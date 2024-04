Der SV Stripfing empfing am Samstagnachmittag den FC Dornbirn. Das Match war mit großer Spannung erwartet worden, immerhin ging es um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Die Ausgangslage: Gewinnt Dornbirn, liegen die Vorarlberger nur noch einen Punkt hinter Stripfing, das in der sicheren Zone rangiert, gewinnt Stripfing, dürfte man den Klassenerhalt in der ADMIRAL 2. Liga aus sportlicher Sicht geschafft haben. Letztlich gab es ein 2:2-Remis, mit dem Stripfing - auch in Anbetracht des Spielverlaufs - wohl besser leben kann.

Simon Furtlehner und der SV Stripfing retteten beim Debüt von Florian Hart als Cheftrainer einen Punkt gegen den FC Dornbirn (im Bild mit 1:0-Torschütze Ramon), der sich damit nach vier Siegen en suite diesmal mit einem Punkt zu begnügen hat, mit dem der Aufsteiger aus Niederösterreich besser leben kann

Frühe Führung für FC Dornbirn dank Souza

Die Stripfinger starten beim Debüt von Interimstrainer Florian Hart besser ins Spiel. Nach wenigen Minuten auch schon die erste Chance nach einem Stanglpass von rechts, doch der Ball von Stefan Rakowitz geht knapp vorbei. Augenblicke später hat der Aufsteiger Pech, denn der Ball von Pecirep landet nach einem flachen Schuss an der Stange und geht von dort ins Spielfeld zurück. In der zehnten Minute führen plötzlich die Gäste: Ballverlust von Lackner und Ramon de Andrade Souza kann allein auf Keeper Kretschmer zulaufen - der 25-jährige Brasilianer, der für den gesperrten Anteo Fetahu in die Startelf rückte, umkurvt ihn und schiebt zur umjubelten Führung der Vorarlberger ein.

In der Folge geht es Hin und Her. Auch Stripfing ist offensiv bemüht, doch es fehlt die Durchschlagskraft. Inzwischen hat kräftiger Regen eingesetzt, was das Spielen nicht leichter macht. Den Niederösterreichern fehlt auch das nötige Glück - immer wieder ist ein Fuß der Gäste dazwischen. Im Gegenzug fast das 2:0, doch Keeper Kretschmer beweist im eins gegen eins gegen Kataric Nervenstärke und wehrt den Schuss des heranlaufenden Dornbirners mit dem Fuß ab.

Turbulente zweite Halbzeit

Stripfing startet erneut druckvoll, doch wie schon im ersten Durchgang will der Ball nicht ins Tor. Gleich zwei Mal retten die Gäste auf der Linie. Dann scheitert Stripfings Gataric nach einer Hereingabe - sein Schuss aus guter Position geht drüber. Der Ausgleich wäre inzwischen verdient. Dann zappelt das Leder doch im Netz - Joshua Steiger versenkt einen Freistoß direkt zum 1:1 (55.).

Hernach überschlagen sich die Ereignisse. Zunächst sieht Stripfings Stürmer Gataric Gelb-Rot wegen Kritik (61.), ehe der Aufsteiger zu Zehnt erstmals in Führung geht - Lackner drückt das Leder aus kurzer Distanz über die Linie (62.). Im Gegenzug beinahe der Ausgleich - Souza umkurvt Torhüter Kretschmer, verzieht dann aber.

Das Team von Interimstrainer Eric Orie geht jetzt mehr Risiko, auch Wechsel werden vorgenommen, um neuen Schwung ins Spiel zu bringen. Mit Erfolg! Kurz darauf steht es 2:2 - Marceta zieht nach Hereingabe von der linken Seite im Rückraum ab und trifft (85.).

Die in nomineller Überzahl befindlichen Dornbirner wollen mehr, haben durch De Andrade Pech, der nur die Kreuzlatte trifft. Das war es dann. Nach 90 Minuten plus vier Minuten Nachspielzeit pfeift der erfahrene Tiroler Bundesliga-Schiedsrichter Walter Altmann ab.

SV Stripfing - FC Dornbirn 2:2 (0:1)

Samstag, 20.04.2024, 14:30 Uhr, FAC-Platz, SR: Walter Altmann

SV Stripfing: Kretschmer - Rakowitz (Papadimitriou, 69.), Altersberger, Kopp, Furtlehner, Lackner (Ivkic, 78.), Schmelzer (Steiger, 46.) - Güclü (K), Saljic (Kani, 85.) - Pecirep, Gataric

FC Dornbirn: Odehnal - Marceta, Marte (Rusch, 73), de Freitas (K), Umjenovic - Santin (Mayr, 81.), Nussbaumer, De Andrade, Mandl (Mischitz, 69.), Bitsche (Popovic, 81.) - Andrade Souza

Tore: 0:1 Souza (11.), 1:1 Steiger (55.), 2:1 Lackner (63.), 2:2 Marceta (85.)

Gelbe Karten: Gataric (31.), Schmelzer (33.) bzw. Souza (80.)

Gelb-Rote Karte: Gataric (62.)

Fotocredit: GEPA Admiral