrauen für die erste Elf und erntet prompt die Früchte. Gegen immer wieder anfällige Stripfinger legt der kreative Malier zunächst vor, nur um im Endspurt dann selbst den zwischenzeitlichen 2:0-Treffer zu markieren.

Die Gäste fanden sich nach den positiven Ergebnissen der vergangenen Wochen auch in Floridsdorf, dem Exil des SV Stripfing, gut zurecht: Gaoussou Diakite wackelte auf der Außenbahn seinen Gegenspieler aus, die Maßflanke des auf der Zehnerposition Aufgebotenen übernahm Raphael Hofer. Via Innenseite stellte der Außenpracker auf 1:0 für die Gäste (11.).

Während das Cinel-Kollektiv einige Chancen aufs Zweite ungenutzt ließ, durfte sich Rückhalt Salko Hamzic bei zwei Vorstößen der Niederösterreicher auszeichnen. Dies blieb dem ÖFB-Youngster nach dem Seitenwechsel verwehrt, schließlich sollten über weite Strecken seine Vorderleute für offensiven Glanz sorgen: Diakite verantwortete schließlich die Vorentscheidung, indem er Geburtstagskind Lackner per Haken noch ein, zwei weitere Jahre älter aussehen ließ und die Kugel satt ins Kreuzeck hämmerte (73.).

Völlig ohne Arbeitsnachweis sollten die Gastgeber nach Wiederbeginn nicht bleiben, schließlich schnappte Pecirep einen missratenen Hamzic-Abstoß auf. In Eigenregie avancierte der Captain zum Stripfinger Ergebniskosmetiker (90.+4).

"Die Umsetzung in der zweiten Halbzeit war super"

FC Liefering-Coach Onur Cinel: „Wir freuen uns über den verdienten Sieg! In der ersten Halbzeit war es ein offeneres Spiel mit den besseren Torchancen für uns. Trotzdem waren wir mit dem Aktivitätslevel nicht zufrieden – das haben wir in der Pause auch klar angesprochen. Die Umsetzung in der zweiten Halbzeit war super! Mit der Anzahl an Balleroberungen, Torschüssen und -chancen waren wir sehr zufrieden, letztlich haben die Burschen auch kaum mehr etwas zugelassen.“

ADMIRAL 2. Liga, 22. Runde

Freitag, 5. April 2024, 18:10 Uhr, SR: Alain Sadikovski

SV Stripfing vs. FC Liefering; 1:2 (0:1)

FC Liefering: Hamzic – Agyekum (89. Atiabou), Okoh, Wallner, Hofer – Diabate (89. Fernandes-Neto), Trummer, Diakite, Jano (67. Paumgartner) – Reischl (80. Daghim), Verhounig (89. Lechner). Trainer: Onur Cinel.

Torschützen: Pecirep (90.+4) bzw. Hofer (11.), Diakite (73.)

Gelbe Karten: Reischl (46./Unsportlichkeit), Wallner (65./Foul)

Fotocredit: FC Liefering via Michael Meindl